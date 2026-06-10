大人気ミャクミャク商品に新作登場！ 絵本『ミャクミャクと…　ミャクミャク誕生ものがたり』から飛び出したアイテムや、「ふんばるず」商品などラインナップ

株式会社フェリシモ

フェリシモは、EXPO2025 公式ライセンス商品として、新たに5つのアイテムを6月10日（水）より発売いたします。絵本『ミャクミャクと… ミャクミャク誕生ものがたり』（フェリシモ出版）の世界から飛び出したシリーズや、デスクワーク時の姿勢をサポートする「ふんばるず」商品など、バラエティに富んだラインナップとなっています。

EXPO2025 公式ライセンス商品 (C)Expo 2025

絵本『ミャクミャクと… ミャクミャク誕生ものがたり』をもとにデザインした商品は、アクリルキーホルダー、マスキングテープ、ワインの3アイテム。開発にあたっては、絵本の中から印象的なシーンを抽出し、作者である山下浩平氏とともに検討を重ねながら、その世界観をていねいに商品デザインへ反映させました。

◆『ミャクミャクと… ミャクミャク誕生ものがたり』 アクリルキーホルダー

『ミャクミャクと… ミャクミャク誕生ものがたり』 のアートをプリントしたキーホルダー。色々な表情のミャクミャクが楽しめるシリーズです。しずくのなかで遊ぶミャクミャク、まだ感情を持つ前のミャクミャク、様々なものに変化する夢を見るミャクミャクなど、まだ見たことのないミャクミャクの表情を楽しめます。

各デザインには、絵本の印象的な場面にちなんだデザイン名がそれぞれ付けられています。

「黒ミャクミャク」のバージョンも。

【NEW】『ミャクミャクと…ミャクミャク誕生ものがたり』アクリルキーホルダーの会〈ミャクミャク〉(https://feli.jp/s/pr2606102/1/)

月1個 \1,100（+10% \1,210）

【NEW】『ミャクミャクと…ミャクミャク誕生ものがたり』アクリルキーホルダーの会〈黒ミャクミャク〉(https://feli.jp/s/pr2606102/2/)

月1個 \1,100（+10% \1,210）

◆『ミャクミャクと… ミャクミャク誕生ものがたり』 フレークシール＆マスキングテープ

絵本『ミャクミャクと… ミャクミャク誕生ものがたり』に描かれた色彩豊かなアートを、フレークシールとマスキングテープに仕立てました。豊かなミャクミャクの表情を詰め込んだシールと、物語の深遠な世界観が広がるマスキングテープのセットは、手帳のデコレーションや大切な人へのラッピングに最適です。 「ミャクミャクとカラー」「ミャクミャクの進化」「ミャクミャクの想像」の3種のデザインを通じ、ページをめくるようにミャクミャクの魅力に触れることができます。

【NEW】『ミャクミャクと… ミャクミャク誕生ものがたり』 フレークシール＆マスキングテープの会(https://feli.jp/s/pr2606102/3/)

月1個 \1,300（+10% \1,430）

◆『ミャクミャクと…ミャクミャク誕生ものがたり』 ワイン

「グラスの中に広がる、いのちの物語。ミャクミャクと乾杯する特別なひととき」が訪れる3本のワイン。絵本『ミャクミャク誕生ものがたり』の中の「しずく」、「虹」、「夕焼け」の3つのシーンが美しいワインになりました。白・ロゼ・赤、それぞれが持つ個性を、ミャクミャクの世界観と共にお楽しみください。3本そろえて並べれば、お部屋に飾ったり、ギフトとしても特別な物語を演出します。

しずくと白ワイン：生命の源をイメージする水の中に漂うミャクミャク。そんなピュアなイメージをした白ワインです。清涼感のあるアロマと、しずくのように瑞々しく、キレのある酸による飲み心地が特徴。まるで泉のほとりにいるような爽やかな充足感が広がります。

虹とロゼワイン：大きな虹と元気にポーズをとるミャクミャク。そんなポジティブなエネルギーを、華やかなロゼワインに封じ込めました。ベリー系のチャーミングな香りと、虹のように幾重にも重なるフルーティーな味わい。自分へのご褒美や、新しい門出を祝うギフトにぴったりの、心が弾む一本です。

夕焼けと赤ワイン：影絵のように浮かび上がるミャクミャクと、幻想的なピンクの空。一日の終わりにふさわしい、穏やかでコクのある赤ワインです。ベリーのような果実味の中に、少しのスパイスを感じる複雑な味わいは、まさに刻一刻と表情を変える夕焼け空のよう。心落ち着くリラックスタイムの相棒に。

【NEW】『ミャクミャクと…ミャクミャク誕生ものがたり』 ワインの会(https://feli.jp/s/pr2606102/4/)

月1本 \4,000（+10% \4,400）

◆猫背なあなたを支えてくれる ふんばるず ミャクミャク

机とおなかの間にしっかり挟むことで、つい背中が丸まってしまう猫背さんの姿勢をサポートしてくれる『ふんばるず』とのコラボ商品。ミャクミャクと一緒に、勉強したり、パソコンをしたり、本を読んだり、楽しく過ごすことができます。

ミャクミャクを落とさないよう机とおなかの間に挟み込むため、自然と背筋が伸び、よい姿勢に。

ミャクミャクと黒ミャクミャクの2種類を販売。

【NEW】猫背なあなたを支えてくれる ふんばるず（ミャクミャク）(https://feli.jp/s/pr2606102/5/)

1個 \4,000（+10% \4,400）

【NEW】猫背なあなたを支えてくれる ふんばるず（黒ミャクミャク）(https://feli.jp/s/pr2606102/6/)

1個 \4,000（+10% \4,400）

◆小箱にきゅん！スマホもふける ミャクミャクメガネふき（ミニサイズ付き）

箱の上で眠っているミャクミャクや箱の上でかけっこを楽しむミャクミャクなど自由気ままなミャクミャクをプリントした、箱に入ったメガネ拭き。スマホを拭くのにも便利です。携帯用のミニサイズ付きです。

デザインは、ドット、チェック、ボーダーと３種類。

【NEW】小箱にきゅん！スマホもふけるミャクミャクメガネふき（ミニサイズ付き）の会(https://feli.jp/s/pr2606102/7/)

月1個 \1,000（+10% \1,100）

フェリシモでは、7月上旬にもミャクミャクの新商品を発売予定です。そちらもどうぞお楽しみにしてください。



― 会社概要 ―

社名 : 株式会社フェリシモ

本社所在地 : 〒650-0041 神戸市中央区新港町7番1号

代表者 : 代表取締役社長 矢崎和彦

創立 : 1965年5月 証券コード : 東証スタンダード3396

事業内容 : 自社開発商品をカタログやウェブサイトにて全国の生活者に販売するダイレクトマーケティング事業

◆ウェブサイト＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/1/