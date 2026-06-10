2026年度 第1回スキルアップクリニック開催のお知らせ

沖縄バスケットボール株式会社

キングスアカデミーでは6月28日(日)、与那原町観光交流施設にて「2026年度 第1回スキルアップクリニック」を開催いたします。

今回は、4月に開催を見合わせておりました女子限定クリニックの振替開催に合わせ、新たに男子の部も設けた拡大版として実施いたします。

男子の部では琉球ゴールデンキングスの与那嶺翼アシスタントコーチ兼デベロップメントコーチが、女子の部ではWリーグ・トヨタ自動車アンテロープスで活躍する安間志織選手が講師を務めます。

なお女子の部につきましては、安間選手の「沖縄の女子選手のために」という強い想いのもと、今回の開催が実現いたしました。

選手の皆さまにとって新たな学びや成長のきっかけになることを目指したクリニックとなっています。多くのご参加を心よりお待ちしております。

■2026年度 第1回スキルアップクリニック 男子の部 実施概要

日程：2026年6月28日(日)

時間：10:00-12:00(質疑応答時間含む)/受付9:30

場所：与那原町観光交流施設

対象：小学6年生～中学3年生の男子選手

定員：50名程度 ※定員を超える応募がある場合は抽選となります

費用：キングスアカデミー生\3,500 / 一般\4,500

内容：その年代で習得しておくことが望ましいスキル

講師：与那嶺翼(琉球ゴールデンキングス アシスタントコーチ兼デベロップメントコーチ)

●申し込み方法

以下のフォームよりお申し込みください。

申し込み期限：2026年6月21日(日)23:59まで

▽男子の部 お申し込みはこちら

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdX0wQtJc1sPi-l03n5YVKEd77jTpPawfN8c0zY9_ycZ_Zkvg/viewform

■2026年度第1回スキルアップクリニック 女子の部 実施概要

日程：2026年6月28日(日)

時間：14:30-16:30(質疑応答時間含む)/受付14:00

場所：与那原町観光交流施設

対象：小学6年生～中学3年生の女子選手

定員：50名程度 ※定員を超える応募がある場合は抽選となります

費用：キングスアカデミー生\3,500 / 一般\4,500

内容：その年代で習得しておくことが望ましいスキル

講師：安間志織選手(トヨタ自動車 アンテロープス)

●申し込み方法

以下のフォームよりお申し込みください。

申し込み期限：2026年6月21日(日)23:59まで

▽女子の部 お申し込みはこちら

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkaNZzTKNz9afn8vNXOP808OU2gVlPGdCnV1Jf2ELEVih5gQ/viewform

※男子の部・女子の部ともに、6月22日(月)に参加確定もしくは抽選結果をメールにてご連絡いたします。

メールが届かない場合はキングスアカデミーのホームページよりお問い合わせください。

▽お問い合わせはこちら

https://okinawa-sports-academy.jp/inquiry