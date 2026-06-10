ＪＲ東日本のSuicaのペンギン 25周年記念！【数量限定】Suicaのペンギン25周年記念 懐中時計６月１０日（水）正午から予約販売開始！

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有限会社アサミズカンパニー

ＪＲ東日本　Suicaのペンギン　２５周年記念　懐中時計　シリアルナンバープレート付き

■ＪＲ東日本　Suicaのペンギン　25周年記念　懐中時計（シリアルナンバープレート付き）


【数量限定】価格 11,000円（税込み）　(C)C.S/JR東日本/D 　SuicaはJR東日本の登録商標です。


※ご予約開始　６月１０日（水）正午～　※お届け時期　９月中旬頃から順次発送


ご予約ページ　https://shopping.jreast.co.jp/products/detail/s064/s064-su-019



文字盤はSuicaのICカードをイメージしたデザイン

裏面には、25周年の文字入り


専用の記念BOX付き

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本体＆専用BOX

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■(C)C.S/JR東日本/D 　SuicaはJR東日本の登録商標です


■材質　時計本体：合金・風防：ミネラルガラス・チェーン：鉄


■文字盤のサイズ：約 縦4.6×横6.8×厚み0.8 cm 　チェーン長さ：約37.5ｃｍ　


シリアルナンバープレート 約1.5×2.8ｃｍ日本製ムーブメント使用　ＭＡＤＥ　ＩＮ　ＣＨＩＮＡ　



11月18日に25周年の記念を迎えるSuicaのペンギン25周年記念の懐中時計です


2026年度末をもって長年親しまれてきた「Suicaのペンギン」が卒業し、


新キャラクターへとバトンタッチします。最後の25周年記念、また卒業の記念になる一品です。


数量限定でシリアルナンバープレート付き、専用の記念BOX付きです


形状・文字盤はSuicaのICカードをイメージしたデザイン！


裏面には、25周年の文字入り記念のレア商品になることまちがいなし！



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