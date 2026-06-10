【夏の現場の熱中対策】ミスト×送風で効率よくクールダウン。現場の快適性を高める「ミストファンTN」発売
株式会社昭和商会（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：佐野修唯）は、風とミストで快適な涼しさを提供するポータブルミストファン「ミストファンTN」を発売いたしました。
本製品は、電源や給水設備のない場所でも使用できる完全コードレス仕様のミストファンです。大容量タンクを搭載し、ミストと送風を組み合わせることで効率的なクールダウンを実現。建設現場や工場、物流倉庫、屋外イベント、スポーツ大会など、暑さが厳しい環境での快適な作業空間づくりをサポートします。
商品紹介ページ :
https://www.showashokai.com/product/detail/3746
商品概要
近年、屋外作業や空調設備の整っていない環境において、暑さ対策への関心が高まっています。
「ミストファンTN」は、最大12L（推奨7L）の大容量タンクを搭載し、ミストを長時間噴霧できるポータブルミストファンです。電源や水道設備が不要なため、設置場所を選ばず、必要な場所へ手軽に持ち運ぶことができます。
主な特徴
●ミスト×送風で効率よくクールダウン最大12Lの大容量タンクで長時間使用
ミスト3段階、風量4段階の調整機能を搭載。使用環境や気温に合わせて最適な設定を選ぶことができ、快適な涼しさをサポートします。
最大12L（推奨7L）の給水タンクを搭載。頻繁な給水の手間を軽減し、長時間の連続使用に対応します。
●用途に合わせて選べる3WAY仕様
水タンクを装着して使用するミストファンとしてはもちろん、ファン単体としての使用や、吊り下げ設置にも対応。設置環境や用途に合わせて柔軟に活用できます。
●収納時はコンパクト設計
使用後はファン本体をタンク内に収納できるため、持ち運びや保管時も省スペース。現場への持ち込みや車載時にも便利です。
稼働時間
風量：弱、ミスト：弱 首振りONの場合…約9時間
各機能を単体で使用した場合
【ファン】風量1:30時間 / 風量2:20時間 / 風量3:16時間 / 風量4:14時間
【ミスト】強:15時間 / 弱:28時間 / 間欠:27時間
【フロントライト】弱:200時間 / 中:65時間 / 強:60時間
【イルミネーションライト】点灯:60時間
製品情報
【製品名】ミストファンTN
【品番】N26-108
【サイズ】収納時：W355×D170×H330mm 組立時：W355×D170×H615mm
【重量】約2.66kg(本体:1,990g/タンク:670g)
【材質】ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリカーボネート
【商品紹介ページ】https://www.showashokai.com/product/detail/3736(https://www.showashokai.com/product/detail/3746)
【性能比較動画】
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=lDA-NEBn1uI ]
株式会社昭和商会
株式会社 昭和商会
所在地：愛知県名古屋市昭和区明月町2丁目27番地
代表者：代表取締役社長 佐野 修唯
設立：1961年2月
事業内容：保安・安全用品をはじめとした現場用品、感染対策・衛生用品などの総合卸商社
HP：https://www.showashokai.com/
Instagram：https://www.instagram.com/showashokai1961/
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