【6/13】市民福祉団体全国協議会2026年総会記念講演のご案内

特定非営利活動法人市民福祉団体全国協議会

日頃より、当団体へのご理解とご支援を賜り、誠にありがとうございます。

介護系NPO900団体の会員を有し、身近な地域での助け合い・支え合い、優しい福祉のある地域社会づくりを推進している認定特定非営利活動法人市民福祉団体全国協議会

（本社：東京都新宿区、代表理事：鷲尾公子・とよしま亮介）は、下記日程にて、市民福祉団体全国協議会2026年総会記念講演「今こそ、介護事業者が知るべき介護保険制度とは」をリファレンス西新宿大京ビル貸会議室S501（東京都新宿区西新宿7-21-3西新宿大京ビル5F）にて開催します。



2027年度から始まる第10期介護保険制度の所管である

厚生労働省関係者を講師にお招きし、

介護保険事業者が抑えるべきポイントと知っておくべき制度を解説して頂きます。

市民協会員および市民協友誼団体（介護系NPO他）を対象としていますので、

ぜひご参加ください。

開催概要

名称 市民福祉団体全国協議会2026年総会記念講演「今こそ、介護事業者が知るべき介護保険制度とは 」

日時 2026年6月13日（土）13:30～14:30

会場 リファレンス西新宿大京ビル貸会議室S501（東京都新宿区西新宿7-21-3西新宿大京ビル5F）

講師 厚生労働省 老健局 介護保険計画課長 西澤 栄晃氏

対象 市民協会員および市民協友誼団体（介護系NPO他）

お問い合わせ

認定特定非営利活動法人市民福祉団体全国協議会（市民協）

〒160-0022東京都新宿区新宿1-24-7ルネ御苑プラザ513

E-mail：info(a)seniornet.ne.jp / TEL：03-6809-1091 / FAX：03-6809-1093

（変則勤務体制につき、留守電については職員が出勤時に対応させていただきます。）