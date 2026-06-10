募集終了間近！0円で未経験からIT業界デビューできるオンライン教育プログラム【ワールドインテック】

株式会社ワールドインテック

本制度は、将来的にエンジニアとして成長する意欲を持つ方を、実務に近い環境で育成することを目的としています。夜間コース、全日コースともに申し込み締め切りは6月19日（金）に迫っています。

IT業界でキャリアアップしたい方はぜひご応募ください。

■特待生制度とは

お申し込みはこちら :https://witc-itschool.jp/https://witc-itschool.jp/受講料0円のサポート

当プログラムでは、学習終了後に株式会社ワールドインテックITS事業部へ入社していただくことで「受講料が全額免除」になる特待生制度を設けています。経済的な負担を抑えながら、確実にITキャリアをスタートできる仕組みです。

■コース内容

オンラインライブ授業と動画教材を組み合わせ、初心者でも無理なくステップアップできるカリキュラムをご用意しています。実務に近いレベルの講座もご用意しておりますので、基礎から応用、ITキャリアに必要なスキルを一通り身につけられます。

オンラインライブ

講師がリアルタイムで説明

質問がその場でできる

手が止まった時に即サポート

実習形式のワークも実施

動画教材

24時間好きなタイミングで学習

重要ポイントだけ見返すこともできる

ライブ授業に参加できない日でも安心

スマホでも視聴OK

■選べる2つのコース

お申し込みはこちら :https://witc-itschool.jp/https://witc-itschool.jp/【全日コース】ITエンジニア養成コース

【初回開講日】 令和8年7月6日(月)

【申込締切日】 令和8年6月19日(金)

【受講時間】 平日 9:45～17:45

【受講期間】 受講内定から3ヶ月間

【対象年齢】 40歳未満

【受講方法】 オンラインライブ/動画教材

【目標資格】 Java Bronze/Linux Lv1/AWS Cloud Practitioner

【想定されるキャリアパス】 フロント・バックエンドエンジニア/社内SE/Web/スマホアプリプログラマー/インフラエンジニア等

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/178184/table/3_1_d6d16b915153cac7ceb17e027d0d4eef.jpg?v=202606101051 ]【夜間コース】ITエンジニア養成コース

【初回開講日】 令和8年7月6日(月)

【申込締切日】 令和8年6月19日(金)

【受講時間】 週3日程度※土曜日含む

【受講期間】 受講内定から8ヶ月間

【対象年齢】 40歳未満

【受講方法】 動画教材

【目標資格】 Java Bronze/Linux Lv1/AWS Cloud Practitioner

【想定されるキャリアパス】 フロント・バックエンドエンジニア/社内SE/Web/スマホアプリプログラマー/インフラエンジニア等

■株式会社アドバンと他校との比較

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/178184/table/3_2_f7f0b946656bd5b1f7eef1d5d57dd276.jpg?v=202606101051 ]お申し込みはこちら :https://witc-itschool.jp/https://witc-itschool.jp/

全日コースと夜間コースの2つのコースをご用意しており、ご自身のライフスタイルに合わせた受講方法を選択いただけます。さらにワールドインテックITSへのご入社で受講料0円！初心者でも無理なくステップアップできるカリキュラムをご用意しています。

■ワールドインテックITS事業部とは

ワールドインテック ITS（ITソリューションズ＆サービス）事業部は、東証プライム上場『ワールドホールディングス』のグループ企業でIT領域を担っています。

「開発」や「インフラ（システム基盤）」をはじめ、多彩な領域のプロジェクトが揃っており、自分のスキルを伸ばしながら成長できるステージが豊富にあります。

安心して働ける職場環境

チームで働くというスタイル

1人ではなく、複数名のエンジニアが“チームとして”企業のプロジェクトに参加する働き方。先輩エンジニアがそばにいるため、質問や相談がしやすく、安心して仕事を覚えられます。

ITS事業部に入社後は、チームでの実務を通じて、基礎から段階的にスキルを身につけ、実務を見据えたレベルへと成長していけます。

プロジェクトで担当する領域

福利厚生

社会保険完備 / 昇給年1回 / 賞与年2回 / 交通費規定支給 / 退職金制度 / 企業型確定拠出年金制度 / 社員持株会 / 引越・帰省費用全額支給 / 赴任準備金 / 独身寮、社宅完備 / 年間休日120日以上 / 再雇用制度

■よくある質問

なぜ受講料を「0円」にできるのですか？

当該制度はワールドインテックITS事業部への入社を前提に、教育を委託したグループ会社「株式会社アドバン」にワールドインテック社が受講料（研修費用として）を支払うことで、受講料0円を実現しております。

入学金やテキスト代など受講料以外の費用は発生しますか？

本プログラムでは費用は一切かかりません。※パソコンや通信設備等はご自身でご用意ください。

受講途中で退校したり、受講後入社しなかった場合はどうなりますか？

ワールドインテックITS事業部への入社を前提にしたカリキュラムのため、途中退校した場合は、受講期間に応じて費用が発生いたします。また、受講後入社しなかった場合は、受講料の50%をご負担いただきます。詳しくは事前カウンセリングでご説明いたします。

年齢制限、職歴や学歴などの応募条件はありますか？

ワールドインテックITS事業部への入社を前提としますので、「専門学校卒以上・40歳未満」とさせていただきます。

働きながらでも特待生制度を利用することは可能ですか？

全日制以外に夜間コースをご用意しておりますので、働きながらの受講も可能です。

特待生の選考基準は何をもとにしているのでしょうか？

適性試験を経て、面接を実施します。ポテンシャルを重視しています。

プログラミング未経験者でも、選考を通過する可能性はありますか？

実践的なカリキュラムをご用意しておりますので、未経験者でも選考を通過する可能性は十分にございます。

面談や選考テストはオンラインで完結しますか？

全てオンラインで実施いたします。

受講後、必ず指定された企業に就職しなければならないといった制約はありますか？

はい。当該制度はワールドインテックITS事業部への入社を前提としています。

コースの途中から受講参加はできますか？

開講日が決まっておりますので、途中参加はできません。万が一、開講日を過ぎてからの参加をご希望の際は、一度メールまたは申込フォームからご連絡ください。

お申し込みはこちら :https://witc-itschool.jp/https://witc-itschool.jp/

お問い合わせ

IT特待生研修受託企業：株式会社アドバン

info@witc-itschool.jp