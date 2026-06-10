NPO法人ここのば、SUPER SCHOOL・GLOBAL GAME利用者向けに「COCONOVAオリジナルの発達アセスメント」を開発

特定非営利活動法人ここのば

NPO法人ここのば（所在地：大阪府大阪市淀川区、代表理事：百瀬 洋介）は、発達支援×オンラインフリースクール「SUPER SCHOOL」および、マイクラ×発達支援「GLOBAL GAME」の利用者を対象に、「COCONOVAオリジナルの発達アセスメント」を開発しました。

本アセスメントは、こども一人ひとりの発達特性、得意・不得意、日常生活や学習、他者とのかかわりにおける困りごとを多面的に把握するためのものです。

ここのばでは、アセスメント結果をもとに個別支援計画を策定し、SUPER SCHOOL・GLOBAL GAMEでのマンツーマン活動にとどまらず、他者とのかかわり、通所支援への移行、学習の習慣化、学校・福祉・医療等の関係機関連携までを見据えた、保護者およびこどもへの伴走支援を強化してまいります。

SUPER SCHOOL：

https://coconova.or.jp/school/

GLOBAL GAME：

https://coconova.or.jp/game/

開発の背景

NPO法人ここのばは、不登校や発達特性のあるこどもたちに向けて、オンラインを活用した発達支援・不登校支援を行っています。

「SUPER SCHOOL」は、発達支援の専門家が一人ひとりに個別支援計画を策定し、完全マンツーマンで活動を行うオンラインフリースクールです。集団のフリースクールや放課後等デイサービスが合わなかったこどもでも、安心して参加できる環境づくりを大切にしています。

また「GLOBAL GAME」は、教育版マインクラフトを活用したオンラインの個別発達支援です。こどもにとって参加しやすい「マイクラ」を入口に、専門スタッフとのマンツーマン活動を通じて、コミュニケーション、社会性、問題解決力、他者との協同経験を育むことを目指しています。

両サービスに共通するのは、こどもを集団に合わせるのではなく、こども一人ひとりの特性や興味関心に合わせて支援を設計することです。

不登校や発達特性のあるこどもたちの中には、学校や集団活動への不安が強い、同年代とのかかわりに苦手さがある、生活リズムや学習習慣が整いにくい、感覚の過敏さやこだわりによって日常生活に負担が生じているなど、さまざまな背景をもつケースがあります。

一方で、マインクラフト、Roblox、イラスト、動画制作、音楽、鉄道、数字、文字、生きもの、ものづくりなど、強い興味や得意をもっているこどもも多くいます。

ここのばでは、こうした「困りごと」と「好き・得意」の両面を丁寧に把握し、こども本人が安心して参加できる環境と、次の一歩につながる支援を行うために、本アセスメントを開発しました。

