舘ひろし主演最新作「免許返納!?」公開記念！免許取得にかける中年男を描いたコメディ映画「免許がない！」をテレビ愛知・シネマアワーで放送！！

テレビ愛知株式会社

舘ひろし主演。70歳の映画スターが、免許返納をめぐり人生後半の選択と自立を描いた映画「免許返納!?」が6月19日（金）公開となります。

これを記念し、テレビ愛知では、毎週金曜昼12時30分から選りすぐりの映画を放送している「シネマアワー」で、1995年公開の舘ひろし主演のコメディ映画「免許がない！」を6月12日（金）に放送！“大人の免許”を巡る、新旧ドタバタ劇をスクリーンとお茶の間でお楽しみください！

「免許がない！」（1995年・日本）

【放送スケジュール】テレビ愛知 ６月12日（金）昼12時30分放送

【監督】明石知幸

【出演】舘ひろし、墨田ユキ、西岡徳馬、五十嵐淳子、秋野太作、中条静夫、片岡鶴太郎、江守徹 ほか

【ストーリー】映画界の大スター・南条弘（舘ひろし）41歳には、運転免許がないというコンプレックスがあった。ある日、共演女優・夕顔ルリ子（五十嵐淳子）にそのことを悟られてしまい、ついには映画の撮影をほったらかし、突然「免許を取りに行く」と言い出す。それを説得するマネージャー（江守徹）らスタッフたちは慌てふためく。しかし南条の固い決意に負けて、映画は中断する羽目に。そして付き人たちを従え、教習所合宿にいざ出陣！しかしそこには、セクシーな教官（墨田ユキ）、極端な教官（片岡鶴太郎）、堅物な教官（西岡徳馬）と難敵がずらり。果たして大スター南条は、約束の3週間で免許が取れるのか！？

また、「免許がない！」放送中には、6月19日（金）公開の映画「免許返納!?」のムビチケカード（劇場鑑賞券）が当たるキャンペーンも実施します。放送中に流れるプレゼント応募に関する案内をお見逃しなく！

【番組公式HP】https://tv-aichi.co.jp/cinema/

【番組公式X】https://x.com/tva_cinema_10ch

「免許返納!?」（配給：東映）６月19日（金）公開

【監督】河合勇人

【出演】舘ひろし、西野七瀬、黒川想矢、河井青葉、伊能昌幸、佐藤五郎、泉谷星奈、斉藤暁、内藤剛志、ベンガル、大地真央、品川徹、西岡徳馬、南野陽子、八嶋智人、中山忍、MEGUMI、真矢ミキ、吉田鋼太郎、宇崎竜童 ほか

【ストーリー】自他共に認める映画スター・南条弘(舘ひろし)は、70歳にして人生最大のピンチを迎えていた--。南条の原点ともいえる若き日の大ヒット映画『ハーレーライダー』で共演したライバル俳優・尾崎誠(宇崎竜童)がバイク事故を起こしたことを発端に、南条のコメントが誤解を生み、〈スター俳優。南条弘（70）免許を自主返納へ〉と拡大解釈されてしまったのだ。このままでは愛車のフェラーリに乗れなくなる！アクション映画も撮れなくなる！そんな南条の心配とは裏腹に、事務所社長の三宅(吉田鋼太郎)とマネージャーの川奈(西野七瀬)は、これを機に免許返納させよう！と南条を説得する。そんな矢先、政府広報の免許返納CM依頼とハリウッド映画のオファーが舞い込む！盟友の願いと、最愛の妻との約束を叶えるまでは、いまはまだ免許返納をするわけにはいかない！尾崎の息子・亮(黒川想矢)を探すために東北へ向かった南条は、最愛の妻との約束を叶えるため、『ハーレーライダー』の想い出の一本道へ向かうのだった……。