【長野県山ノ内町】杉の枝葉をアップサイクルした「雪水香 -SEKISUIKA- THE ORIGIN アロマオイル」をふるさと納税返礼品として提供開始

山ノ内町

長野県山ノ内町では、町内の森林資源を活用した香りによる地域活性化プロジェクト「かおりプロジェクト」の取組として開発した「雪水香 -SEKISUIKA- THE ORIGIN アロマオイル」を、新たにふるさと納税返礼品として登録しました。

本商品は、山ノ内町内で伐採された杉の枝葉をアップサイクルして抽出した精油をベースに調香したアロマオイルです。森林浴を思わせる清々しさの中に、どこか懐かしいほっとするような香りを重ね、山ノ内町の豊かな自然や風景を表現しています。

これまで「雪水香 -SEKISUIKA- THE ORIGIN」は、アロマオイルとアロマウッドを組み合わせたセット商品として販売してきましたが、このたび、より多くの方に香りを楽しんでいただけるよう、アロマオイル単品商品としてご用意しました。

山ノ内町では、未利用だった森林資源に新たな価値を生み出すことで、森林整備の促進や地域資源の循環利用につなげるとともに、香りを通じて町の魅力を発信しています。

今回の返礼品登録により、町外の皆さまにも山ノ内町の自然のめぐりを香りで感じていただき、町への関心や愛着を深めるきっかけとなることを期待しています。

【商品の概要】

- 商品名

雪水香-SEKISUIKA-THE ORIGIN アロマオイル

- 成分

精油（ブレンドエッセンシャルオイル）

- 内容量

5ml

- 香りの特徴

山ノ内町産の杉の枝葉から抽出した精油をベースに、ハーブ系の香りをブレンド。森林浴のような清々しさと心地よい安らぎを感じる空間を演出する香りです。

- 寄附金額

13,000円

- 寄附方法

ポータルサイトを経由するインターネットによる方法と、寄附申込書による方法にて受け付けております。詳細は山ノ内町公式ホームページ(https://www.town.yamanouchi.nagano.jp/soshiki/chiikisozo/gyomu/4476.html#portal)をご確認ください。

【開発の背景】

山ノ内町では、志賀高原の森林や清らかな水、四季折々に表情を変える山々など、町をめぐる自然の魅力を新たな形で発信するため、官民連携による香りの地域活性化プロジェクト「かおりプロジェクト」を進めています。「雪水香（せきすいか）」は、このプロジェクトから生まれた地域ブランドです。

THE ORIGINの香りのベースには、森林整備の過程で発生する町内産杉の枝葉から抽出した精油を使用しています。これまで十分に活用されてこなかった資源に新たな価値を与えることで、森林資源の循環利用や地域資源の有効活用につなげるとともに、持続可能なまちづくりを目指しています。

ふるさと納税を通じて、遠方に住む方にも山ノ内町の自然や豊かな暮らしを香りで感じていただくとともに、この取組への共感や応援の輪が広がることを期待しています。

【関連リンク】

- 長野県山ノ内町公式ホームページ：https://www.town.yamanouchi.nagano.jp/- 山ノ内まちづくりnote：https://yamanouchi-town.note.jp/- 山ノ内町ふるさと納税Instagram：https://www.instagram.com/yamanouchi_furusato/- 雪水香Instagram：https://www.instagram.com/sekisuika_yamanouchi/- 雪水香オンラインストア：https://sekisuika20561.stores.jp/