Offers、「Offers AI Harness」をオープンソース公開 ── AIエージェントから求人検索・年収相場チェック・プロフィール最適化まで

株式会社overflowOffers、「Offers AI Harness」をオープンソース公開 ── AIエージェントから求人検索・年収相場チェック・プロフィール最適化まで

株式会社overflow（本社：東京都港区、代表取締役CEO：鈴木裕斗、以下overflow）は、2026年6月10日、AIエンジニア、AI Talentの皆さまが普段使うAIコーディングエージェント（Claude Code、Codexなど）から、Offersの求人検索・年収相場チェック・プロフィール最適化を直接利用できるスキルセット「Offers AI Harness（オファーズAIハーネス）」を、GitHub上にApache 2.0ライセンスでオープンソース公開しました。

Offers AI Harnessを導入すると、手元のAIエージェントに「自分に合う求人を探して」と話しかけるだけで、Offersに登録した自身のプロフィールをもとに、マッチする求人・スキルギャップ・想定年収を受け取れます。これまで求人サイトのWeb画面で行っていたキャリアの確認を、日常の開発環境の中で完結できます。

▶ GitHubリポジトリ（Apache 2.0）：https://github.com/overflow-tm/offers-ai-harness(https://github.com/overflow-tm/offers-ai-harness?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=ai-harness-launch-2026)

▶ サービス詳細・導入ガイド（Offers AI Harness）：https://service.offers.jp/worker/ai-harness/(https://service.offers.jp/worker/ai-harness/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=ai-harness-launch-2026)

▶ Offers（無料登録）はこちら：https://offers.jp/(https://offers.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=ai-harness-launch-2026)

■ Offers AI Harness公開の背景

AIエンジニア、AI Talentの皆さまの開発体験は、Claude CodeをはじめとするAIコーディングエージェントへ急速に移っています。一方で、転職やキャリアに関わる行動 ── 求人を探す、年収相場を調べる、プロフィールを整える ── は、依然として求人サイトのWeb画面の中に留まっていました。日常の作業環境とキャリア行動が分かれているため、確認のたびにツールを切り替える必要があります。

Offers AI Harnessは、この分断を解消し、キャリア行動をAIエンジニア、AI Talentの皆さまが普段いるAIエージェントの中に取り込みます。

AIエージェントと外部サービスをつなぐ動きは広がっています。一方で、接続の設定は利用者側に委ねられ、連携の中身も見えにくいのが実情でした。Offers AI Harnessは、プラグインとして導入し、普段の会話からそのまま使えること、そして認証から各機能のロジックまで全コードを公開し、データの取り扱いを誰でも検証できることで、この2点を変えます。

■ 全体像 ── 「探す・測る・整える」が手元で完結

Offers AI Harnessは、AIエンジニア、AI Talentの皆さまのキャリア行動を3つのスキルに整理し、普段使うAIエージェントの中で完結させます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/53307/table/294_1_4cc87eb712e07712543e3a22f815af88.jpg?v=202606100851 ]

スラッシュコマンドだけでなく、上記のような自然な会話からも同じ結果を得られます。

■ Offers AI Harnessでできること

Offers AI Harnessでできること/offers-job-match ── マッチする求人を探す

プロフィール（スキル・職種・経験年数）をもとに、Offersの求人データベースからマッチする求人を検索します。合う点だけでなく、足りない点（スキルギャップ）まで分析するため、「今の自分がどの求人に届き、何を補えば射程に入るか」がその場でわかります。

/offers-career-check ── 市場の年収相場を測る

同じスキルセットを持つエンジニアの市場年収を、下位帯・中央値・上位帯の3つの水準で算出します。あわせて年収アップにつながるスキルを提案するため、次に何を学ぶかの判断材料になります。

/offers-profile-review ── プロフィールを整える

プロフィールの強み・弱みをレビューし、改善提案を提示します。提案に納得できれば、その場で承認してOffersのプロフィールに反映できます（更新は承認した場合のみ実行されます）。

■ Offers AI Harnessのセットアップ（30秒）

Offers AI Harnessのセットアップ方法

Claude Codeの場合、以下の2コマンドで導入できます。

# マーケットプレイスを追加（初回のみ）

/plugin marketplace add overflow-tm/offers-ai-harness

# プラグインをインストール

/plugin install offers-ai-harness@offers-ai-harness

CodexなどほかのAIエージェントにも対応しています（詳細はリポジトリをご覧ください）。初回のみ、ブラウザでOffersアカウントとAIエージェントの認証が必要です（メール／SNSで無料登録可）。

