エクセルソフトは、CIQ 社と販売代理店契約を締結し、セキュリティを強化された「Rocky Linux」および AI・HPC 基盤ソリューションの国内販売を開始

エクセルソフト株式会社

エクセルソフト株式会社 (東京都港区) は、Rocky Linux の創設スポンサーであり、エンタープライズ向け Linux インフラを提供する主要企業である CIQ 社 (本社: 米国ネバダ州リノ) と販売代理店契約を締結しました。

2026 年 6 月 10 日より、エクセルソフトは日本初となる CIQ 製品の正規販売代理店として、RLC Pro (Rocky Linux from CIQ)、Ascender Pro、Fuzzball、Warewulf Pro、Apptainer を含む CIQ 製品群の取り扱いを開始します。日本円での見積書発行や請求書払いに対応するとともに、導入前の相談、要件整理、購入後のお問い合わせまで日本語でサポートします。我々エクセルソフトは国内のエンタープライズ企業が CIQ 製品を導入しやすい販売体制を提供します。

CIQ 社エンドースメント

CIQ 社 President の Bjorn Hovland 氏は、次のように述べています。

「日本のエンタープライズおよび研究分野のコンピューティング市場は、CIQ にとって大きな可能性を秘めています。エクセルソフトは、深い技術知識、強固な顧客基盤、そして長期的なサポートを提供するための体制を備えた、当社にとって理想的なパートナーです。両社の連携により、日本のお客様が、信頼できる基盤の上で世界水準の AI・HPC 基盤ソリューションをより簡単に導入・運用できるよう支援します。」

製品名

RLC Pro (アールエルシー プロ) (Rocky Linux from CIQ = RLC)

Fuzzball(ファズボール)

Ascender Pro (アセンダー プロ)

Warewulf Pro (ウェアウルフ プロ)

Apptainer (アップテナー)

製品カテゴリ

エンタープライズ向け Linux サブスクリプション

HPC / AI 向け統合インフラ運用ソリューション

製品概要

RLC Pro は、「Rocky Linux」を本番環境で安心して運用するための商用サポート付きエンタープライズ向け Linux サブスクリプションです。企業システムで求められる安定運用と継続的なサポートを、単一のサブスクリプションで提供します。また、セキュリティ要件が厳しい環境向けに最適化された RLC Pro Hardened と、HPC / AI / ML ワークロード向けに最適化された RLC Pro AI も提供しています。

Fuzzball は、オンプレミスからマルチクラウド環境にわたって、HPC / AI ワークロードを Web UI から実行・管理できるオーケストレーション プラットフォームです。Warewulf Pro は、HPC クラスターの構築・運用を標準化するプロビジョニング プラットフォームです。Apptainer (旧 Singularity) は、HPC 環境向けに設計されたコンテナー システムです。Ascender Pro は、Ansible AWX をベースとしたインフラ自動化プラットフォームです。

製品の主な特長- RLC Pro: エンタープライズ向け Linux との互換性を、バグを含む挙動レベルまで維持し、FIPS 140-3 検証を含む高度なセキュリティおよびコンプライアンス機能、SLA に基づく商用サポートを提供します。RLC Pro Hardened は、厳格なセキュリティおよびコンプライアンス要件が求められる環境向けに最適化されています。RLC Pro AI は HPC / AI / ML ワークロード向けに最適化されており、GPU を中心とした推論処理や構成ワークフローにおいて大幅にパフォーマンスを向上します。- Fuzzball: Web ベースの GUI と API 駆動型のコンポーネントにより、モデルのトレーニング、微調整、検証、推論を、再現性と移植性の高い単一のワークフローに統合します。- Warewulf Pro: ステートレス プロビジョニングにより、CIQ の最適化済みイメージと構成オーバーレイを通じて、HPC クラスターの迅速な展開と一貫した構成管理を可能にします。- Apptainer: アプリケーションと依存関係を単一の検証可能なコンテナー ファイルとしてパッケージ化し、HPC 環境において高速かつ再現性のある実行環境を提供します。- Ascender Pro: ロールベースアクセス制御やワークフロー実行、スケジューリング、監査ログ管理を統合し、大規模環境でインフラ自動化と監査・変更履歴の可視化を提供します。

製品の詳細につきましては、弊社 Web ページをご参照ください。

https://www.xlsoft.com/jp/products/ciq/index.html

ライセンス体系、サポート

ノード数や商用サポートの種類に応じたサブスクリプション型のライセンスを提供します。

商用サポートは、対応時間、対応範囲、技術支援の内容に応じて、Standard または Premium サポートからお選びいただけます。

価格は個別見積りとなります。詳細は、お問い合わせください。

＊ 弊社では、日本円での見積書発行や請求書払いに対応します。

＊ 弊社経由でご購入いただいた場合、購入後のお問い合わせも日本語で承ります。

お見積り、ご購入につきましては、弊社 Web ページをご参照ください。

https://www.xlsoft.com/jp/products/ciq/contact.html

サポートの概要につきましては、弊社 Web ページをご参照ください。

https://www.xlsoft.com/jp/products/ciq/plan.html

CIQ 社について

CIQ 社は、Rocky Linux を創設時から創設スポンサーとして支援している、エンタープライズ向け Linux インフラの主要プロバイダーです。CIQ 社は、商用サポート付き Linux 製品、ハイパフォーマンス コンピューティング ソリューション、AI インフラストラクチャを、世界中の企業、政府機関、研究機関、スーパーコンピューティング センターに提供しています。エンタープライズ向け Linux OS である RLC Pro ファミリーをはじめ、IT 自動化向けの Ascender Pro、HPC / AI オーケストレーション向けの Fuzzball、クラスター プロビジョニング向けの Warewulf Pro、ハイパフォーマンス コンピューティング向けの主要なコンテナー システムである Apptainer を提供しています。

詳細につきましては、下記の Web ページをご参照ください。

https://ciq.com/

エクセルソフト株式会社について

エクセルソフト株式会社 (東京都港区 代表取締役 神田聡 TEL 03-5440-7875) は、グローバル ソフトウェア ディストリビューターとして、ソフトウェア開発ツールを中心に世界中の優れたソフトウェアを日本、アジアを含むグローバルに販売しています。

コンパイラー、テスト自動化、Office ファイル互換 API ライブラリー、PDF 帳票、API プラットフォーム、デバイス ドライバー開発、アプリケーション開発コンポーネント、e ラーニング コンテンツ作成、プロジェクト管理プラットフォーム、AI/機械学習プラットフォーム、ヘルプ作成、セキュリティ ソフトウェア、ネットワーク監視、DevOps、クラウド サービスなど、IT 環境を支える時代のニーズに応じたソフトウェア製品とサービスを提供しています。ソフトウェアの日本語および他言語へのローカライズ業務も承っています。

本プレスリリースについてのお問い合わせ先

エクセルソフト株式会社 営業部

TEL: 03-5440-7875

FAX: 03-5440-7876

URL: https://www.xlsoft.com/jp

Email: xlsoftkk@xlsoft.com

CIQ 社に関するメディアお問い合わせ先

Cristin Connelly

Cathey Communications for CIQ (CIQ 社広報窓口)

Email: cristin@cathey.co

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