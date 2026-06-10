ＪＲ東日本のSuicaのペンギン 25周年記念！【数量限定】Suicaのペンギン25周年記念 懐中時計６月１０日（水）正午から予約販売開始！
有限会社アサミズカンパニー
ＪＲ東日本 Suicaのペンギン ２５周年記念 懐中時計 シリアルナンバープレート付き
文字盤はSuicaのICカードをイメージしたデザイン
裏面には、25周年の文字入り
専用の記念BOX付き
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本体＆専用BOX
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Ｓｕｉｃａのペンギングッズ特集コーナー
ＪＲ東日本 Suicaのペンギン ２５周年記念 懐中時計 シリアルナンバープレート付き
■ＪＲ東日本 Suicaのペンギン 25周年記念 懐中時計（シリアルナンバープレート付き）
【数量限定】価格 11,000円（税込み） (C)C.S/JR東日本/D SuicaはJR東日本の登録商標です。
※ご予約開始 ６月１０日（水）正午～ ※お届け時期 ９月中旬頃から順次発送
ご予約ページ https://shopping.jreast.co.jp/products/detail/s064/s064-su-019
文字盤はSuicaのICカードをイメージしたデザイン
裏面には、25周年の文字入り
専用の記念BOX付き
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本体＆専用BOX
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■(C)C.S/JR東日本/D SuicaはJR東日本の登録商標です
■材質 時計本体：合金・風防：ミネラルガラス・チェーン：鉄
■文字盤のサイズ：約 縦4.6×横6.8×厚み0.8 cm チェーン長さ：約37.5ｃｍ
シリアルナンバープレート 約1.5×2.8ｃｍ日本製ムーブメント使用 ＭＡＤＥ ＩＮ ＣＨＩＮＡ
11月18日に25周年の記念を迎えるSuicaのペンギン25周年記念の懐中時計です
2026年度末をもって長年親しまれてきた「Suicaのペンギン」が卒業し、
新キャラクターへとバトンタッチします。最後の25周年記念、また卒業の記念になる一品です。
数量限定でシリアルナンバープレート付き、専用の記念BOX付きです
形状・文字盤はSuicaのICカードをイメージしたデザイン！
裏面には、25周年の文字入り記念のレア商品になることまちがいなし！
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Ｓｕｉｃａのペンギングッズ特集コーナー
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メールアドレス： asamizucompany@bd.wakwak.com