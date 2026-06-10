声優・広瀬裕也がアーティストデビュー日に週刊TVガイドに登場！ フォトカードが付く特別企画も！

株式会社東京ニュース通信社東京ニュース通信社は、「週刊TVガイド7月17日号」を7月8日（水）に発売。アニメイト通販購入者特典として、オリジナルフォトカードが付くことが決定しました。「週刊TVガイド2026年7月17日号」（東京ニュース通信社刊）

7月8日（水）に1st Album「Focus」をリリースする声優・広瀬裕也。リリースを祝して「週刊TVガイド」では広瀬のSPグラビア＆インタビューをお届けする。

さらにアニメイト通販特典として、広瀬裕也のフォトカードがプレゼントされる特別企画も。「週刊TVガイド関東版7月17日号」（7月8日発売）を購入すると、オリジナルフォトカードが2種よりランダムで1枚付いてくる。

このたび、その絵柄を解禁。シックな雰囲気のレッドと、お茶目なポージングのホワイトの2パターンを撮影。フォトカードはスマートフォンのケースなどに入るサイズ（86mm×50mm）。ぜひ、この機会に入手いただきたい。

本誌では赤を基調としたグラビアとともに、アーティストデビューへの思いなどについて語ったインタビューを掲載。お見逃しなく。

購入者特典 決定！

◆特典内容： 広瀬裕也 オリジナルフォトカード 絵柄2種類よりランダムで1枚

対象店舗：アニメイト通販

対象商品：週刊TVガイド関東版2026年7月17日号

※実店舗での 広瀬裕也 オリジナルフォトカード付き販売はございません。通販のみの特典となります。

・ 広瀬裕也 オリジナルフォトカード付き 絵柄2種類よりランダムで1枚

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3501342/

※特典付き販売は関東版のみとなります。

※在庫には限りがございます。ご了承ください。

【注意事項】

※6月10日現在

※特典付き商品の販売は、特典の在庫がなくなり次第終了いたします。

※特典付き商品の販売は通販のみのお取り扱いとなります。

【紙版 商品概要】

「週刊TVガイド2026年7月17日号」

関東版／関西版／中部版／福岡・佐賀・山口西版／北海道・青森版／岩手・秋田・山形版／宮城・福島版／静岡版／長野・新潟版／石川・富山・福井版／広島・島根・鳥取・山口東版／岡山・香川・愛媛・高知版／長崎・熊本版／鹿児島・宮崎・大分版

●発売日：2026年7月8日（水）※一部発売日が異なる地域がございます

●特別定価：580円

全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。



【電子版 商品概要】

「週刊TVガイド2026年7月17日号」

●配信日：2026年7月10日（金）以降～順次配信開始予定

●価 格：580円

※電子版の番組表は関東版になります。

※Amazon kindle store、楽天koboほか、各電子書店で順次配信。配信開始日時は各電子書店によって異なります。

※「週刊TVガイド」電子版は、紙版とはコンテンツが一部異なります。掲載されていないページ、記事、写真があります。電子版からはご応募できない企画があります。



【関連サイト】

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