オルタナティヴロックバンド″阿吽”REBOOT LIVE決定！その風貌、その音、体感せよ！

アトリエティープロジェクト合同会社

オルタナティヴロックバンド"阿吽"が本格再始動！

“REBOOT LIVE at 君津ATELIER T STUDIO(https://www.instagram.com/ateliertproject/?hl=ja)” 第二次先行予約が6/12 18:00よりスタート！

1980年代から伝説のバンド「MURBAS」を率い、90年代には「THE SILVER DOGGS」でメジャーシーンを席巻。その後も渡米を経て、INORAN（LUNA SEA）をはじめとする数々のトップアーティストたちのサウンドプロデュースやステージサポートで圧倒的な手腕を発揮してきたギタリスト

近江谷OMMY創一朗。日本のロックシーンで独自のギター・アプローチと美学を追求し続けてきた彼が率いるオルタナティヴロックバンド「阿吽(https://www.instagram.com/band.aun.official_atp/?hl=ja)」が、2026年夏の終わりに本格再始動を果たします。今回の復活劇を共に彩るのは、日本のロック史そのものである最高峰の布陣。

＜Drs＞には説明不要！”Mr.8ビート”の異名を持つレジェンド、高橋まこと（ex BOØWY）。

＜Bass＞にはRED WARRIORSのダイアモンド✡️ユカイ氏と木暮"shake"武彦氏によるユニット

”Diamond Shake(https://www.instagram.com/diamondshake2021/?hl=ja)”のベーシスト、平石一成。

＜Vo＞には圧倒的なディープ＆ソウルフルな歌唱力を誇り、著名アーティストから絶大な信頼を得るKAZCOが電撃加入。ソウル、ゴスペル、ロックを融合させた唯一無二のパワフルで表情豊かな歌声が、新生「阿吽」の新たなシグネチャーサウンドの核となる。

近江谷OMMY創一朗の緻密かつダイナミックなギターワークと、至高のリズム隊、そしてKAZCOの圧倒的な歌唱が融合。この4人が生み出す新次元のグルーヴは、聴く者すべてを未知なるロックの深淵へといざないます。また、この記念すべき再始動のステージを共に盛り上げるフロントアクトとして

”トリバンフェス”でお馴染み、氷室京介トリビュートバンド「ROXY(https://www.instagram.com/roxy_bandchannel2023/?hl=ja)」の出演が決定いたしました！日本のロックシーンの遺伝子が交錯する、まさに本格始動にふさわしい熱狂の一夜。最初から最後まで、一瞬たりとも見逃せないドラマチックなGIGをぜひその目に焼き付けてください。

先行予約1stはお申し込み上限に達し受付を終了いたしました。

今回の第二次先行予約（2nd）は【先着順・限定30名】の非常にプレミアムなチケットとなります。お見逃しのないよう、お早めにお手続きください！

◆ 公演概要 ◆

公演名: 阿吽 REBOOT LIVE日時: 2026年8月29日（土）

会場: 君津ATELIER T STUDIO 【Map】(https://maps.app.goo.gl/emESJCckwtMkeVzf8)

制作：ATELIER T PROJECT LLC

出演: 阿吽 / 【フロントアクト】ROXY（氷室京介トリビュートバンド）

◆ チケット情報 ◆

第二次先行予約（2nd）受付開始: 2026年6月12日（金）18:00～

販売方式: 先着順（限定30名）

第二次先行予約お申込み :https://www.secure-cloud.jp/sf/1774828212AXcFQmsE2026/6/12（金）18：00start!

プレミアムな復活の瞬間を、ぜひ会場で体感してください！