アセスメントとは

本アセスメントは、こどもを評価・診断するためのものではありません。

保護者が日ごろのこどもの様子を回答することで、こどもの特性や困りごと、支援の必要性、興味関心、得意なことを整理し、個別支援計画の策定につなげるためのものです。

主な確認領域は以下の通りです。

1. コミュニケーション

自分から話しかける、困ったときに助けを求める、質問する、思っていることを言葉で伝える、あいまいな表現を理解するなど、他者とのやりとりに関する様子を確認します。

2. 集団における活動

集団の輪に入ること、一斉活動への参加、同年代の集まりの中でのふるまい、暗黙のルールの理解などを確認します。

3. 他者視点

相手の立場に立って考えること、自分の言葉が相手にどう受け取られるかを想像すること、表情や視線から相手の気持ちを読み取ることなどを確認します。

4. 興味・関心

特定の分野への強い関心、興味のあることへの集中の仕方、興味のない活動への取り組みにくさなどを確認します。

5. 感覚・運動

音、光、におい、触覚、食感などへの敏感さ、身体の動かし方、姿勢、手先の動作などを確認します。

6. 不注意・多動・衝動性

忘れ物、整理整頓、注意の移りやすさ、離席、身体の動き、思いついたことをすぐに行動に移す傾向などを確認します。

7. 生活習慣

就寝・起床時間の安定、寝つき、外出や身体を動かす習慣など、日常生活の基盤となる部分を確認します。

8. 学習

読む、書く、音読、板書、漢字、英単語、暗算、作文、授業を聞くこと、視覚的な情報による理解など、学習上のつまずきや支援の必要性を確認します。

9. 好きなこと・得意なこと

マインクラフト、Roblox、イラスト、動画制作、音楽、読書、鉄道、数字、文字、ものづくり、料理、生きものなど、こどもの興味関心や強みを把握します。

アセスメントをもとに個別支援計画を策定

ここのばでは、アセスメントの回答をもとに、こども一人ひとりの個別支援計画を策定します。

個別支援計画では、現在の困りごとを整理するだけでなく、こども本人の好きなこと、得意なこと、安心できる関わり方を支援の出発点にします。

「何ができていないか」ではなく、「どのような環境であれば参加しやすいか」「どのような活動であれば意欲が出やすいか」「どのような関わり方であれば安心できるか」を明確にし、保護者と支援者が共通認識をもって支援を進めます。

支援の切り口として、以下の4つを重視します。

1. スクール活動・個別活動における支援

SUPER SCHOOLでは、発達支援×オンラインフリースクールとして、こども一人ひとりの状況に合わせたマンツーマン活動を行います。

いきなり学習や集団活動を求めるのではなく、まずはこどもが安心して参加できることを大切にします。マインクラフト、Roblox、Canva、Scratch、AIツール、イラスト、動画制作など、本人の興味関心に合わせた活動を通じて、意欲や自己肯定感の回復を支援します。

GLOBAL GAMEでは、マイクラ×発達支援として、教育版マインクラフトを活用したマンツーマン活動を行います。

建築、探検、村づくり、共同作業など、こどもにとって楽しい活動を通じて、自然なコミュニケーションや問題解決の機会をつくります。ゲームの上達を目的とするのではなく、マインクラフトを媒介にして、他者と関わる経験や、自分の気持ちを伝える経験を積み重ねていきます。

2. 他者とのかかわりの支援

不登校や発達特性のあるこどもたちの中には、他者とのかかわりに不安や苦手さを感じているケースがあります。

ここのばでは、いきなり集団参加を目標にするのではなく、まずはマンツーマンの安心できる関係性を土台にします。

支援者との1対1の関係の中で、「伝わった」「一緒にできた」「また参加してみたい」という経験を積み重ね、必要に応じて少しずつ他のこどもとの交流や共同活動につなげます。

他者とのかかわりを広げる際にも、本人の発達段階、感覚特性、不安の強さ、興味関心をふまえ、無理のないペースで支援します。

3. 通所支援・外部活動への移行支援

ここのばでは、オンラインで完結する支援だけでなく、必要に応じて、放課後等デイサービス、児童発達支援、リアルのフリースクール、学校、地域の活動などへの接続も視野に入れています。

通所支援や外部活動に移行するためには、本人の意思や安心感がとても重要です。

そのため、まずはオンライン上で安心できる関係性をつくり、生活リズムや活動参加の土台を整えながら、外部の場につながる準備を進めます。

「外に出ること」「通うこと」「人と会うこと」に対して不安がある場合も、本人に合ったステップを保護者と一緒に検討します。

4. 学習の習慣化と関係機関連携

本アセスメントでは、読み書き、計算、作文、授業理解、音読、漢字、英単語、板書など、学習面でのつまずきも確認します。

学習に取り組めない背景には、理解の難しさだけでなく、不安、疲れやすさ、感覚過敏、注意の向きにくさ、失敗経験の積み重ねなどがある場合があります。

ここのばでは、学習を無理に進めるのではなく、こどもが取り組みやすい方法や量、タイミングを見極めながら、少しずつ学習習慣につなげる支援を行います。

また、保護者の同意のもと、学校、福祉、医療、相談支援機関等との情報共有や連携も進めます。こどもを取り巻く支援者が共通理解をもち、それぞれの役割を活かしながら支援できる体制づくりを目指します。

