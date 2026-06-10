【塚田農場プラス】「絶品！塚だまタルタル若鶏のチキン南蛮弁当」が第3回 日本ロケ弁大賞にて3年連続金賞とTV業界賞をダブル受賞

株式会社エー・ピーホールディングス

エー・ピーホールディングスグループ（APHD）で、駅ナカやデパ地下などで中食事業を展開する株式会社塚田農場プラス（代表取締役社長：森尾太一、本社：東京都豊島区）が販売する「絶品！塚だまタルタル若鶏のチキン南蛮弁当」が、日本ロケ弁大賞運営委員会主催による「第3回 日本ロケ弁大賞」において3年連続の金賞とTV業界賞を受賞しました。

2024年の委員会設立以来、3年連続の金賞受賞に多くの業界関係者の方々へのご愛顧に感謝するとともに、今後も多くのロケ現場の皆様にご満足いただけるよう邁進いたします。

絶品！塚だまタルタル若鶏のチキン南蛮弁当

「絶品！塚だまタルタル若鶏のチキン南蛮弁当」は、塚田農場プラスの人気No.1商品です。

ご飯との相性を追求した甘酢仕立てのチキン南蛮に、こだわり卵「塚だま」をたっぷり使用した特製タルタルソースを合わせています。さらに、手焼きの玉子焼きや味の染みた肉じゃが、高菜明太など、主菜・副菜の一品一品に妥協しない商品づくりを行っています。

使用する食材は全国の生産者とのつながりを大切にしながら厳選。職人が手間ひまを惜しまず調理することで、冷めてもおいしいロケ弁として多くの現場で支持されています。

授賞式の様子（2026年6月10日撮影）

塚田農場プラス代表 森尾太一 コメント

この度は3年連続で日本ロケ弁大賞「金賞」、および「TV業界賞」をいただき、誠にありがとうございます。

テレビ番組収録、映像制作や広告撮影、イベント運営など、多くの現場を支える業界関係者の皆さまから継続的に高い評価をいただいた結果に深く感謝申し上げます。

当社は、生産者の想いを届けるお弁当づくりを実現すべく、全国の生産者から直接仕入れた食材の魅力を最大限に引き出す商品開発を行っており、冷めてもおいしく、食べ応え満点のお弁当とご評価いただけることが、私たちの喜びです。

昨今の原材料高騰の中でも「一人でも多くの方に届けたい」という想いから、1,000円未満の価格を守り続けています。

今回の金賞、およびTV業界賞の受賞は、多くのお客様からのご愛顧はもちろんのこと、生産者の皆さま、そして日々商品づくりに取り組む従業員の努力の積み重ねによって実現したものだと実感しています。これからも現場の皆様の活力となるよう、感謝と真心を込めて、最高のお弁当をお届けし続けてまいります。

日本ロケ弁大賞について

法人向け弁当デリバリーサービス「くるめし弁当」を運営する株式会社くるめし（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小林篤昌）主催。

映像・テレビ制作、広告撮影、雑誌撮影、イベント制作、舞台・公演などの様々なロケ現場で業界内に影響を与えたお弁当を称える賞として2024年より開催。

日本ロケ弁大賞：https://rokebenaward.com/

第3回日本ロケ弁大賞メインイメージ

塚田農場おべんとラボの主な受賞歴

[表: https://prtimes.jp/data/corp/4635/table/675_1_d86e8b89a180cb75af9153f8a194bfbe.jpg?v=202606100951 ]

塚田農場プラス 会社概要

塚田農場プラスのお弁当は”食材のストーリー”を重視した商品開発を行っています。

お弁当に使う素材の多くは、塚田農場プラスが開拓した生産者から直接仕入れたもので、美味しいことはもとより、生産者の「想い」が消費者に伝わるようなお弁当づくりを追求しています。

会社名 ：株式会社塚田農場プラス

HP ：https://www.tsukada-plus.jp/

所在地 ：〒171-0021 東京都豊島区西池袋1-10-1 ISOビル5F

設立 ：2015年7月1日

代表 ：代表取締役社長 森尾 太一

事業内容：弁当製造・販売事業

店舗一覧：https://obento.tsukadanojo.jp/shop

※催事など期間限定の出店は公式SNSにてご確認ください。

公式X：https://x.com/TsukadaPlus

公式Instagram：https://www.instagram.com/tsukadanojo_obento/

※プレスリリースに記載した情報は発表日現在の情報であり、時間の経過または様々な後発事象によって変更する可能性があります。あらかじめご了承ください。

エー・ピーホールディングスについて

2001年10月29日創業。

「食のあるべき姿を追求する」を使命に、塚田農場などの居酒屋業態のほか、四十八漁場、芝浦食肉、寿司、焼鳥、串揚げ、しゃぶしゃぶといった専門業態など40ブランド以上の多様な飲食店を国内外で運営しています。

飲食店のほか、中食事業である「塚田農場プラス」、食鳥や鮮魚の加工・流通業も行っています。

生産者⇔販売者⇔消費者をとりまく「食産業」の世界において、関わってくださる皆様の［ALL-WIN］を目指します。

会社概要

社名：株式会社エー・ピーホールディングス

HP：https://ap-holdings.jp/

設立年月日：2001年10月29日

代表取締役会長 兼 社長：米山 久

事業内容：

飲食店及び食品販売店の経営、フランチャイズチェーン店の加盟店募集及び加盟店指導

養鶏場及び牧場の経営

漁業

農業

食鳥の処理、加工及び販売

食品の加工、流通、輸出入及び販売

本部所在地：〒171-0021 東京都豊島区西池袋１丁目10-1 ISOビル5階

本プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社エー・ピーホールディングス 広報

メール：pr@ap-holdings.jp