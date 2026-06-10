【鳥取・三朝】大好評を経て早くも第2回！「三朝まちゼミ」が6月10日より開催。街を盛り上げる“異業種コラボ”が全体の4分の1を占める規模に進化！

三朝町商工会

鳥取県東伯郡三朝町の三朝町商工会（会長：福田茂樹）は、三朝町内のこだわりを持つ店主たちが講師となり、プロならではの専門知識やコツを無料で消費者に伝える少人数制のミニ講座「第2回 三朝まちゼミ」を、2026年6月10日（水）から7月12日（日）まで開催いたします。これに先立ち、6月1日（月）より各店舗にて一斉に受講予約の受付を開始いたします。（店舗によっては予約受付日が異なる場合もあります。）

昨年秋に開催し大好評を博した第1回を経て、早くも2回目の開催となる今回は、参加店舗が手を取り合う「異業種コラボ講座」が激増。全36講座のうち約4分の1（9講座）がコラボ企画という、地域の枠を超えた新たな賑わいを生み出す事業へと進化を遂げました。

【本件のポイント・見どころ】

■ お店の枠を超えた「異業種コラボ」が全体の4分の1！地域を盛り上げる新コンビが続々 今回の最大の目玉は、単独店舗の枠を超えて店主たちがアイデアを出し合った「コラボ講座」の充実度です。

「老舗和菓子店×スーパーみささ」：地元の希少なブランド苺の秘密に迫る試食タイム（講座番号19）

三徳菓匠 白狼堂×スーパーみささ

講座番号１９.とっておきいちごの秘密と至福の試食タイム

「ドッグカフェ RikuとMugi×三朝温泉旅館協同組合」：愛犬とコスプレで楽しむ温泉街のレトロお散歩ツアー（講座番号4）

講座番号４.愛犬が主役！コスプレで彩る温泉街のレトロお散歩ツアー

ドッグカフェRikuとMugi×三朝温泉観光協会

「ワインバー WINE+BAR たんたん×スーパーみささ」：至福のフルーツバターとウイスキーのマリアージュ（講座番号20） このように、一見異なる業種がタッグを組むことで、三朝の新しい魅力を引き出すユニークな体験を提供します。

WINE＋BARたんたん×スーパーみささ

講座番号２０.至福のペアリング★自分だけのフルーツバターと山崎を楽しむ夜

鳥取開催の「防災国体」に先駆けた講座も！町長と巡る見学から健康までバラエティ豊かな36講座

子供から大人まで楽しめるよう、「健康・つくる・たべる・まなぶ」の4ジャンルを網羅。バラエティ豊かな店主の個性が光るラインナップです。

注目！「防災」を学ぶ2講座

今年鳥取県で開催される「防災国体2026」を前に、地域で関心が高まる防災講座を2講座企画。「興味を持て！防災（講座番号21）」や「備えて！とりあえず、まずはコレ！～いざという時慌てない為のお話～（講座番号33）」など、楽しく備えを学べます。

知的好奇心をくすぐるユニークな体験

普段は入れない町長室などを探検する「役所のヒミツ発見！町長と巡る大人の社会科見学（講座番号30）」や、健康の講座、仕事帰りにふらりと寄れる夜間講座、親子での手作り体験やモルック体験など、ここでしか味わえない体験が目白押しです。

【まちゼミ開催概要】

イベント名： 第2回 三朝まちゼミ

開催期間： 2026年6月10日（水）～7月12日（日）

予約受付開始： 2026年6月1日（月）～（※各店舗へ直接お電話でお申し込みください）

講座数： 全36講座

受講料： 無料（※講座によって別途材料費がかかる場合があります）

主催： 三朝町商工会

後援： 三朝町

公式Instagram： @misasa.machizemi

【事務局からのメッセージ】

前回、初めて開催した「三朝まちゼミ」は、多くのお客様にお越しいただき、地域の皆様とお店との温かい繋がりが生まれるきっかけとなりました。 2回目となる今回は、お店側の熱量もさらにパワーアップしています。「お店同士がもっと連携して、三朝を面白くしよう！」という想いから、あっと驚くような異業種コラボ講座がたくさん生まれました。 三朝町には、ユニークで温かい店主たちがたくさんいます。ぜひこの機会に、三朝の街のプロの技に触れ、新しいお気に入りのお店を見つけてみてください。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

三朝町商工会

鳥取県東伯郡三朝町三朝973-1

TEL：0858-43-3131

FAX:0858-43-2929

mail:misasa-sci@tori-skr.jp