【SEIKO Dolce Collection】1980～1990年代を彩った、日本製ドレスウォッチの名作たち。世界を変えたクォーツ技術。その到達点として生まれた『Dolce』5本を一挙ご紹介。

株式会社PRINCIPE prive当時のセイコーが培った高精度クォーツ技術と、日本らしい繊細な美意識が凝縮されたドレスウォッチコレクション

1940年代～90年代のヴィンテージ時計を独自の審美眼でセレクトし、国内外の時計コレクターやファッショニスタから高い評価を得ている「PRINCIPE PRIVE - Epoca d’Oro（プリンチペ プリヴェ - エポカドーロ）」この度、1980～90年代のSEIKO Dolce Collectionが入荷いたしました。

ヴィンテージウォッチというと、ROLEXやOMEGA、Cartierなど数十万円から数百万円の価格帯を思い浮かべる方も少なくありません。

しかし、ヴィンテージの魅力は決して価格だけではありません。

極限まで無駄を削ぎ落としたケースデザイン静かに輝くゴールドダイアル

薄く仕立てられたケース。無駄を削ぎ落とした端正なダイアル。そして、スーツからカジュアルまで自然に馴染む普遍的なデザイン。

ラウンドケース、スクエアケース、レクタンギュラーケース、ファセットケースなど、それぞれ異なる個性を持ちながらも、共通しているのは「上質をさりげなく楽しむ」というDolceならではの哲学です。

世界初のクォーツ技術が辿り着いた、一つの完成形

1881年、服部金太郎によって創業されたSEIKO。

日本初の腕時計「ローレル」の誕生から半世紀余り。1969年、SEIKOは世界初のクォーツ腕時計「Quartz Astron」を発表し、時計史を大きく塗り替えました。

それまで高級時計の精度は機械式ムーブメントによって競われていましたが、クォーツ技術の登場によって時計の常識は一変。後に“クォーツショック”と呼ばれるその革命は、世界中の時計産業に計り知れない影響を与えました。

Dolce GP Quartz 1993s \84,000（税込）Dolce GP Quartz 1986s \81,300（税込）Dolce Two-Tone Case Quartz 1985s \72,000（税込）Dolce GP Quartz 1983s \82,500（税込）Dolce GP Quartz 1986s \74,900（税込）

海外でも再評価が進み、ヴィンテージSEIKOの中でも注目度を高めているDolceシリーズ。

今回は異なるケースフォルムや文字盤表情を持つ5本を一挙にご紹介いたします。

日本が世界を驚かせたクォーツ技術と、美意識の結晶。

ぜひそれぞれの個性をお楽しみください。

薄く、美しく、そして正確に。

Dolceという名の通り、過度な装飾を排しながらも、ケースフォルムや文字盤の質感、繊細なインデックスによって上質さを表現したドレスウォッチたち。

スクエア、レクタンギュラー、オクタゴン、ラウンド――。

それぞれ異なる個性を持ちながらも、根底には共通してSEIKOが培ってきた高精度クォーツ技術と、日本ならではの美意識が息づいています。

さらに当時としては高級仕様であったサファイアガラスを採用しているモデルも多く、優れた耐傷性と高い透明度を兼ね備え、30年以上の時を経た現在でも、その美しい表情を保ち続けています。

近年、ヴィンテージウォッチ市場ではスイス製機械式時計だけでなく、1980～90年代の国産クォーツにも再評価の波が訪れています。

その中でもDolceは、当時のSEIKOが持つ技術力とデザインセンスを最も端的に体現したシリーズのひとつと言えるでしょう。

世界初のクォーツ腕時計を生み出したSEIKOだからこそ辿り着けた、派手さではなく、完成度で魅せる腕時計をぜひご覧ください。

価格帯は7万円台～8万円台など。ヴィンテージウォッチに興味はあるものの、

「いきなり高額な時計はハードルが高い」

「普段使いできるヴィンテージが欲しい」

という方にもおすすめできるコレクションとなっております。

スイス高級時計とはまた異なる、日本製ヴィンテージならではの魅力をぜひお楽しみください。

販売店舗詳細

PRINCIPE PRIVE - Epoca d'Oro - OMOTESANDO

東京都港区北青山3-5-19

営業時間：12:00 - 19:00

PRINCIPE PRIVE - Epoca d'Oro - 公式サイト

商品ページ(https://principe-prive-epocadoro.com/ja/search?q=SEIKO&options%5Bprefix%5D=last&page=1#d9a3375df852cdc4394b5a318f500a55)

PRINCIPE PRIVE Epoca d’Oro(プリンチペプリヴェ エポカドーロ)について

PRINCIPE priveによる新たなプロジェクト。

2007年の創業以来、数々のブランドを日本で成功へと導いてきたPRINCIPE priveが手掛ける、

次なるステージ。コンセプトは、「世界で最も贅沢なヴィンテージ時計店。」

1940年代～1990年代――

時計史において最も象徴的な時代のタイムピースのみを厳選。経年変化によって深みを増したダイヤル、時代を映し出す造形美。新品では決して得られない、“時間そのものを所有する贅沢”を提供します。

PRINCIPE PRIVE - Epoca d'Oro 公式ウェブサイト(https://principe-prive-epocadoro.com/ja)

公式インスタグラム(https://www.instagram.com/principeprive_epocadoro/)