KADOKAWA DREAMS、本拠地・川崎にて「KADOKAWA DREAMS ONEMAN SHOW 2026」開催決定！本日よりチケット先着先行受付がスタート！

株式会社KADOKAWA

日本発のプロダンスリーグ「D.LEAGUE」で活躍するプロダンスチーム「KADOKAWA DREAMS」が、2026年8月17日（月）にチームの本拠地・川崎にて、ワンマンショー「KADOKAWA DREAMS ONEMAN SHOW 2026」を開催！

本公演は、日頃からチームを支えてくださるファンの皆様への感謝を込め、これまでの歩みとさらなる進化、そしてチームの未来を詰め込んだ、一夜限りの特別なエンターテインメントステージとなります。

本日より、イープラスにてチケットの先着先行受付がスタート！

前方エリアや特典グッズ付きのSS チケットをはじめ、各席種ともに予定枚数に達し次第、

受付終了となりますのでお早めにお買い求めください。

この日限りのプレミアムな公演。KADOKAWA DREAMSが刻む新たな1ページを、

ぜひその目でお確かめください。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

■ 開催概要

イベント名：KADOKAWA DREAMS ONEMAN SHOW 2026

開催日：2026年8月17日（月）

時間：OPEN 17:00 / START 18:00

会場：CLUB CITTA'（クラブチッタ川崎）

■ チケット情報

SS チケット：\10,000 【優先入場・前方エリア(1Fスタンディング)・特典付き】

S チケット：\8,000 【優先入場・前方エリア(1Fスタンディング)】

2F 指定席：\8,000

1F スタンディングチケット：\6,000

▼ チケットご購入はこちら（イープラス）

https://eplus.jp/kadokawadreams/

■応募に際してのお願いと注意事項

【チケットのお申し込み・ご購入にあたって】

・先着順での受付となりますので、満席になり次第終了となります。

・ご入場時、チケット代とは別にドリンク代が別途必要となります。

・別途、プレイガイドでの手数料がかかります。

・未就学児は、保護者1名につき1名まで無料でご入場いただけます。

スタンディングエリアは大変な混雑が予想されます。

お子様の安全のため、前方や密集地帯へは近づかないよう、

保護者の方が目を離さずに十分にご注意ください。

・小学生以上のお客様は、お一人様につき1枚のチケットが必要となります。

・公演が中止・延期となった場合以外での、お客様都合による払い戻しはいたしません。

また出演者は変更となる可能性がございますが、変更に伴うチケットのキャンセル・払い戻しは

致しません。あらかじめご了承の上チケットをご購入ください。

・公演内容、開場、開演時間等を変更させていただく場合があります。

その場合のチケット代の払い戻しには対応いたしかねますので、予めご了承ください。

・チケットの紛失・盗難などいかなる場合においてもチケットの再発行はいたしません。

・車イスでご観覧の方は、所定の車イスエリアへご案内いたします。ご案内のため、前日までに

下記問い合せ先まで必ずご連絡ください。

・本ページ内記載「応募に際してのお願いと注意事項」をご一読いただき、ご納得いただいた上で

お申込みください。ご購入された方は、同項目に同意したものといたします。

【会場内でのご鑑賞にあたって】

ご来場いただくお客様におかれましては、以下の事項をご一読の上、ご理解いただいた上でご来場いただけますようお願い申し上げます。

・運営の状況により試合中止、または内容や出演者が変更される場合がございます。

・お客様都合によるキャンセル、返金はできません。

・会場は禁煙です。会場外の歩道等での喫煙も、ご通行者や近隣の方々のご迷惑となりますので

おやめください。

・当日はムービーカメラ、スチールカメラでの撮影が入ります。撮影された素材はSNS等に投稿、

またはパブリシティとして使用しますので予めご了承下さい。

・ご退場後は、会場周辺に滞留することなく速やかにご移動をお願いいたします。

上記のお願い・注意事項をお守りいただけない方、当日係員の指示に従っていただけない方、

並びに主催者がそれに準じる行為であると判断した場合は、やむを得ず入場のお断り、

退場をお願いする場合がございますので、予めご了承ください。

また、その場合はチケット代の払い戻しには対応いたしかねますので、予めご了承ください。

ご不便をおかけ致しますが、安全に公演を実施するため、何卒ご理解・ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

KADOKAWA DREAMSとは

- チケットに関するお問合せe+お客さまサポートhttp://eplus.jp/qa/- イベントのお問合せinfo@k-dreams.jp※本イベントに関するお問い合わせはこちらまでお願い致します。会場へのお問い合わせはお控えください。

日本発のプロダンスリーグ「D.LEAGUE」に参戦中のKADOKAWA DREAMSは、2025年より新体制「KADOKAWA DREAMS Association」として活動。

24-25 SEASON限りでDリーグディレクターを退任し、KADOKAWA DREAMSエグゼクティブプロデューサーに就任した KEITA TANAKA を筆頭に、D.LEAGUEでの挑戦だけでなく、世界やさまざまな分野での活動にも挑む体制を整えています。さらに、選手兼任で HINATA.M が新ディレクターに就任し、王座奪還に挑みます。

チームメンバーは、HINATA.M、KISA、KELO、颯希（SATSUKI）、Ryo、ASUHA、TSY、RAIZYU に加え、今季から FLAME、Yu、ANJU、RINTA、KYARI、SOUTA、寧樹の7名が加入し、計15名で活動。今年は挑戦者として、新たな高みを目指しつつ、ダンスの枠を超えた多様な表現や活動にも挑戦していきます。

Twitter/ Instagram/ TikTok ：@kadokawa_dreams

【KADOKAWA DREAMS公式HP】

https://kadokawa-dreams.com