まい泉の「ヒレかつサンド」が「第3回 日本ロケ弁大賞」にて3年連続金賞を受賞　～幅広いシーンで利用、創業から50年以上続く看板商品～

井筒まい泉株式会社

井筒まい泉株式会社（本社：東京都港区、代表：千 大輔）の「ヒレかつサンド」が、日本ロケ弁大賞運営委員会主催による「第3回 日本ロケ弁大賞」において金賞を受賞しました。ロケ弁愛用者が選んだ296種類のお弁当の中から、食の力で仕事現場に影響を与えた一品として品評会を経て選出されたもので、今年も「ロケ弁の日」である6月10日（水）に発表・受賞の運びとなりました。「ヒレかつサンド」の金賞受賞は第1回、第2回に続いて3年連続となります。

ロングセラー商品「ヒレかつサンド」のこだわり

「ヒレかつサンド」は、やわらかなヒレかつ、ふわふわのパン、秘伝のソースが織りなす美味しさで、看板商品として50年以上、幅広い年代の方々に世代を超えて愛されてきました。創業以来変わらないまい泉の味でありながら、長年に渡って改良を重ねてきた様々なこだわりが詰まっています。

＜食べやすさ・持ち運びやすさ＞

ヒレかつ3切れが包装され、箱入りで持ち運びしやすく、おしぼりも入っているので、いつでも・どこでもお召し上がりいただけます。小さなお子様からお歳を召した方まで、どなたでも手に取りやすい一切れの大きさにもこだわりました。また、常温で賞味期限が長いことも、忙しい仕事の合間でお召し上がりいただくロケ弁、楽屋土産・現場の差し入れとして多くご利用いただいている理由の一つです。

■商品名：ヒレかつサンド

■価 格：3切486円／6切956円／9切1,404円（税込み）

まい泉 ヒレかつサンド紹介ページ https://mai-sen.com/delica/popular/hirekatsu-sand/

まい泉 店舗検索はこちら https://mai-sen.com/shop/#shopsearch

日本ロケ弁大賞とは

日本ロケ弁大賞 運営委員会が主催する「第3回 日本ロケ弁大賞」は、映像・テレビ制作、広告撮影、雑誌撮影、イベント制作、舞台・公演などの様々なロケ現場にて、出演者やスタッフが食べるお弁当、通称「ロケ弁」をテーマに、特に業界内で影響を与えたお弁当を称える賞です。

ロケ弁愛用者に対する“ロケ弁大賞にふさわしいと思うお弁当”のインターネット投票で集まった296種類のロケ弁の中から1商品の大賞と9商品の金賞、また金賞の中から3商品の業界賞が選ばれました。

公式サイトURL： https://rokebenaward.com/

まい泉のこだわり

豚肉 世界中から取り寄せた豚肉を毎日毎日チェックして、合格した豚肉のみを使用。筋を引き、叩いて肉の繊維をほぐします。手間隙のかかる作業ですが手抜きはできません。1本の筋の切り損ないが揚げた時の肉の形を崩し、またお召し上がり頂く際の食感を変えてしまうからです。

パン粉と揚げ油 パン粉は、指定レシピで焼いたパンから毎日作った生パン粉を使用しています。市販のものとは中身・大きさ・形状が異なる、まい泉独特のパン粉です。そして揚げ油もまい泉の特注品。加熱時間を調節しながら、丁寧に揚げていきます。艶があり、カラッと、そしてふわっと花が咲くような衣の広がり、これをまい泉では『剣立ち』と呼び、まい泉のとんかつの自慢です。

ソース まい泉では現在、甘口・辛口・サンド用・黒豚用の4種類のソースを製造しています。

基本的なレシピは創業当時のまま、新鮮な野菜や果物を材料に、創業者のこだわりを受け継いだ熟練の職人が丁寧に味を確認しながら調合しています。

井筒まい泉株式会社について

とんかつ まい泉は1965年の創業以来、「箸で切れるやわらかなとんかつ」にこだわり、お子様からご年配の方まで皆様に美味しく召し上がっていただくための努力を続けてまいりました。「お客様の美味しい笑顔のために」を企業理念とし、全国のデパ地下やエキナカの直営販売店約70店、レストラン13店のほか、卸事業、ケータリング事業、EC販売も展開しています。

【会社概要】

社名：井筒まい泉株式会社

本社所在地：東京都港区北青山2丁目12-5 KRT青山2階

設立：1965年11月

代表取締役：千 大輔

事業内容：レストラン事業、百貨店・商業施設等での直営販売事業

デリバリー事業、卸販売、通販事業、海外事業