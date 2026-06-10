「ジョニーウォーカー」による１日限りの音楽イベント開催！“THE WALKERS IN TOWN 2026”presented by JOHNNIE WALKER

ディアジオ ジャパン株式会社“THE WALKERS IN TOWN 2026” presented by JOHNNIE WALKER

世界180以上の国々で酒類ブランドを展開するディアジオ社（英国）が所有し、キリンビール株式会社（社長 堀口英樹）が販売する世界No.1※1 スコッチウイスキーブランド「ジョニーウォーカー」は『THE WALKERS IN TOWN 2026 presented by JOHNNIE WALKER』を、6月27日（土）12:00～21:00に開催します。

※1 IMPACT DATABANK 2025に基づく販売数量

2023年から3年間、渋谷の街を舞台に毎年およそ1週間の期間限定で行われてきたジョニーウォーカーによるカルチャーイベント『THE WALKERS IN TOWN』。

4年目となる今年は初めて、代官山のイベントスペース『UNIT』内の3フロア（UNIT / B1FLAT / SALOON）を舞台に、1日限りの音楽イベントとして開催が決定しました。

ジャンルやシーンを越えて新しい表現を探し続け、それぞれの場所で独自のカルチャーを生み出してきた“THE WALKERS”たちが集結。ライブ、DJ、アートが交差する特別な一日をお届けします。

“THE WALKERS IN TOWN 2026” presented by JOHNNIE WALKER / UNIT

代官山「UNIT」では、「ジョニーウォーカー」が注目する“THE WALKERS”によるスペシャルライブを開催。

昨年、結成10周年を記念して行われた初の武道館公演も大団円で終えたnever young beachのボーカル&ギター安部勇磨が、自身のソロプロジェクトの楽曲をバンド編成で披露するほか、没入感の高いステージングで見るものを魅了するオルタナティヴ・ダンスアクトNIKO NIKO TAN TAN。

グルーヴと陶酔感を基盤にカラフルなメロディと幻想的なサウンドで海外からも注目を集めるTAMTAM。新世代の異形オルタナティブロックバンドTexas 3000。

「Rolling Stone」誌が選ぶ2026年の日本代表25組にも選出され、オリジナルジャンルJunk Popを提唱する新鋭ผ้าอ้อม99999。ギターと共にブルージーに歌い上げるエモーショナルなナンバーから、弾むシティーポップまで、ジャンルにとらわれない表現が魅力のEminataの多彩な計6組の出演が決定しています。

ジャンルやシーンを横断しながら独自の表現を追求するアーティストが集結し、新たな音楽やカルチャーとの出会いをお届けします。

“THE WALKERS IN TOWN 2026” presented by JOHNNIE WALKER / B1FLAT

「B1FLAT」では、FELINE、Haruy、Lil Summer、矢部ユウナ、ZEN-LA-ROCKによるDJパフォーマンスに加え、縦横無尽なライブスタイルに定評のあるFKD（VIBEPAK / Dry Echoes）によるBeat Liveを展開します。

会場には、画家・小澤雅志がペイントを施した「ジョニーウォーカー」のアイコン「ストライディングマン」の等身大像を展示。

蔵前の注目店「ours」によるフードに加え、B1FLAT限定で「ジョニーウォーカー ブラックルビー」を使ったオリジナルカクテルもお楽しみいただけます。

また、全フロアでは「ジョニーウォーカー ブラックラベル」をはじめとするブラックラベルシリーズを使用したハイボールを提供します。

“THE WALKERS IN TOWN 2026” presented by JOHNNIE WALKER / SALOON

さらに「SALOON」では、凸凹。、OG Militant B、Nari (CYK)、okadada、shakke-mitsuら5組によるDJパフォーマンスに加え、 R&Bを基軸に独自の世界を構築するシンガーソングライターLilʻ Leise But Gold、横浜のトークボックス奏者／DJ／プロデューサーLUVRAW、音楽レーベル〈Beer & Records〉を主宰する東京拠点のプロデューサーMERMAIDがLiveで登場し、3会場余すことなくイベントを盛り上げます。

“THE WALKERS”とは、自分の表現を信じ、新しいカルチャーを探し続ける人々のこと。3つのフロアでさまざまなカルチャーが交差し、新たな発見や出会いが生まれます。

