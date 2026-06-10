『デビル メイ クライ 5』がオリジナル版の追加コンテンツを多数収録しNintendo Switch(TM) 2 に登場！

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伝説のスタイリッシュアクション『デビル メイ クライ 5』が、オリジナル版の追加コンテンツを多数収録した決定版 ”デビルハンターエディション”としてNintendo Switch(TM)2 に登場！ 個性的なキャラクターたちが、悪魔をなぎ倒す“スタイリッシュアクション”をいつでも・どこでも60fpsの爽快なゲーム体験で楽しむことができます。

ダウンロード版の発売日は2026年6月23日（火）、そしてパッケージ版の発売日は8月28日（金）を予定。さらに、ダウンロード版は予約開始～7月31日（金）までの期間中、通常価格から1,000円オフの2,990円（税込）の特別価格で手に入れることができます。

数々のゲームアワードに輝いた名作をNintendo Switch 2 でお楽しみください！

『デビル メイ クライ ５ デビルハンターエディション』の最新情報はこちら！

『デビル メイ クライ ５ デビルハンターエディション』公式サイト

https://www.devilmaycry.com/5dhe/(https://www.devilmaycry.com/5dhe/)

「デビル メイ クライ」X公式アカウント

https://x.com/devilmaycry_jp

■『デビル メイ クライ ５』とは？

「デビル メイ クライ」シリーズは2001年に第1作が発売されました。伝説の悪魔の血を引く主人公“ダンテ”を操り、華麗な剣戟と銃のアクションを駆使し「いかにカッコよく、気持ちよく敵を倒すか」にフォーカスしたゲーム性が世界中のアクションゲームファンを虜にし、「スタイリッシュアクション」のジャンルを確立しました。全世界での累計販売数が3,800万本※を超える人気のシリーズです。

『デビル メイ クライ5』はその楽しさを大きく進化させた最新作。シリーズならではの「剣と銃のアクション」はそのままに、３人の悪魔狩人たちの個性的なバトルスタイルが味わえます。人間界と魔界、兄と弟、そして父親と息子の相克が描かれる熱い物語と共にお楽しみください。

※2026年3月31日現在

■『デビル メイ クライ ５ デビルハンターエディション』

STORY

魔剣教団事件から数年後-。強大なる「魔」の侵攻が始まり、それを阻まんとするのは、伝説の悪魔の血を引くデビルハンター「ネロ」と「ダンテ」、そして今回の事件の依頼者でもある謎の男「V」。悪魔の侵攻にさらされる人間界、そして複雑に絡みあう彼らの運命は？

■いつでも・どこでも 60fpsの爽快なゲーム体験が楽しめる！

『デビル メイ クライ ５ デビルハンターエディション』は、TVモードはもちろん、携帯モードでも60fpsで滑らかに描画されます。ハイスピードでハイテンションなアクションを“いつでも・どこでも”お楽しみください。

■多数の追加コンテンツを収録した決定版！

「デビルハンターエディション」には、最強のライバルである“バージル”が使用できる「プレイヤーバージル」をはじめ、特別な武器コンテンツの他、ゲームの楽しみを広げてくれる様々なコンテンツを余さず楽しむことができるお得な決定版となっています。

■3人の悪魔狩人（デビルハンター）と最強の敵

・若きデビルハンター ネロ

移動式便利屋「デビル メイ クライ」で悪魔退治を生業とする青年。右腕には義手型兵装「デビルブレイカー」を装着している。

・最強の悪魔狩人 ダンテ

伝説級の強さを誇るデビルハンター。魔族でありながら人間界を救った英雄スパーダと、人間の女性エヴァの間に生まれた半魔の存在。

・三体の魔獣を使役する謎の男 Ｖ

今作で描かれる事件の発端となった仕事の依頼者。魔王討伐を目論む。

・双子の兄にして最強の敵 バージル

ダンテの双子の兄にして、シリーズを通じてダンテたちの最大のライバル。大きな力を秘めた剣“閻魔刀（やまと）”を揮う。

■銃と剣で、使い魔で、そして義手型兵装で悪魔をなぎ倒せ！ 個性的な4人のアクションを紹介！

・ネロのアクション

ネロは銃と剣に加えて、右腕の義手型兵装デビルブレイカーで敵を“掴む”ことができる。敵を引き寄せたり、投げたりといったアクションに加えて、移動手段として活躍することも。さらにデビルブレイカーは電撃を放ったり、時を止めたり、とさまざまな性能を有している。戦略に富んだ戦い方が可能だ。

・ダンテのアクション

愛剣と２丁拳銃で戦うダンテは、敵を倒す事で剣に加えてガントレット、果てはバイクまで近接武器として使用可能だ。さらに “デビルトリガー”を発動すれば、魔人の姿へと変身し、強大な力と回復力を揮うことができる。

・Vのアクション

謎の男、Ｖは「シャドウ」、「グリフォン」、「ナイトメア」３体の使い魔を従えている。

V自身の戦闘力は乏しいが、使い魔を指揮してダメージを与え、悪魔たちが瀕死の状態になった時、Vが己の持つ杖で引導を渡すのだ。

・バージルのアクション

ダンテの双子の兄にして最強の敵、バージルは日本刀のような魔剣“閻魔刀”を揮う。スピーディで手数の多いアクションが特徴だ。ダンテと同様に魔人の姿へと変身することもできる。

『デビル メイ クライ 5 デビルハンターエディション』スクリーンショット

※『デビル メイ クライ 5』に収録されているシェアードシングルプレイは含まれておりません。

■Netflixでオリジナルアニメーション「Devil May Cry」シーズン2が好評配信中！ シーズン3（最終章）の制作も決定！

2025年4月にNetflixで配信され好評を博した「Devil May Cry」オリジナルアニメーション。本年5月より Netflixにて待望のシーズン2が配信中！ ぜひ、ご覧ください！ さらに、シーズン2の反響を受け、このたび「Devil May Cry」シーズン3（最終章）の制作も決定しています！

■商品名：デビル メイ クライ 5 デビルハンターエディション

■対応ハード：Nintendo Switch 2

■CERO レーティング：D（17才以上対象）

■発売予定日：

ダウンロード版 2026年6月23日（火）

パッケージ版 2026年8月28日（金）

■希望小売価格：

ダウンロード版 3,990円（税込）※

パッケージ版 3,990円（税込）

※2026年7月31日（金）までダウンロード版は特別価格2,990円（税込）で販売

■ジャンル：スタイリッシュアクション

■公式サイト：https://www.devilmaycry.com/5dhe/(https://www.devilmaycry.com/5dhe/)

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