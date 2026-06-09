女王ステシリーズ新章『不滅部隊編』第1作 「Rose」キャラクタービジュアルと配役公開！ モモコグミカンパニー、藍染カレンら出演！

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ILLUMINUSが手掛けるガールズ演劇シリーズ「女王ステ」の新章『不滅部隊編』第1作となる舞台『Rose』のキャラクタービジュアルと配役が公開となりました。



「女王ステ」シリーズは、“誰も救われない、誰も報われない物語”をテーマに、実在の悲劇をモチーフとして描いてきたオリジナルガールズ演劇シリーズです。女優のみで紡がれる歌・ダンス・本格殺陣を融合させた作品群は、これまでに10作品・13公演を重ね、多くの支持を集めてきました。



本作『Rose』は、シリーズの新章『不滅部隊編』の幕開けとなる完全新作。戦時中、秘密裏に存在したとされる女性だけの部隊「不滅部隊」の結成と、その始まりの悲劇を描きます。



主人公・ミア役には元BiSHのメンバーとして活躍し、現在は作家・アーティストとしても活動するモモコグミカンパニー。もう一人の主人公・リーザ役には、元ZOCのメンバーであり、唯一無二の存在感を放つ藍染カレンが出演。W主演として物語を牽引します。



今回公開されたキャラクタービジュアルでは、それぞれの人物が抱える運命や葛藤を感じさせるビジュアルとなっており、耽美でダークな本作の世界観を象徴する仕上がりとなっています。



「誰も救われない、誰も報われない物語。」



新たな物語の幕開けとなる『Rose』にぜひご期待ください。



＜公演概要＞

女王ステ

不滅部隊編『Rose』

作・作詞・演出：吉田武寛／音楽：hoto-D



■あらすじ

物語を想像しては綴ることが趣味だったミアは、偶然街で出会ったリーザに魅力を感じ、再会を願う。

しかし、思いもよらない形で再会したふたりは、悲劇への扉を開けてしまう。

誰も真実は分からないが、戦時中、秘密裏に活躍した女性だけの部隊があったという。

女王のもと、戦火に挑み、死を知らない部隊はこう呼ばれた。

──「不滅部隊」



■出演

モモコグミカンパニー ・・・ ミア

藍染カレン ・・・ リーザ



大滝紗緒里 ・・・ ニコル

佐武宇綺 ・・・ クラウディア

田中ちえ美 ・・・ フレイヤ

小日向美香 ・・・ ロッテ



〈Ark〉

小山内花凜 ・・・ エッダ

中村裕香里 ・・・ グラスミュッケ

隈本茉莉奈 ・・・ クララ

厚木那奈美 ・・・ シュヴァン

黒崎澪 ・・・ レベッカ

日和ゆず ・・・ ドロッセル

若松来海 ・・・ ジルヴィア



〈Coffin〉

佐當友莉亜 ・・・ クララ

牧浦乙葵 ・・・ グラスミュッケ

松村キサラ ・・・ エッダ

吉武千颯 ・・・ シュヴァン

十条月 ・・・ ジルヴィア

三波春香 ・・・ ドロッセル

本条万里子 ・・・ レベッカ



小山百代 ・・・ アルマ

生田輝 ・・・ アドラー



〈サーヴァント〉

石田みう

大畑杏雛

大藤みら

後藤楓

杉下希美

山口輝鈴



■上演日程

2026年7月2日（木）～7月12日（日）

7月2日(木)19:00[Ark]

7月3日(金)19:00[Coffin]

7月4日(土)13:00[Ark]／18:00[Ark]

7月5日(日)13:00[Coffin]／18:00[Coffin]

7月6日(月)休演日

7月7日(火)14:00[Ark]／19:00[Ark]

7月8日(水)19:00[Coffin]

7月9日(木)14:00[Coffin]／19:00[Coffin]

7月10日(金)19:00[Ark]

7月11日(土)13:00[Coffin]／18:00[Coffin]

7月12日(日)12:30[Ark]／16:30[Ark]

※本公演は【Ark】【Coffin】の一部ダブルキャストにて上演いたします。

■会場

六行会ホール

【Ticket】

▶チケット料金(税込み)

SS席(A列) 13,000円

S席(B列～D列) 9,800円

A席(E列以降) 9,000円



【女王ステ 不滅部隊編『Rose』公式HP】https://www.unsterbliche-einheit-rose.com

【「女王ステ」シリーズ公式HP】https://queenstage-series.net/

【公式X】 https://x.com/AKANOJOHOU

#女王ステ #不滅部隊編

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【制作協力】style office

【企画・製作】 ILLUMINUS