【発売前に増刷決定！】『英語史で解く英文法の謎　 なぜ「3単現のs」をつけるのか 』6月10日ついに発売

株式会社ＮＨＫ出版『英語史で解く英文法の謎 なぜ「3単現のs」をつけるのか』書影

6月10日にNHK出版より発売となった『英語史で解く英文法の謎 なぜ「3単現のs」をつけるのか』が、予約時点で大好評につき発売前増刷となりました。誰もが感じたことのある素朴な英語の疑問を、日本における英語史研究の第一人者が英語史の観点から徹底解説します。2021～2022年度NHKテキスト『中高生の基礎英語 in English』連載「歴史で謎解き 英語のソボクな疑問」に大幅加筆修正して書籍化。「なぜ」を理解することで、単語・文法の解像度が上がります。

本書で取り上げる謎（一部抜粋）

・なぜone, twoはこのスペリングでこの発音なのか

・なぜeleven, twelveというのか

・なぜchildの複数形はchildrenになるのか

・なぜgoの過去形はwentになるのか

・なぜ英語の文には主語が必要なのか

・なぜ存在を表すのにThere is/are .... という構文を使うのか

・なぜ疑問文にdoが現れるのか

・なぜ３単現のsをつけるのか

・なぜ「時・条件を表す副詞節」では未来のことも現在形で表すのか

・単数のtheyとは何か

すでに多くの反響・推薦の声が寄せられています

寄せられたコメントから、一部をご紹介します。

寺澤 盾 氏（青山学院大学教授、東京大学名誉教授）

目下、各章の「なぜ」を読み進めているところですが、「なぜ～なのか」という問いかけに対して、その理由を1つ1つ段階を踏み、さらに関連する問題にも触れつつ、大変丁寧に説明していて、非常に reader-friendly であると思いました。

（中略）

これまで出版された「英語のなぜ」関連の新書サイズの書物と比べると堀田さんのご著書は、各事項に関する説明が深められていて、専門家にとっても「目から鱗」と感じられるものが少なくないと思いました。私自身も新たに学んだこと（説明の仕方も含めて）多々ありました。今後、本書が多くの人に読まれ、英語を理解・学習・教育する際、英語史の知識が大切であるという認識が広がり、さらに多くの大学において「英語史」が教えられるようになり、その結果、優秀な学生・研究者が輩出するようになるという好循環が生まれることを切に願っております。

倉林秀男 氏（杏林大学教授）

2章、3章と読み進めていくうちに、英語史の一大イベント「大母音推移」英語ではthe Great Vowel Shiftが語られます。だいぼいんすいい、名前からして格好いいですよね。英語だとGreatなんですから。どのように母音が変化したのかイメージしやすく、日本語の場合の例が出ていたのは大発見です。

さらに、複数形のお話し、これは私も興味があるところですが、どうやら堀田先生の研究対象に名詞の複数形があるので、非常にわかりやすい。さらにyをiにかえてesを付けるのはどうしてなんだろう？ということにも答えてくれる。

音と綴り字が一致しない英語ならではの特徴も英語史的な観点から解きほぐされています。英語が現在の姿にたどり着いた数々のドラマを垣間見るのが英語史のお仕事の一つで、専門家が書くからこそ内容にも信頼の持てる1冊になっていると思いました。

北村一真 氏（杏林大学准教授）

「はじめに」から、「かつて英語のルールに納得できなくて、英語が嫌いになってしまった人たちに」というメッセージが感じ取れます。英語史がテーマですが、非常に明快で、講義を聞いているような感覚で読めると思います。

天野優未 氏（映像翻訳家）

トピックが近いのでつい『はじめての英語史』と比べちゃいますが、あちらが「分かりやすい学術書」なら、こちらは中学英語のシラバスに沿って、万人向けの一般書になってます！

『はじめての英語史』が言語学をかじった人や英語上級者向けなら、『英語史で解く～』は言語学を全然知らなかったり、英語に苦手意識がある方にもお勧めできる一般書になってますね～！ お値段も新書価格で手に取りやすいですし。この本がきっかけで英語史がもっと身近なものになったらいいな！

NHK出版デジタルマガジンにて本書の一部を特別公開中です

▼紀元前からのこだわり？なぜ3単現の s をつけるのか(https://mag.nhk-book.co.jp/article/90096)

▼英語の「なぜ」には、驚くべき歴史と物語が潜んでいる(https://mag.nhk-book.co.jp/article/90122)

▼英語はどのようにして現在の姿になったのか──英語の歴史を遡る旅(https://mag.nhk-book.co.jp/article/90280)

著者公式ページ

読者レビュー、著者によるYouTubeやVoicyの配信、刊行記念イベント結果など本書にまつわるコンテンツをご覧いただけます。

詳しくはこちら :https://user.keio.ac.jp/~rhotta/hellog/lp/nazesantangen/index.html

・著者

堀田隆一 （ほった・りゅういち）

慶應義塾大学文学部教授。東京外国語大学外国語学部英米語学科卒業、東京大学大学院総合文化研究科言語情報科学専攻博士課程満期修了、英国グラスゴー大学英語学研究科博士課程修了（Ph.D.取得）。神奈川大学経営学部助教、中央大学文学部助教、准教授、教授を経て、2015年より慶應義塾大学文学部教授。専門は英語史、歴史言語学。著書に『英語の「なぜ？」に答えるはじめての英語史』（研究社、2016年）、『英語語源ハンドブック』（共著、研究社、2025年）、『言語学でスッキリ解決！英語の「なぜ？」』（共著、ナツメ社、2025年）など。「hellog～英語史ブログ」、Voicyチャンネル「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」、YouTubeチャンネル「いのほた言語学チャンネル」など運営中。

- 商品情報

NHK出版新書762『英語史で解く英文法の謎 なぜ「3単現のs」をつけるのか』

堀田隆一 著

2026年6月10日発売

ISBN：978-4-14-088762-2

定価1,078円（税込）新書判 240ページ

ECサイト：https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000887622026.html

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4140887621