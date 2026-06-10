「地図」から世界史を読み解くと経済ニュースや国際情勢の「なぜ」が面白いほどよくわかる！『地図で学ぶ「深読み」世界史』 6月10日発売

株式会社ダイヤモンド社

海峡や山脈、河川といった「地形」を出発点に、世界史の壮大なつながりを鮮やかに解き明かす新刊、『地図で学ぶ「深読み」世界史』（伊藤敏：著）が、6月10日にダイヤモンド社より発売となります。170点に及ぶオリジナルのフルカラー地図と図版を通して、世界史を「深読み」しながら、今起きている世界情勢の全体像が見えてくる一冊です。

伊藤敏：著『地図で学ぶ「深読み」世界史』 ダイヤモンド社：刊



歴史の裏側にはいつも、「地形」があった。

フルカラー地図・図版で、世界史の重大テーマを徹底解説する新しい世界史の教養書！

連日、メディアを賑わせる国際情勢や経済ニュース。ホルムズ海峡が緊迫するたびに世界経済は激しく揺れ動いていますが、なぜあの場所がそれほど重要なのか、その背景にある「問題の本質」がわからない。学校で習った世界史の知識はあるのに、今起きている世界情勢と結びついていない――そんなビジネスパーソンや歴史ファンの悩みを解決するのが、過去から現在へとつながる歴史の蓄積を、「地形」から読み解いた話題作『地図で学ぶ「深読み」世界史』です。

本書では、ホルムズ海峡やマラッカ海峡といった現代の命運を握る海の要衝から、十字軍を支えた巡礼交易路、アフガニスタンを貫くシルクロードまで、「地理的条件」に支配された7つのテーマから世界史を紐といていきます。さらには米・露・中による新たな覇権争いの舞台となっている「北極海航路」など、今まさに動いている地政学リスクの裏側にも鋭く切り込んでいきます。海の深さや山脈の起伏まで一目でわかるオリジナルのフルカラー地図と図版を計170点収録し、人類の移動と交流の歩みを圧倒的なビジュアルで体感できる構成となっています。

著者は、代々木ゼミナールの人気世界史講師・伊藤敏氏。黒板にフリーハンドで精緻な世界地図を描き出す動画が、X（旧Twitter）で反響を呼び、「地図の鬼神」として大きな注目を集めました。「本質を理解させる」名物授業さながらの明快さで、年号や人名といった「点」で覚えがちだった世界史が、現代へつながる線となり、驚くほど立体的に理解できるようになります。世界史の奥深さに浸りながら、複雑な世界情勢の裏側にある意外な真実を見抜く「眼」を養う一冊です。

■目次

巻頭口絵

はじめに

第１部 シーレーン――世界の命運を握る「３つのチョークポイント」

第２部 北西航路――世界地図を塗り替える北極海

第３部 アルプス交通路――近代欧米を読み解くためのスイス

第４部 巡礼交易路――十字軍とヨーロッパ拡大の原点

第５部 シルクロード――「帝国の墓場」アフガニスタンの宿命

第６部 内陸交通路――もう１つの東南アジア史を読む

第７部 大河と資源――コンゴが変えた世界史

おわりに

■著者プロフィール：伊藤敏（いとう・びん）

東京都出身。代々木ゼミナール世界史講師。

筑波大学を卒業、同大学院にて修士号を取得し、博士後期課程単位取得退学。高校非常勤講師や塾講師を経て、2019年より代々木ゼミナール講師として首都圏や北海道などで活動。「地図や地理の感覚がないと世界史は到底理解できない」という信条のもと、地図や図解を駆使した解説に定評があり、多くの受験生、なかでも早慶合格者から厚い支持を受ける。黒板にフリーハンドで描かれる正確無比な地図に魅了される受験生も多く、「地図の鬼神」という異名を持つ。授業では、言語、思想、宗教、軍事など様々な分野にわたる知識を、世界史を楽しみながら学ぶことができる。

予備校講師として活躍する一方、自作のオリジナル教材や地図をnoteで販売し、「思ってもみなかった視点に気付かされ、オリジナルと思えない図解の質の高さに驚かされる」と受験生や教育関係者から絶賛されている。

著書に『歴史の本質をつかむ「世界史」の読み方』『歴史を動かした「決戦」の世界史』（ともにベレ出版）、『ビジネスエリートが知っておきたい教養としてのヨーロッパ史』（PHP研究所）、監修書に『食べ物が変えた世界史』（朝日新聞出版）がある。

■『地図で学ぶ「深読み」世界史』

著者：伊藤敏

定価：2,200円（税込） 判型：A5並製・288ページ

発売日：2026年6月10日 発行：ダイヤモンド社

https://www.amazon.co.jp/dp/4478122946

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