保護者支援にも活用

本アセスメントは、こども本人だけでなく、保護者支援にも活用します。

保護者にとって、不登校や発達特性のあるこどもへの関わりは、「何をどう支援すればよいのか」「このままでよいのか」「学校や支援機関とどう連携すればよいのか」など、不安や迷いが大きくなりやすいものです。

アセスメントを通じてこどもの状態を整理することで、保護者と支援者が同じ視点でこどもを理解し、今必要な支援や次のステップを一緒に考えることができます。

ここのばでは、LINEやオンライン面談等を通じて、保護者の不安にも寄り添いながら、家庭・スクール・関係機関が連携した支援を進めてまいります。

代表コメント

NPO法人ここのば 代表理事 百瀬 洋介

「不登校や発達特性のあるこどもたちを支援するうえで大切なのは、“学校に戻るかどうか”だけをゴールにしないことだと考えています。

こどもたちには、それぞれに安心できる関わり方や、力を発揮しやすい環境があります。まずはその子の特性や困りごと、そして好きなこと・得意なことを丁寧に理解することが、支援の出発点になります。

SUPER SCHOOLは、発達支援の考え方をオンラインフリースクールに取り入れたサービスです。GLOBAL GAMEは、こどもたちが好きなマインクラフトを入口にした発達支援です。

どちらも共通しているのは、こどもを集団に合わせるのではなく、こども一人ひとりに合わせて支援を設計するということです。

今回開発したアセスメントを通じて、保護者の方と一緒にこどもの姿を整理し、スクール活動、他者とのかかわり、通所支援、学習、関係機関連携までを見据えた支援につなげていきたいと考えています。

こども本人が『ここなら大丈夫』『これならやってみたい』と思える経験を積み重ねながら、その子らしい次の一歩を支えてまいります。」

SUPER SCHOOLについて

SUPER SCHOOLは、発達支援×マンツーマンのオンラインフリースクールです。

発達支援の専門家が、こども一人ひとりに個別支援計画を策定し、オンラインで完全マンツーマンの個別活動を提供します。

集団のフリースクールや放課後等デイサービスが合わなかったこどもでも、安心して参加できる環境を大切にしています。

活動では、マインクラフト、Roblox、Canva、Scratch、AIツールなどを活用し、こどもの「好き」や「得意」を起点に、意欲や自己肯定感の回復、他者とのかかわり、学習への土台づくりを支援します。

出席認定のサポートにも取り組んでおり、全国どこからでも利用できます。

SUPER SCHOOL：

https://coconova.or.jp/school/

GLOBAL GAMEについて

GLOBAL GAMEは、マイクラ×発達支援のオンライン個別支援サービスです。

教育版マインクラフトを活用し、専門スタッフがマンツーマンでこどもの活動を支援します。

建築、探検、村づくり、共同作業など、こどもが楽しめる活動を通じて、コミュニケーション、社会性、問題解決力、他者との協同経験を育むことを目指しています。

一般的なゲーム教室ではなく、発達支援の視点にもとづき、こども一人ひとりの特性や発達課題に合わせて活動を設計する点が特徴です。

GLOBAL GAME：

https://coconova.or.jp/game/

今後の展望

ここのばでは、アセスメントを活用しながら、SUPER SCHOOLおよびGLOBAL GAMEに参加するこどもたちへの個別支援をさらに充実させてまいります。

今後は、アセスメント結果をもとにした個別支援計画の運用を進めるとともに、保護者面談、関係機関連携、通所支援への移行支援、学習支援の仕組み化を進めていきます。

また、こども一人ひとりの成長や変化を継続的に把握し、支援内容を見直しながら、オンラインと地域資源を組み合わせた新しい不登校・発達支援の形を目指してまいります。

団体概要

団体名：NPO法人ここのば

代表者：代表理事 百瀬 洋介

所在地：大阪府大阪市淀川区

事業内容：SUPER SCHOOL・GLOBAL GAME、療育と保育の学びの会、保育所第三者評価

URL：https://coconova.or.jp/