ハレクラニ沖縄　美ら海を次世代へ繋ぐ約束。環境配慮の国際基準「Green Fins (グリーン フィンズ)」ゴールド認証を取得

ハレクラニ沖縄

ハレクラニ沖縄（所在地：沖縄県国頭郡恩納村名嘉真1967-1 総支配人：福永 健司）は、持続可能な海洋観光を推進する国際指針「Green Fins」において、最高評価であるゴールド認定を取得いたしました。

当リゾートが大切にしているミッションの一つに「地域社会との調和」があります。SDGs未来都市であり、「サンゴの村」を宣言する恩納村が自治体として国内で初めて本格導入したこの国際基準は、世界14カ国で展開されています。ハレクラニ沖縄は、この村の志に深く共鳴し、地域と共に歩むパートナーとして、オペレーションの細部に至るまで観光負荷の低減を徹底してまいりました。今回のゴールド認証は、村の豊かな自然環境を守り、共に発展していくという私たちの決意が、世界基準の厳格な審査によって認められたものです。

今回の審査では、ラグジュアリーホテルとしての品質を保ちながら、現場スタッフ一人ひとりが地域の環境保護を「自らの使命」として捉え、行動している下記の具体的な取り組みが高く評価されました。

・自然の息吹を妨げない、細やかな配慮

機材に専用クリップを装着し、水中でのひきずりによるサンゴへの接触を物理的に防ぐほか、ダイビングタンクの管理においても、従来一般的だった使い捨ての識別用テープを廃止。再利用可能なタグでの管理へ移行。オペレーションの細部に至るまで海への影響を最小限に抑える繊細な配慮をスタンダードとしています。

・お客様と共に育むサステナブルな体験

マリンアクティビティ前の説明を通じて、お客様の経験値に応じたサンゴとの適切な距離感の維持や、ライフジャケットの正しい着用法を徹底してご案内しています。また、スタッフによる水中清掃に加え、お客様へもゴミ拾いへのご協力をお願いすることで、滞在そのものが恩納村の美しい海を守る活動に繋がる「共創型」のホスピタリティを実践しています。

・地域社会の一員としての誇り

恩納村の自然を熟知したスタッフが、その価値と尊さを正しくお客様に伝えることで、海への深い敬意を育んでいます。スタッフ自ら積極的に海洋保護へ取り組む姿勢は、地域社会と調和し、共に歩むリゾートとしての誇りの現れでもあります。

■ハレクラニ沖縄 総支配人 福永 健司のコメント

「今回の認定は、私たちが守るべき『美ら海』を次世代へ繋ぐための大切なマイルストーンです。ハレクラニ沖縄は、これからも恩納村の皆さまと共に、世界に誇れるサステナブルなリゾートの在り方を追求し、地域社会との調和に基づいた真のホスピタリティを提供し続けてまいります。」

ハレクラニ沖縄について

ハワイを代表するホテル「ハレクラニ」の2つ目のホテルであり、ハワイ以外では初のホテルである「ハレクラニ沖縄」は沖縄本島の恩納村に位置するラグジュアリーなビーチリゾートです。周囲の地理的景観を生かして 建設されたこのホテルは、沖縄海岸国定公園内の約8万7,000平方メートル におよぶ敷地面積と豊かな自然に囲まれ、全長 約1.7kmの海岸線沿いに面しています。4つの個性あふれるレストランをはじめ、バーやBBQエリア、スパハレクラニ、フィットネスジム、ラグジュアリーなブティック、約200平方メートル の広さを持つ会議・コンベンションスペース、5つのプール（屋外４、屋内１）など、多彩な施設を備えています。メインプールの「オーキッドプール」は、ハレクラニのシンボルであるカトレアを約150万個ものモザイクタイルで描いています。ハレクラニ沖縄は世界の中で最も特別でラグジュアリーなホテルだけが加盟できるザ・リーディングホテルズ・オブ・ザ・ワールド（LHW）の、日本で3番目の加盟ホテルです。また、2023年より、ラグジュアリー・トラベラーとホテルやクルーズなどをつなぐ世界的ラグジュアリー・トラベル・ネットワーク「ヴァーチュオソ（Virtuoso）」に、沖縄のホテルで唯一加盟しています。