■ 技術仕様とデータの取り扱い

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/53307/table/294_2_8fc5dffeb8bce358161e2e628e4a465b.jpg?v=202606100851 ]

アクセスは本人認証済みのスコープに限定され、プロフィールの更新は利用者が明示的に承認した場合のみ実行されます。認証から求人検索・分析のロジックまで全コードをApache 2.0で公開しており、データの取り扱いを第三者が検証できる状態にしています。

■ 今後のロードマップ

Offers AI Harnessは、AIエンジニア、AI Talentの皆さまのキャリア行動をAIエージェントの中で完結できる範囲を、段階的に広げてまいります。

候補者・開発者コミュニティへの取り組み強化[表3: https://prtimes.jp/data/corp/53307/table/294_3_bec1c691405c72465086e8db2aadeae7.jpg?v=202606100851 ]

オープンソースとして公開することで、コミュニティの皆さまからのフィードバックやコントリビューションを取り入れながら開発を進めてまいります。

■ 代表コメント

株式会社overflow 代表取締役CEO 鈴木裕斗

Offers AI Harnessは、私たちがオープンソースとして公開するプロダクトです。AIエンジニア、AI Talentの皆さまのキャリアに関わる行動は、求人サイトの画面ではなく、本人が普段使っているAIエージェントの中で完結できるべきだと考えています。

認証から求人検索のロジックまですべてをApache 2.0で公開するのは、中身を検証いただける状態でこそ、日常の開発環境にキャリア行動を持ち込めると考えているからです。

ブランド刷新「AI時代の転職は、Offersから」を起点に、採用する企業の皆さまだけでなく、転職するAIエンジニア、AI Talentの皆さまの体験も、AI時代に合わせて更新してまいります。

■ Offersについて

「Offers」は、AI時代のエンジニア転職プラットフォームです。AIが技術スキル・経験・志向性を多角的に分析し、市場価値と次のキャリアを可視化。最新の職種・スキルをプロフィールに設定でき、あなたに共感する企業からオファーが届きます。2019年9月の正式リリース以降、全国35,000人超にご登録いただき、累計1,000社以上の採用をご支援してまいりました。

■ 株式会社overflowについて

■ 関連プレスリリース

■ 本リリースに関するお問い合わせ

- AI時代のエンジニア転職プラットフォーム「Offers(https://offers.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=ai-harness-launch-2026)」- 希望条件で求人を比較検討できる求人プラットフォーム「Offers Jobs(https://offers.jp/jobs?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=ai-harness-launch-2026)」- エンジニア・PdM向けのキャリア／技術トレンド解説メディア「Offers Magazine(https://offers.jp/media?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=ai-harness-launch-2026)」[表4: https://prtimes.jp/data/corp/53307/table/294_4_83f4f6ace0bea86b3da10bd1e182c87f.jpg?v=202606100851 ]- 2026年6月1日配信：「Offers、ブランド刷新を実施 - 『AI時代の採用は、Offersから』」https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000284.000053307.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000284.000053307.html?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=ai-harness-launch-2026)- 2026年6月2日配信：「Offers、新サービス「AI RPO」を本格提供開始 - 提供開始記念キャンペーンで通常価格50%OFF」https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000287.000053307.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000287.000053307.html?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=ai-harness-launch-2026)- 2026年6月3日配信：「Offers、新サービス「予算型リテーナー」を本格提供開始 - 採用予算を「投資」として機能させる新しい契約モデル」https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000289.000053307.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000289.000053307.html?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=ai-harness-launch-2026)- 2026年6月8日配信：「Offers、エンジニア採用力の無料診断サービス「エンジニア採用力チェック」を提供開始」https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000292.000053307.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000292.000053307.html?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=ai-harness-launch-2026)- 2026年6月9日配信：「Offers、戦略から実装まで伴走する「人事AIコンサルティング」を提供開始」https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000293.000053307.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000293.000053307.html?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=ai-harness-launch-2026)

株式会社overflow 広報担当 TEL：03-6555-2239 E-mail：pr@overflow.co.jp

Offers AI Harnessに関するお問い合わせはこちら：https://offers.jp/(https://offers.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=ai-harness-launch-2026)