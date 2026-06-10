【新発売スタート】株式会社ミューズ 新商品「DDS iPS ジェル」「DDS iPS フェイスマスク」を2026年6月10日新発売

株式会社ミューズ

この度、株式会社ミューズ（本社：高知県室戸市、代表取締役：中島 洋、以下「当社」）は、日本発の次世代再生美容スキンケア「DDS iPS-X」(美容液)を起点とする新商品として、「DDS iPS ジェル」

および「DDS iPS フェイスマスク」を発売します。

■カンヌでの国際的な発信を経て、日本発の次世代再生美容ケアの新たな可能性を提案

当社は、2026年5月にカンヌ国際映画祭期間中に開催された招待制プライベートイベント「Sakura in Cannes: Art and Beauty from Japan」に参画し、日本発の最先端の美容の可能性を世界へ発信しました。また、iPS-Xが成分や機能だけにとどまらない、ブランドとしての世界観をお伝えしました。

今回発表する「DDS iPS ジェル」「DDS iPS フェイスマスク」は、DDS iPS-Xを原点とし、さらに日々のお手入れやスキンケアを改善していくために開発した新商品です。

■DDS iPS-Xを原点とした、新たなスキンケアの実現へ

DDS iPS-Xは、多機能幹細胞培養液に着目した、日本発の次世代再生美容スキンケア製品です。

当社は、DDS iPS-Xを単独の商品としてだけでなく、日々のスキンケアの中でより自然に取り入れられる新たな2つの商品を開発しました。

新商品は、毎日の保湿ケアに取り入れやすい「DDS iPS ジェル」と、週1回のスペシャルケアやギフティングにも適した「DDS iPS フェイスマスク」です。

これにより、DDS iPS-Xを中心としたスキンケアの選択肢を広げ、日常のお手入れから特別なケアまで、より幅広い場面でご利用できるライナップとなります。

新商品1：DDS iPS ジェル

「DDS iPS ジェル」は、みずみずしく軽やかな使用感を目指して開発した美容ジェルです。

毎日のお手入れに取り入れやすいテクスチャーで、肌にうるおいを与え、なめらかでしなやかな肌印象へ整えることを目指したスキンケア商品です。

DDS iPS-Xで大切にしてきた先進性と上質感を受け継ぎながら、より日常的に使いやすいアイテムとして展開しています。

＜ 製品概要＞

製品名： DDS アイピーエス ジェル

内容量： 45g

希望小売価格： 16,500円（税込）

発売記念価格（期間限定）： 8,800円（税込）

新商品2：DDS iPS フェイスマスク

「DDS iPS フェイスマスク」は、個包装タイプのシートマスクです。

週1回のスペシャルケア、ギフティングなど、様々な場面で活用しやすい商品として開発しました。

肌をうるおいで包み込み、みずみずしくやわらかな肌印象へ整えることを目指した、特別なお手入れのためのスキンケア商品です。

＜ 製品概要＞

製品名： DDS アイピーエス フェイスマスク

内容量： 5枚入り

希望小売価格： 16,500円（税込）

発売記念価格（期間限定）： 8,800円（税込）

※注意事項

・本商品はスキンケア製品であり、医薬品・医療機器ではありません。

・iPS細胞そのものを配合しているものではありません。

■今後の展望～カンヌでの発信を経て、次の展開へ～

当社は、DDS iPS-Xを中心とした次世代再生美容ブランドとして、国内外に向けたさらなる展開を推進してまいります。今回発売する「DDS iPS ジェル」および「DDS iPS フェイスマスク」を通じて、日常のスキンケアから特別なケアまで対応できる商品ラインアップを拡充し、より多くの方々に日本発の先進美容ケアをお届けしてまいります。

また、2026年にカンヌ国際映画祭関連イベントへの参画を通じて得た国際的な発信機会を活かし、海外市場への展開も視野に入れながらブランド価値の向上に取り組んでまいります。今後は新商品の開発やパートナーシップの強化を進めるとともに、美容とライフスタイルを融合した新たな価値提案を通じて、日本発の再生美容ブランドとしてさらなる成長を目指してまいります。

■会社概要

株式会社ミューズ

・ 本社： 〒781-7101 高知県室戸市室戸岬町1828-3

・ 代表者：中島 洋

・ URL：http://www.muse.ecweb.jp