【高知大丸のお中元】バイヤーおすすめのギフトをセレクト。

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株式会社　大丸松坂屋百貨店


高知大丸では6月10日（水）から店頭でお中元のご注文承りをスタートします。ローカル色ゆたかな品々を掲載したオリジナルギフトカタログ【高知大丸のお中元】を中心に、お品選びをお手伝いいたします。



高知大丸WEBショップでの承り期間


6月10日(水)→7月19日(日)


https://kochi-daimaru.com/



〈 野島水産 〉



新鮮な生の鰹を藁焼きたたきに仕上げて一度の瞬間冷凍（ワンフローズン）にこだわりました。小分けパックは食べ切りやすく、少人数の先様にも好評です。


〈 野島水産 〉鰹たたきハーフ4パックセット　送料込み〈税込〉7,380円



〈 KUBOTA 〉



素材を厳選したカップアイスシリーズや、高知県産の生果実をまるごと使用したフルーツアイスキャンデーを詰め合わせました。


〈 KUBOTA 〉特選カップ・キャンデーセット　送料込み〈税込〉5,616円



〈 gochisou Lab.KOCHI 〉



佐川町産米粉で作ったグルテンフリーの「ごちそうバウム」は、香料・着色料・乳化剤無添加。
しっとりふんわりのSOFTタイプとさっくり香ばしいHARDタイプです。


〈 gochisou Lab.KOCHI 〉ごちそうバウムセット　SOFT【プレーン】+HARD【プレーン】　送料込み〈税込〉5,900円



〈 土佐酒だより 〉



高知の老舗酒造、土佐鶴・司牡丹・菊水・松翁・酔鯨・桂月の飲み比べ！6種の味わいをお楽しみください。


土佐酒だより（300mL×6本）　送料605円〈税込〉3,960円