年間5,700組がプロポーズ！少子化・晩婚化の時代、プロポーズは“ふたりで未来を話す日”へ

スターツ出版株式会社

スターツ出版株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：関根赴治)が運営する「OZmall(オズモール)」(会員数500万人) では、過去7年間の予約データからプロポーズにおける推移と傾向を分析しました。日本における婚姻数（※1）は減少傾向にある一方で、年間約5,700組のカップルが“プロポーズ”のために「レストラン予約」と「ホテル予約」を利用（※2）しており、1日あたり15組が人生の重要な節目を迎えています。コロナ禍、物価高、インバウンド増加などの社会的な変化を経ても、 「大切な人と過ごす大切な日には、お金をかけて記憶に残る体験をしたい」という変わらない需要に応えていくため、これからもOZmallは大切な人と過ごす特別な1日を応援してまいります。

（※1）厚生労働省「人口動態統計」より （※2）2025年の利用実績を集計

毎日15組がプロポーズ！プロポーズは“ふたりで未来を話す日”へ

（出典元）予約数：OZmall レストラン・ホテル予約「プロポーズ目的」での利用数（2019年～2025年）、婚姻数：厚生労働省「人口動態統計」より

【POINT】

日本における婚姻数は減少傾向にある一方、「プロポーズ」目的のプラン利用数は、コロナ禍での落ち込みから回復し現在は1日15組が利用。2021年と比べ、1.4倍の伸びを見せています。

メリハリ消費が加速する今だからこそ、プロポーズは特別なものに

物価高などを背景としたメリハリ消費が進むからこそ、プロポーズは記憶に残る特別な体験にしたいという想いが強く反映されています。人気プランは、クルージング・花束など演出に凝っており、個室・クラブフロアなど特別感が味わえる空間が確約されているのが特徴。中でもホテル予約は、2019年比で利用数が約2.7倍、単価が約1.7倍の12万円超と顕著な伸びを見せています。インバウンド増加により、ホテル宿泊が日常的なものから特別なものへと変化してることも影響していると考えられます。

プロポーズするならここ！予約数TOP３をご紹介

【レストラン予約人気TOP3】

ザ・クルーズクラブ東京 （天王洲アイル）

陸上レストランで、優しい味わいが魅力のフルコースを堪能した後は、「東京湾の貴婦人」の名をもつ、”レディ クリスタル”に乗船し、東京ベイ夜景をふたり占め。デッキで海風に吹かれながら、今宵のヒロインに。

店舗詳細はこちら :https://www.ozmall.co.jp/restaurant/88/RISTORANTE E‘VOLTA -Unico Polo-（リストランテ エボルタ ウニコ ポーロ）／三井ガーデンホテル横浜みなとみらいプレミア（みなとみらい）

ホテル高層階でみなとみらいを一望。船のデッキを想起させる開放的な店内では、地元の食材と各国の調理法を組み合わせた美食が堪能できる。

店舗詳細はこちら :https://www.ozmall.co.jp/restaurant/9021/BREEZE OF TOKYO（東京）

丸ビル最上階にあり、ガラス張りの窓からは幻想的にライトアップされた東京駅舎をはじめ、東京全体を見渡すような夜景が一望できる。ソウルミュージックやジャズが流れる、黒を基調にしたシンプル＆モダン空間で、素材を活かした新しいフレンチグリルを堪能。

店舗詳細はこちら :https://www.ozmall.co.jp/restaurant/6/

【ホテル予約人気TOP3】

ザ・プリンス パークタワー東京（芝公園）

上から下まで東京タワーをどこよりも近く、ふたり占めできる地上33階の高層ホテル。

芝公園の豊かな緑に囲まれ、バルコニーやビューバス、ブロアバス付きのバスルームなど、居心地の良さも魅力。夜景＆緑のやすらぎ空間で、優雅なひとときを過ごして。

施設詳細はこちら :https://www.ozmall.co.jp/travel/stay/259/浦安ブライトンホテル東京ベイ（新浦安）

夜景を望むビューバスルームやメインバーなど思い出に残る素敵な滞在をお約束。スタッフのエスコートでチャペルへ移動し、思い出のBGMが流れるふたりきりの空間で特別なひとときを過ごすプランもご用意。

施設詳細はこちら :https://www.ozmall.co.jp/travel/stay/6/グランドニッコー東京 台場（台場）

台場駅に直結し、船着場の幻想的な夜景やレインボーブリッジを望むホテル。気品あふれるお部屋からは、刻々と表情を変える眺望を堪能できる。海と空に包まれる「お台場」ならではのリゾート空間で、優雅な気分に。

施設詳細はこちら :https://www.ozmall.co.jp/travel/stay/2/

＜OZmallとは？＞ 1996年に女性ライフスタイル誌「OZmagazine」 のWEB版としてスタート。今年30周年を迎えた、「信じられる、ときめきだけ。」を届けるおでかけメディアです。独自の編集力を活かした特集や、レストラン・ホテル・ヘアサロンなどの贅沢なプランがお得に予約できるプレミアム予約サービスを掲載。ユーザーを“友達”と捉え、会員500万人に支持されています。

【取材申込・問い合わせ先】スターツ出版株式会社 広報 白土 TEL:03-6202-0311 Mail : contact-stp@starts-pub.jp

【PDFはこちら】

https://prtimes.jp/a/?f=d607-2175-503eb25c98deed55070fd7354d6bd949.pdf