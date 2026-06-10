SNS全盛のいま、なぜ人々は“日常”を紡ぐのか？　メトロポリターナ6月号「日記」特集

株式会社産業経済新聞社

産経新聞社では、フリーマガジン「メトロポリターナ」6月号を東京メトロ駅構内の専用ラックで6月10日（水）から19日（金）まで配布します。XやInstagram、TikTokなど、SNS情報が主流の時代に、日記本やZINE（ジン・小冊子）が注目されています。なぜ人は、日記を書くのか？ 手帳やノートなどで日々を記す理由を、作家やクリエイターのみなさんに伺いました。書くことで見えてくる自分との関係、日記時間を楽しくするステーショナリーも紹介します。また現在、上野の森美術館で開催中の「大ゴッホ展」のテーマソングを担当した、シンガーソングライターのキタニタツヤさんのインタビューも。ぜひ、お手に取ってご覧ください。

今月の特集は「日記っておもしろい」。数年前から続く‘日記’の広がりを入り口に、いま改めて注目される“書くこと”の魅力を掘り下げます。三軒茶屋の書店＆ギャラリー＆カフェ〈twililight〉の店主熊谷充紘さんは、日記が作家だけのものではなく、一人ひとりの手に「書くこと」を取り戻してくれる存在であることに注目。個人が自由なテーマや表現で自主制作する小冊子「ZINE（ジン）」の魅力やおすすめの日記本についてご紹介します。

さらに、漫画家・オカヤイヅミさん、写真家・野川かさねさん、歌人・木下龍也さん、作家・武塙麻衣子さんへのインタビューを通して、生活の観察、山の記録、日常の断片、テーマ別の書き分けなど、それぞれ異なる日記との向き合い方を紹介。あわせて、日記を書く時間がもっと楽しくなる手帳や筆記具など、おすすめのステーショナリーも掲載し、自由な表現で日記を始めてみたい人の背中をやさしく押す特集です。

インタビュー企画「光が紡ぐ言葉」では、シンガーソングライターとして幅広く活躍するキタニタツヤさんが登場。「大ゴッホ展」のイメージソング『肺魚』に込めた思いや、創作ににじむ内面、絵画鑑賞を通して自分自身と向き合う面白さについて語っていただきました。さらに、好評連載「Tokyo Pocket～マイ・サードプレイスを探して～」では、代々木上原をめぐります。初夏の緑と穏やかな街並みのなか、〈ØC tokyo〉〈Roundabout〉〈GOOD NEWS STORE〉など、日常に心地よい余白をもたらすスポットを紹介します。

メトロポリターナは、東京メトロ53駅（浅草、上野、三越前、日本橋、京橋、銀座、新橋、虎ノ門、溜池山王、赤坂見附、青山一丁目、外苑前、表参道、渋谷、池袋、大手町、後楽園、御茶ノ水、東京、霞ケ関、四ツ谷、新宿三丁目、新宿、秋葉原、八丁堀、茅場町、東銀座、日比谷、神谷町、六本木、広尾、恵比寿、高田馬場、早稲田、神楽坂、飯田橋、九段下、竹橋、新御茶ノ水、赤坂、乃木坂、明治神宮前〈原宿〉、代々木公園、東池袋、市ケ谷、麴町、有楽町、半蔵門、神保町、白金高輪、麻布十番、六本木一丁目、四谷三丁目）に専用ラックを設置して無料配布しています。

※駅係員へのお問合せはご遠慮ください

【公式サイト】 https://metropolitana.tokyo/ja(https://metropolitana.tokyo/ja)

【Instagram】@metropolitana_Tokyo

【X】@metropolitana_t

【メトロポリターナ】

2003年に創刊した、産経新聞社が発行するフリーマガジン。毎月10日に東京メトロの主要駅で配布しており、創刊当時から、働く女性を中心にメトロの駅から発信する様々なライフスタイルを提案しています。

発行／産経新聞社

編集・制作／メトロポリターナプロジェクト