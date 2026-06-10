6/11発売のスポーツ総合雑誌『Sports Graphic Number』の裏表紙にJO1×INIユニット「JI BLUE」が登場。全員インタビューに加え表紙風オリジナルフォトカードが付録に！

株式会社文藝春秋

株式会社文藝春秋（本社：東京都千代田区 社長：飯窪成幸）から6月11日に発売されるスポーツ総合雑誌『Sports Graphic Number』北中米W杯直前特集の裏表紙にサッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダー「JI BLUE」が登場します。

『Sports Graphic Number 1145・1146・1147』より（撮影：榎本麻美）

「JI BLUE」は大人気グローバルボーイズグループ「JO1」「INI」の2組からそれぞれ6人ずつのサッカーを愛するメンバー計12名で結成されたユニットです。

6/11発売のNumber1145・1146・1147号では裏表紙からの全員インタビューに加え、代表チームを支える技術委員長兼ナショナルチームダイレクターの山本昌邦さんとの対談ページ、さらにはメンバーが本田圭佑さんと組んで試合に臨んだ４人制サッカー「4v4」レポートなど「JI BLUE」を大特集。

また付録は12人の好きな言葉や座右の銘を基にNumberの表紙風にあしらったオリジナルフォトカードとなっています。

JO1プロフィール

川西拓実さん、西洸人さんのオリジナルフォトカード

2019年社会現象を起こした日本最大級のオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」で選ばれたグローバルボーイズグループ。今年4月に東京ドーム、京セラドーム大阪での2days公演を成功させた。秋には全米デビューも決定。

INIプロフィール

2021年「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」から誕生したグローバルボーイズグループ。2025年の年間Billboard JAPANシングル・セールス・チャート“Top Singles Sales”で首位に輝く。今年が結成5周年イヤーとなる。

JI BLUEプロフィール

JO1、INIのサッカーを愛するメンバー12人（與那城奨、西洸人、白岩瑠姫、河野純喜、佐藤景瑚、田島将吾、高塚大夢、後藤威尊、川西拓実、金城碧海、佐野雄大、池崎理人）が結集したスペシャルユニット。世界一の追い風を吹かせるため、サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーを務める。6月3日にシングル『景色』をリリースした。

■媒体情報

雑誌名：『Sports Graphic Number』1145・1146・1147号

発売日：2026年6月11日（木）※首都圏基準

特別定価：990円（税込）

関連URL：https://number.bunshun.jp/

■ 『Sports Graphic Number』について

1980年創刊の日本で唯一のスポーツ総合雑誌。メジャースポーツからマイナースポーツまでスポーツ・アスリートの魅力を「美しく大胆なビジュアル」と「独自の切り口の文章」で伝える。隔週木曜日発売。『Number Web』は1999年より、タイムリーで独自性のあるスポーツコラムを発信している。