N-BOXの車内空間が、もっと快適に。JF5/JF6専用設計のスマホホルダー一体型「ダッシュボードトレイ」を販売開始。工具不要、わずか30秒で設置完了。

Fun Standard株式会社N-BOX JF5/JF6専用 ダッシュボードトレイ

この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開する自動車アクセサリブランドCRAFTWORKS（クラフトワークス）は、「N-BOX JF5/JF6専用 ダッシュボードトレイ」を2026年6月より発売開始しました。

本製品は、車内の「収納力不足」や「小物の置き場所」といった日常の悩みをスマートに解決する、車種専用設計のダッシュボードトレイです。取り付けは裏面の両面テープを剥がして置くだけ。工具を使うことなく、誰でも手軽に設置できます。直射日光を浴びるフロントウィンドウ近くの過酷な環境にも対応すべく、耐熱、耐久性に優れたこだわりのABS樹脂を採用しました。なお、他車種向けの専用モデルも順次リリース予定です。

【製品情報】

参考販売価格：2,880円～

※ECモールや時期により変動することがあります。

販売場所：Amazon/楽天市場/Yahoo!ショッピング公式ストア

設置イメージ（Before/After）

Amazon公式ストア :https://www.amazon.co.jp/stores/page/82040EB7-BE25-4103-9810-65C15E2553AC?channel=PRT-A1635TRAYS-NB5楽天市場公式ショップ :https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1635trays-nb5/Yahoo!ショッピング公式ストア :https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/a1635trays-nb5.html設置イメージ（Before/After）

開発の背景

現行N-BOXは運転席まわりの収納が物足りない、またスマートフォンホルダーも使いやすい位置に装着しにくいというお声をいただき、この2つの問題を解決できないかと考え、本製品を開発いたしました。

小物をパッとトレイに手軽に置けるうえ、設置も簡単。スマートフォンホルダーはメーターやナビの邪魔にならない、視認性を損なわない絶妙な位置に配置しています。

一度使ったらもう戻れない。

- 愛車の「あれどこ行った？」をゼロにする、万能ナビ裏トレイ。- サングラスも、鍵も、スマホも。運転席の特等席はここ。- 車内のゴチャつき一発解消！スッキリまとまる多機能スペース。- 「置くだけ」で車内が整う。計算された収納力。一度使ったらもう戻れない。

こんなお悩みありませんか？

- 車内がいつも散らかる- スマホホルダーが欲しい- 取付が大変そう...こんなお悩みありませんか？

ピッタリフィット

自動車撃備士が国内の現車でズレ、ぐらつきがないかを徹底的にチェック。

ピッタリフィット

30秒で設置完了

付属の両面テープで貼るだけ！初めてでも簡単です。

取付手順

・STEP 1

トレイ裏面の両面テープを剥がします。

30秒で設置完了

・STEP 2

トレイをナビの背面に置きます。

・STEP 3

滑り止めマットをトレイに置きます。

取付手順

大容量収納

小物はダッシュボードトレイにまとめ、車内をスッキリ空間に。

大容量収納

滑り＆落下防止

- 付属の滑り止めマットで走行中の振動による落下・ズレを防止。- 丸洗い可能。滑り＆落下防止

スマホホルダー搭載

スマホでのナビや動画視聴時に大活躍。

※スマホ操作は必ず完全停車した状態でお願いします。

スマホホルダー搭載

こだわりのABS素材

防水・耐熱・耐久性のあるABS樹脂を採用。

こだわりのABS素材

適合車種/型式/グレード/年式

適合車種



[適合車種]

HONDA/ホンダ

N-BOX

N-BOXカスタム

N-BOX JOY



[適合型式]

JF5 JF6



[適合グレード]

全グレード適合



[適合年式]

2023年10月（令和5年10月）～

※型式は車検証をご確認ください。

※グレードはメーカーのグレード検索サービスにてご確認ください。

製品詳細

製品詳細



[商品カラー]

ブラック

[商品素材]

ABS樹脂、シリコンゴム

縦：17cm

横：37cm

高さ：9.5cm

フリースペース：幅24cm、縦12cm

＊サイズ・重量は、計測方法によって若干異なる場合がございます。

商品画像設置イメージ１.設置イメージ２.設置イメージ３.

他商品の展開

クリップ式「車載ホルダー」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000947.000079792.html

ハイエース 200系専用 「ダッシュボードトレイ」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001004.000079792.html

ノア・ヴォクシー 90系専用「ダッシュボードトレイ」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001003.000079792.html

CRAFT WORKS（クラフトワークス）について

クラフトワークスロゴ

CRAFT WORKS（クラフトワークス）は、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングスグループ）が展開するカーグッズブランドです。3Dマット、コンソールボックスなどの便利なカーグッズからルーフキャリアなどのドレスアップパーツまで、カーライフを彩る幅広いアイテムを展開しています。

【CRAFTWORKS公式ショップ】

楽天：https://www.rakuten.co.jp/auto1direct/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/46C54D85-E487-49BE-B42B-2C70791A0BE5

Yahoo：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/

【CRAFTWORKS公式メディア】

Instagram：https://www.instagram.com/craftworks__official

tiktok：https://www.tiktok.com/@craft_works

YouTube ：https://www.youtube.com/@craftworks2722

【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

代表者：

代表取締役 大屋 良介

代表取締役 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/