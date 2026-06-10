「CK One」フレグランスコレクションに新たな一章を加える「カルバン クライン シーケー ワン ナイト エッセンス パルファム インテンス」が2026年7月1日(水)に登場

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コティジャパン合同会社


フレッシュで、センシュアル。飾らないままに、自分らしく。

「カルバン クライン シーケー ワン ナイト エッセンス パルファム インテンス」は、ムスクの新たな表現を通して「CK One」の世界観に奥行きをもたらします。ミニマルでジェンダーレスな魅力を持つオリジナルのシグネチャーを、夜のムードへとより豊かに進化させました。


シプリオールとパチョリがウッディベースに深みを与え、独自のオリス（アイリス（アヤメ）の根から抽出される香料）がやわらかくクリーミーなニュアンスを添えます。軽やかさと奥行きが心地よく重なり合い、控えめでありながら印象に残る余韻を描きます。


また、「シーケーワン オードトワレ」の約2倍の濃度で仕立てることで、その象徴的なフレッシュさはそのままに、より存在感のある香り立ちを実現しました。


キャンペーン

夜の空気を切り取ったような、エネルギッシュで惹きつけるビジュアルに仕上がっています。


キャンペーン写真家:アラスデ・マクレラン


ソーシャルメディア:@calvinklein




パッケージ

アイコニックなスクリュートップボトルのシンプルなデザインをベースに、「シーケー ワン ナイト エッセンス」では深みのあるブルーの半透明メタリック仕上げを採用。コントラストの効いたロゴが印象的なアクセントとなり、洗練された存在感を放ちます。


外箱もまた、夜の光を思わせるなめらかな質感とメタリックなトーンで統一され、モダンでセンシュアルな世界観を表現しています。





LINE UP

カルバン クライン シーケー ワン ナイト エッセンス パルファム インテンス


2026 年7 月1 日(水) 発売


全2種　50ml　8,800円 (税込9,680円)　　100ml　15,900円 (税込17,490円)





トップノートは、やわらかく光を帯びたアイリスからスタート。やがて温かみのあるパチョリやスエードのニュアンス、キームンティーのアクセントへと移ろいます。ラストは、3種のムスクとクリーミーなサンダルウッドが重なり合い、奥行きのある印象的な余韻を残します。


大胆でありながら、どこか軽やか。夜の自由さとエネルギーを感じさせる、モダンな香りです。



調香師：アルベルト・モリヤス、フランク・フォルクル（dsm-firmenich）







<問い合わせ先>


カルバン クライン/コティジャパン


TEL：0120-878-653


9:00-17:00 (土日・祝日を除く)