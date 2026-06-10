AMDlab、「BIM PLUS.1 Summit 2026」に協賛

株式会社AMDlab

建築設計の知見とAI・Web・BIM技術を掛け合わせ、建築業界の新しい設計環境づくりに取り組む株式会社AMDlab（本社：兵庫県神戸市 / 代表取締役：藤井章弘 / 以下、AMDlab）は、2026年6月23日（火）に開催されるBIM・建設DXにおけるデータ標準化と活用の未来をテーマにした業界カンファレンス「BIM PLUS.1 Summit 2026」に協賛することをお知らせいたします。

■ 協賛の背景

BIM PLUS.1 Summit 2026はPLUS.1株式会社が主催するBIM・建設DX領域の業界カンファレンスです。今回は「挑戦｜標準化のその先へ データがつなぐ建設の未来」をテーマに、データ標準化の先にあるBIM活用や建設業のプロセス変革について、業界の多様な関係者が議論します。

建築・建設業界ではBIMや各種データの活用が進む一方で、設計・施工・維持管理に関わる情報の分断や、実務への定着に向けた課題も数多く残されています。

AMDlabは建築設計の知見とAI・Web・BIM技術を掛け合わせ、建築業界の新しい設計環境づくりに取り組む企業として、本イベントの趣旨に賛同し協賛いたしました。

■ イベント概要

イベント名：BIM PLUS.1 Summit 2026

主催：PLUS.1株式会社

開催日時：2026年6月23日（火）13:00～17:20

開催形式：オンライン視聴（一部招待制の会場参加あり）

講演予定：清水建設、鹿島建設、竹中工務店、日建設計、東畑建築事務所 ほか

オンデマンド配信：2026年6月23日（火）～7月22日（水）

公式サイト：https://www.bim-plus1.com/bim-plus1-summit-2026

※最新情報は公式サイトをご確認ください。

■ 株式会社AMDlabについて

株式会社AMDlabは「建築をつくる人を、笑顔にする」をミッションに、建築設計の知見とAI・Web・BIM技術を掛け合わせ、建築業界の変革に取り組む建築DXカンパニーです。

建築業界における情報収集、法規確認、データ管理、BIM活用など、複雑で分断された設計プロセスのアップデートを目指し、DXソリューション事業とDDDDbox事業を展開しています。

■ DXソリューション事業

建築・建設領域の業務課題に対し、AI・Web・BIMなどの技術を活用したシステム開発や業務改善支援を行っています。建築業界特有の実務理解とソフトウェア開発の知見を掛け合わせ、設計・施工・管理に関わる業務のデジタル化を支援しています。

開発実績はこちら :https://www.amd-lab.com/service

■ DDDDbox事業

建築設計に必要となる情報整理・法規確認・BIM活用を支援する自社プロダクト「DDDDbox」を展開しています。建築法規検討アシスト機能や、ブラウザ上で動作するBIMツール「WEBBIM」などを通じて、設計段階における検討・共有・意思決定をサポートしています。

DDDDboxの詳細はこちら :https://ddddbox.app/

■ 採用について

現在、AMDlabでは積極的にメンバーを募集しています。最新の採用情報は下記のページをご確認ください。

AMDlab 採用ページ :https://www.amd-lab.com/recruit-list/mid-career

会社概要

社名：株式会社AMDlab

代表者：藤井章弘、松原昌幹

設立：2019年1月

本社：兵庫県神戸市中央区栄町通5丁目2-2 リアライズ神戸202

東京オフィス：東京都港区虎ノ門３丁目１－１虎ノ門三丁目ビルディング2F Quest 虎ノ門

URL：https://www.amd-lab.com/

お問い合わせ：https://www.amd-lab.com/contact