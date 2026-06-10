【高知大丸のお中元】バイヤーおすすめのギフトをセレクト。

株式会社 大丸松坂屋百貨店

高知大丸では6月10日（水）から店頭でお中元のご注文承りをスタートします。ローカル色ゆたかな品々を掲載したオリジナルギフトカタログ【高知大丸のお中元】を中心に、お品選びをお手伝いいたします。

高知大丸WEBショップでの承り期間

6月10日(水)→7月19日(日)

https://kochi-daimaru.com/

〈 野島水産 〉

新鮮な生の鰹を藁焼きたたきに仕上げて一度の瞬間冷凍（ワンフローズン）にこだわりました。小分けパックは食べ切りやすく、少人数の先様にも好評です。

〈 野島水産 〉鰹たたきハーフ4パックセット 送料込み〈税込〉7,380円

〈 KUBOTA 〉

素材を厳選したカップアイスシリーズや、高知県産の生果実をまるごと使用したフルーツアイスキャンデーを詰め合わせました。

〈 KUBOTA 〉特選カップ・キャンデーセット 送料込み〈税込〉5,616円

〈 gochisou Lab.KOCHI 〉

佐川町産米粉で作ったグルテンフリーの「ごちそうバウム」は、香料・着色料・乳化剤無添加。

しっとりふんわりのSOFTタイプとさっくり香ばしいHARDタイプです。

〈 gochisou Lab.KOCHI 〉ごちそうバウムセット SOFT【プレーン】+HARD【プレーン】 送料込み〈税込〉5,900円

〈 土佐酒だより 〉

高知の老舗酒造、土佐鶴・司牡丹・菊水・松翁・酔鯨・桂月の飲み比べ！6種の味わいをお楽しみください。

土佐酒だより（300mL×6本） 送料605円〈税込〉3,960円