創業から200年以上にわたり歩み続けてきた「ジョニーウォーカー」。そのキーメッセージである“KEEP WALKING”のもと、新しい世界を求めて歩き続ける人々が集う、この日限りのカルチャー体験をぜひお楽しみください。

開 催 概 要

イベント名：

THE WALKERS IN TOWN 2026 presented by JOHNNIE WALKER

日 時：

2026年6月27日（土）12:00～21:00

会 場：

代官山UNIT / B1FLAT / SALOON

https://www.unit-tokyo.com/

出 演：

＜代官山UNIT＞

安部勇磨 (Band Set)

NIKO NIKO TAN TAN

TAMTAM

Texas 3000

ผ้าอ้อม99999

Eminata

＜B1FLAT＞

FELINE

FKD (VIBEPAK,Dry Echoes) [Beat Live Set]

Haruy

Lil Summer

矢部ユウナ

ZEN-LA-ROCK

小澤雅志 [Art]

Ours [Food]

＜SALOON＞

凸凹。

Lil‘ Leise But Gold [Live]

LUVRAW [Live]

MERMAID [Live]

Nari（CYK）

OG Militant B

Okadada

shakke-mitsu（shakke+Jitsumitsu）

料 金：

3,500円（税込）

※入場時、別途ドリンク代600円が必要です。

※20歳未満の方はご入場いただけません。

※混雑時には入場規制を行う場合がございます。

備考：

本公演は、20歳未満の方のチケット購入および入場をお断りしております。入場時に年齢確認をさせていただきます。顔写真付きの公的身分証明書（運転免許証、パスポート、学生証、マイナンバーカード等）を必ずお持ちください。

主 催：

ディアジオ ジャパン株式会社（ジョニーウォーカー）

イベントページ：

https://event.spaceshower.jp/johnniewalker/2026/index.html

イベント・チケットに関するお問い合わせ：

Live Nation H.I.P.

Tel：03-3475-9999

11:00～13:00 / 15:00～18:00（土・日・祝休み）

「ジョニーウォーカー」について

1820年、創業者ジョン・ウォーカーがオープンした小さな雑貨店で取り扱っていたスパイスや紅茶のブレンドにインスピレーションを得て、ウイスキーをブレンドしました。当時必ずしも品質が一定ではなかったウイスキーに、高品質での安定供給、そして多様な原酒をブレンドすることによる奥深く豊かな味わいをもたらしました。以来、200年以上にもわたり「ジョニーウォーカー」はブレンディング技術にこだわり続け、その味わいは世界 No.1 のスコッチウイスキーブランドとして愛されています。

THE WALKERS IN TOWNについて

オフィシャルホームページ :https://www.johnniewalker.com/ja-jp/Instagram :https://www.instagram.com/johnniewalkerjapan/

『THE WALKERS IN TOWN』は、創業から200年以上に渡り、歩みを続けてきた「ジョニーウォーカー」のキーメッセージである“KEEP WALKING”のコンセプトのもと、日々カルチャーを前進させ続ける人々を“THE WALKERS”と定義し、カルチャーの発信地である渋谷を舞台に、“THE WALKERS”による音楽ライブ、DJ 、アートを楽しむことができる期間限定の体験型イベント。2023年のスタートから3年に渡り数多くのミュージシャンをはじめ、DJやアーティストまで、カルチャーシーンのサポートを継続的に行ってきました。『THE WALKERS IN TOWN SESSIONS』は、バーを中心に音楽と「ジョニーウォーカー」のカクテルを楽しむことができるプロジェクトで、年間を通じて各所のカルチャースポットを巡る展開を予定しています。

Instagram :https://www.instagram.com/the_walkers_in_town/

過去イベントページ:

https://event.spaceshower.jp/johnniewalker/2023/index.html

https://event.spaceshower.jp/johnniewalker/2024/index.html

https://event.spaceshower.jp/johnniewalker/2025/index.html

DRINKiQ

ディアジオ ジャパンは 2030年に向けて、持続可能な世界を実現する取り組みとして、サステナビリティの推進の他にポジティブ・ドリンキングの啓発をしております。その一環として、適正飲酒のサポートや、お酒の知識を学ぶことができるWebサイト「DRINKiQ」を公開中。 https://www.drinkiq.com/ja-jp/