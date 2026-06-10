【3482 ロードスターキャピタル】ロードスター証券が運営する不動産デジタル証券『OwnersBook＋（オーナーズブックプラス）』の公式サイトをリニューアル

ロードスターキャピタル株式会社

「不動産とテクノロジーの融合が未来のマーケットを切り開く」をミッションとするロードスターキャピタル株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：岩野達志、東証プライム市場・3482、以下「当社」）は、100％子会社であるロードスター証券株式会社が運営する不動産デジタル証券（セキュリティトークン）投資サービス『OwnersBook＋（オーナーズブックプラス）』の公式サイトをリニューアルいたしましたのでお知らせいたします。

『OwnersBook＋（オーナーズブックプラス）』公式サイトTOPイメージ

■不動産デジタル証券市場の拡大

昨今、資産運用への注目の高まりや不動産クラウドファンディング市場の拡大を背景として、プロ向け不動産案件への少額投資が個人投資家の間で浸透しつつあります。

また近年は不動産投資会社のみならず大手金融機関や信託銀行等の参入も相次ぐなど、不動産デジタル証券への関心が急速に高まっています。

日本のデジタル証券市場は、2029年に3兆円超（累積発行額）まで拡大すると予想されており、中でも不動産を裏付けとするデジタル証券は、次世代の資産運用手法として大きな期待を集めています。

■『OwnersBook＋』公式サイトリニューアルの背景

注目を浴びる不動産デジタル証券ですが、不動産クラウドファンディングやJ-REIT等、他の少額不動産投資サービスと共通する特徴も多く、それぞれの仕組みや商品特性の違いについて、投資家への十分な認知や理解が進んでいるとは言い難い状況にあります。

そこでロードスター証券では、『OwnersBook』とのブランド統合を進めながら投資家の皆さまに必要な情報をより分かりやすくお届けし、今後の情報発信体制を強化するため、このたび公式サイトをリニューアルいたしました。

■主なリニューアル内容

1．サービス情報の拡充

『OwnersBook＋』のサービス概要や特徴、デジタル証券の基本的な仕組みのほか、クラウドファンディングサービスとの違いなどについて、より直観的に理解しやすい構成へ見直しました。

2．ユーザビリティの向上

サイト全体の構成や導線を見直し、必要な情報へよりスムーズにアクセスできるよう改善しました。またロードスターグループの投資サービスであることが伝わり易いよう、『OwnersBook』サイトとの視覚的な関連性を強めました。

▼『OwnersBook＋』公式サイトはこちら

https://www.loadstarsecurities.com/

▼『OwnersBook＋』ロゴはこちら

『OwnersBook＋（オーナーズブックプラス）』ロゴ

■『OwnersBook＋』及び今後の展開について

『OwnersBook＋』は、ロードスターグループが提供を予定している不動産デジタル証券の投資サービスです。

ロードスターグループは、コーポレートファンディング事業で2,200億円超、アセットマネジメント事業で2,600億円超の不動産運用実績があります。また不動産特化型クラウドファンディングサービス『OwnersBook』を通して総額780億円超の投資案件を組成し、個人投資家に提供、運営してきました（2026年5月末日時点）。

『OwnersBook＋』では、

・不動産の取得・運用・売却までを手掛けるロードスターグループの不動産運用力

・第一種金融商品取引業者であるロードスター証券の体制

・ロードスターソリューションズが開発/保有するブロックチェーン基盤

といった各機能を組み合わせ、投資家の皆さまにとって分かりやすく、また安心してご利用いただける信頼性の高いサービスの実現と、新たな投資機会の提供に取り組んでまいります。

■ロードスターキャピタルについて

当社グループは、不動産投資市場の健全な発展へ貢献したいという志から、2014年に日本初の不動産特化型クラウドファンディングサービス『OwnersBook（オーナーズブック）』を開始しました。今後はデジタル証券領域においても本格的に事業を展開し、不動産投資の民主化、及び新しいマーケットの創造を目指してまいります。

https://www.loadstarcapital.com/

【会社概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/15446/table/96_1_2a97c199ecd3950f09fb834d155cc8f9.jpg?v=202606100951 ]

※ 本プレスリリースは、ロードスターキャピタルグループの活動に関する情報提供のみを目的としたものであり、特定の金融商品の勧誘や投資の推奨を目的としたものではありません。

以上