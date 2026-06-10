【6/17開催】インバウンド需要を逃さない宿泊施設とは？ ～予約獲得から、現場を疲弊させないスマートな運営まで～

株式会社mov

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」及び 店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」を運営する株式会社mov（代表取締役：渡邊 誠、本社：東京都渋谷区、以下mov）は、6月17日（水）13:00-14:00に宿泊施設のインバウンド対応に携わる皆様向けのオンラインセミナーを開催します。参加費は無料です。

本セミナーでは、movより訪日外国人の最新動向と宿泊施設の「選ばれ方」を解説し、スマートチェックインを提供するaipass株式会社より、現場を疲弊させないインバウンド対応の実践方法をご紹介します。予約獲得から運営の効率化まで、一気通貫で学べる内容です。

セミナーのポイント

セミナー内容

無料セミナーに申し込む :https://honichi.com/events/seminars/202606_aipass/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202606_aipass- 訪日外国人の最新動向と宿泊施設の選ばれ方がわかる- 検索・口コミが宿泊施設選びに与える影響を理解できる- スマートチェックインなど、現場で実践できるインバウンド対応を学べる- 人手不足の中でも実現できるオペレーション改善のヒントが得られる

＜第一部＞インバウンドの最新動向と宿泊施設の選ばれ方（mov）

- インバウンド市場の最新動向- 日本での訪日外国人の情報収集・予約行動- 宿泊施設選びにおける意思決定ポイント- 検索・口コミが与える影響

＜第二部＞宿泊施設におけるインバウンド対応の実践（aipass）

- 宿泊施設におけるインバウンド対応の課題- スマートチェックインによる非対面対応- パスポート情報の取得・管理の効率化- 多言語対応とオペレーションの最適化

※内容は変更になる可能性があります。

登壇者

無料セミナーに申し込む :https://honichi.com/events/seminars/202606_aipass/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202606_aipass

山田 真由美

aipass株式会社 代表取締役CEO

神戸大学卒業後、写真販売DXプラットフォーム企業でIPOを経験。宿泊施設の現場運営経験を経て、aipass株式会社を創業。スマートチェックインをはじめとする宿泊DXの普及を推進している。

徳永 達也

株式会社mov 店舗支援事業本部 セールス部 エキスパート

2024年11月にmovにジョイン。これまで「IT×旅行業界に特化したキャリア」としてOTA（宿泊予約サイト）や民泊サイトでの新規開拓営業、前職では営業第一号としてAIチャットボットサービスやSaaS型宿泊予約システムの初期の企画立案から実際の営業の立ち上げまで幅広くサポート。現在は株式会社mov コンサルティング部のエキスパートとして、口コミコムを活用したローカルSEO対策の提案をはじめ、マーケティング全体の支援を行っている。

口コミサイトを“もっと”売上に変える「口コミコム」とは

無料セミナーに申し込む :https://honichi.com/events/seminars/202606_aipass/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202606_aipass▼「選ばれる店」になるためのMEO・口コミ戦略なら口コミコム口コミコムを見てみる :https://kutikomi.com/forhotel/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202606_aipass

口コミコムは、国内外の口コミサイトを“もっと”売上に変える「店舗向け集客一元化プラットフォーム」です。

口コミ分析データを活かした店舗改善やGoogleマップ・口コミサイトからの集客数増加、複数の口コミサイト店舗情報の更新工数の削減を支援します。さらにインバウンド向けサイトとも連携しており、多言語で店舗情報の整備や口コミ分析など、インバウンド向けMEO対策にも対応しています。

飲食店や商業施設、小売店だけでなく自治体と連携するなど、業種業界に関わらず広くご利用頂いております。

＜口コミコム特徴その1＞

自社HPを含む32サイトと連携！

店舗情報・メニューや商品・投稿を一括管理

口コミコムでは、自社HPやGoogle マップを含む国内外32サイトとの連携が可能です。お店の営業時間やメニュー情報などをマスターデータとして更新することで、各サイトの店舗情報や投稿内容を一括で更新でき、工数削減やお店への集客施策にご活用いただけます。

＜口コミコム特徴その2＞

口コミを一元管理！AIが分析・返信をサポート

集約した口コミやアンケートをAIが解析・スコア化することで、分析の難しいお客様の声を様々な軸で定量的に分析し、経営判断や店舗改善に役立てることができます。また、口コミの返信もAIがサポートするので、お客様との円滑なコミュニケーションも実現します。

＜口コミコム特徴その3＞

インバウンド対応も！最新情報・ノウハウを活かしたMEO対策

口コミコムではインバウンド対策において重要なGoogleマップや大衆点評ほか海外サイト、自社HPの店舗検索ページを一括で管理・運用できます。また、口コミコムを提供するmovは、業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」を運営しており、その豊富な知見やノウハウを活かしてMEO対策をご支援します。

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」とは

口コミコムをもっとくわしく見る :https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202606_aipass

訪日ラボは、インバウンド担当者・訪日マーケティング担当者向けに訪日外国人に関するニュースやデータを毎日配信する、業界最大級のインバウンドビジネスメディアです。

訪日外国人の国籍別での来日数や入出国に関するルート情報、都道府県ごとでのインバウンド状況など様々なインバウンドに関わるデータを配信すると同時に、日々のニュースにて「政府の方針や動向」や「インバウンドに関する補助金の情報」、「インバウンド対策におけるノウハウ」など様々な記事を配信しています。

訪日ラボをもっとくわしく見る :https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202606_aipass

【会社概要】

会社名：株式会社mov（コーポレートサイト(https://mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202606_aipass)）

所在地：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F

代表者：渡邊 誠

設立：2015年9月

事業内容：

・店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム(https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202606_aipass)」の運営

・業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ(https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202606_aipass)」の運営

・インバウンド対策に特化した資料請求サイト「訪日(https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_ai)ラボ ソリューションストア(https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202606_aipass)」の運営

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社mov 広報担当：新原

メールアドレス：pr@mov.am

電話：070-9343-8235