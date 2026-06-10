株式会社補助金ポータル

株式会社補助金ポータル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：福井彰次）は、東海クラリオン株式会社と共催で「事故防止と補助金活用を徹底解説！運送事業者向け安全装置導入セミナー」をテーマにした無料オンラインセミナーを、2026年6月23日（火）14時より開催いたします。 本セミナーでは、2026年度に活用可能な運送事業者向け補助金の制度概要や最新動向を整理するとともに、東海クラリオンが展開する巻き込み警報カメラシステム「A-CAM3」を例に、事故防止と運行管理の高度化を実現する具体的な手法について解説します。 Zoomでどなたでも無料でご参加いただけます。運送事業者の皆様、ぜひご参加ください

お申し込みはこちら

https://tayori.com/form/8ba3afa02016f291cfddf4fac93dd54ac20d0f70

開催背景

2026年4月からの道路交通法改正による自転車利用環境の見直しや交通ルール強化により、自転車の車道通行機会が増加しています。それに伴い、自動車における左側方の事故やヒヤリハット対策の必要性が高まっています。特に大型車両では、左側方の死角が広く、接触リスクが課題となっており、ドライバーの目視確認だけに依存しない安全対策が求められています。こうした背景から、安全装置の導入を支援する国や業界団体の補助制度への関心も高まっています。一方で、「どの機器が対象になるのか」「どこまで補助対象として認められるのか」といった制度面の理解が難しく、導入検討が進まないケースも少なくありません。 本セミナーでは、制度の整理から実務での活用ポイントまでを一気通貫で解説し、補助金を活用した現実的な設備導入の進め方を提示します。

こんな人におすすめ

ウェビナー概要

- 運送事業者向け補助金の対象設備・要件を正しく理解したい- 安全装置の導入を検討している- 事故リスクを減らし、安全管理体制を強化したい- 補助金を活用して設備投資の負担を抑えたい

日時：2026年6月23日（火）14:00～15:00

開催形式：オンライン

料金：無料

お申し込みはこちら

https://tayori.com/form/8ba3afa02016f291cfddf4fac93dd54ac20d0f70

セッション１：東海クラリオンが解説！巻き込み事故対策の最新動向と安全支援ソリューション

・巻き込み事故・接触事故の発生背景

・「確認不足」だけでは防げない現場課題

・ドライバーの死角を補完する安全対策とは

・巻き込み警報カメラシステム「A-CAM3」の概要

セッション２：補助金ポータルがご案内！「安全装置等導入促進助成事業」を徹底解剖！

・2026年度の運送事業者向け補助金の整理

・安全装置等導入促進助成事業のご案内

・申請時に押さえるべきポイント

登壇者・登壇企業情報

東海クラリオン株式会社

https://www.tokai-clarion.co.jp/

商用車向け安全機器の提案・施工を手掛け、運送現場の課題に即した運行管理・事故防止ソリューションを提供。巻き込み事故対策、AI検知システム、通信型ドライブレコーダーなど、現場課題に合わせた後付け安全対策を展開しています。

株式会社補助金ポータル

https://hojyokin-portal.jp/

『国策と民間企業を繋ぐプラットフォームになる』をミッションに、日本全国の補助金情報を提供。製造業を中心に、設備導入・省力化・脱炭素投資に関する補助金申請をサポートしています。【経済産業省「情報処理支援機関」認定企業】

お申し込みはこちら

https://tayori.com/form/8ba3afa02016f291cfddf4fac93dd54ac20d0f70