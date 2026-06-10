文書管理システム「MyQuick」、AIチャット機能を搭載

インフォコム株式会社

インフォコム株式会社(https://www.infocom.co.jp/ja/index.html)（本社：東京都港区、代表取締役社長：黒田 淳）は、文書管理システム「MyQuick（マイクイック）(https://www.myquick.jp/)」について、AIチャット機能を中心とした新バージョン（v9.3）を開発いたしました。オンプレミス版を2026年5月より提供開始し、クラウド版については、7月より提供開始いたします。

【背景】

近年、企業ではDX推進や生成AIの活用が進む一方で、社内に蓄積された契約書、規程、報告書などの情報資産を十分に活用できていないという課題があります。必要な情報を探すために複数の文書を検索・閲覧する業務負荷が発生しており、業務効率や意思決定のスピード向上に向けた改善が求められています。

当社が開発・提供する「MyQuick」は、契約書や取引証憑、規程などの社内文書を一元管理する文書管理システムとしてこれまで980社以上の企業に導入されています。当社はこうした課題に対応するため、2025年からAI機能の提供を進めており、今回のバージョンアップでは、社内文書の活用をさらに支援する機能を拡充しました。

【概要】

今回のバージョンアップで追加・拡充される機能は以下の４点です。

１. AIチャット機能

「展示会関連の資料を探して」といった曖昧な質問でも、AIが文脈を解釈し、関連する文書や情報を抽出して回答します。これにより、必要な文書を探し出して内容を確認する作業負荷を軽減します。

また、回答生成時には「MyQuick」に登録された情報を優先的に参照することで、事実に基づかない回答（ハルシネーション）を抑制しています。

２. 項目値クリック検索

管理情報として登録されている各項目の値をクリックするだけで検索できます。例えば、「取引先」項目で「インフォコム株式会社」をクリックすると、同じ値を持つ関連文書を瞬時にリストアップします。

３. システム画面から台帳・ファイルを一括でアップロード

これまで専用ツールで行っていた台帳情報（CSV）と電子ファイルの一括登録・更新を、ブラウザ上から実行できるようになりました。

利用シーンに応じてアップロード方法を選択できるため、文書管理業務の運用負荷を軽減し、よりスムーズな文書登録・更新を実現します。

４. オンプレミス版でのAI連携

これまでクラウド版のみで提供していたGPT連携機能を、オンプレミス版でも利用可能になりました。

セキュリティや運用方針の観点からオンプレミス環境を選択している企業においても、生成AIを活用した業務効率化や情報活用が可能となります。

【今後の展開】

当社は、今後もAI技術の活用を通じ、文書の保管・管理にとどまらず、蓄積された情報を業務に活かすための機能拡充を進めてまいります。また、ERPシステム「GRANDIT(グランディット)」(https://www.grandit.jp/)との連携強化により、証憑を一元管理できる情報活用基盤の構築をします。これからも、企業の情報資産の有効活用と業務効率化を支援し、お客様のDX推進に貢献してまいります。

＜インフォコムグループについて https://www.infocom.co.jp/＞

インフォコムグループは、医療機関や一般企業向けに情報システムを提供するITサービス事業を展開しています。

＜本件に関するお問い合わせ＞

インフォコム株式会社 エンタープライズサービス事業本部 GRANDIT事業部門 ソリューション営業部

〇文書管理システム「MyQuick」に関するお問い合わせ

フォーム： https://form.myquick.jp/l/990012/2024-09-16/q5k73

メール： document@infocom.co.jp

〇ERPシステム「GRANDIT(グランディット)」に関するお問い合わせ：

フォーム：https://www.grandit.jp/form/contact/

※本資料に記載された会社名、サービス名及び製品名等は該当する各社の登録商標または出願中の商標です。