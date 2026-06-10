【鳥取県×テックアイエス】「とっとり IT summerCAMP 2026」

株式会社テックアイエス

プログラミングスクール事業を展開する株式会社テックアイエス（本社：愛媛県松山市、取締役

社長：伊藤 太、以下「テックアイエス」）は、鳥取県が主催する「令和８年度学生×IT 企業による

IT サマーキャンプ事業」（以下、とっとり IT summer CAMP）を受託・運営し、令和８年６月より

受講生の募集を開始したことをお知らせいたします。

公式サイト：https:(https://tottori-itcamp.com/)//tottori-itcamp.com/(https://tottori-itcamp.com/)

本事業の目的

鳥取県内の IT 企業では学生の採用が困難な状況になっており、県内 IT 企業への就職促進に向け

ては、学生が県内 IT 企業の仕事や働くことを具体的にイメージできる機会の創出が重要なポイント

となります。

一方で、多くの学生にとって企業研究や就職活動の場面だけでは、企業がどのような思いで事業

を行っているのか、なぜ鳥取で事業を展開しているのか、地域社会にどのような価値を提供してい

るのかを深く知る機会は限られています。

そこで本事業では、県内企業が抱える実際の課題に対して学生がデジタルツールを活用した解決

にチームで取り組むことで、県内 IT 企業の仕事を疑似体験する機会を提供します。

さらに、企業担当者や県内 IT 企業のエンジニアとの交流を通じて、県内 IT 企業で働くことへの

理解を深めながら、自身のキャリアを考えることで県内 IT 企業への就職に繋げます。学生は教室や

講義だけでは得られない学びを体験するとともに、自らの提案やアイデアが企業に評価される経験

を得ることができます。

また、企業側にとっても学生の新たな視点や発想に触れる機会となり、相互理解を深めることで

将来的な県内就職につながる関係づくりを目指します。

「とっとりIT summer CAMP 2026」の詳細

【プログラム内容】

公式サイト：https://tottori-itcamp.com/

▼参加することで得られる３つのポイント

【開催概要】

・開催日程：令和 8 年 9 月 24 日(木)、25 日(金)、26 日(土)

・会場：鳥取市内(会場調整中)

※倉吉駅及び米子駅からはバスを手配予定

・受講料：無料

【受講生募集について】

・定員：25 名

・受講対象者：以下２つの条件を満たす方

┗鳥取県内の大学・短大に在学中の方または、鳥取県出身で県外の大学・短大に在学中の方

┗学年が１～３年生（大学）または 1 年生（短期大学）の方

・申し込み方法：公式 LINE をご登録の上、申し込みください。

「とっとり IT summer CAMP」

公式 LINE：https://lin.ee/oM2koXm(https://lin.ee/oM2koXm)

登録後、説明会や申込み手続き等の詳細をご案内いたします。

＜公式LINE２次元コード＞

・申し込み期限：令和 8 年 7 月 20 日(月)23:59 まで

※応募数が定員に達した場合は、締め切らせていただく場合があります。

【オンライン事前説明会】

・6 月 26 日（金）20:00 ~ 21:00

・7 月 2 日（木） 20:00 ~ 21:00

・7 月 7 日（火） 20:00 ~ 21:00

【参画企業募集について】

＜対象企業＞

・人材確保を目的に、本業を通じ学生と交流を希望する県内企業（以下、「参加企業」という）

・参加企業は県内 IT企業が望ましいが、県内IT企業に限らず、事業の目的に沿っていることを

前提として、デジタル人材の採用に意欲のある幅広い業種の県内企業の参加も可能とする



＜実施期間＞・長期休業期間中の3日間（令和8年9月24~26日）



＜実施場所＞

鳥取駅周辺(参加企業にて開催を模索中)

事業・実施内容の詳細は、以下のページをご確認ください。

【事業紹介URL】 とっとり IT summer CAMP(https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSzZ2TeX_Vy5nanPNt5xF5KvhGnGnNtPx2lQS4WnzVoDYB58MSbmkJ42kdRsyGco2aZEAdSuRmjrzfm/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g34f6b273f76_0_93)

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

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▼企業様用参画申請フォーム

企業募集も合わせて行なっております。採用活動にお役立てください。

https://forms.gle/wGUSiSrzRfvGZt6p7

■テックアイエスについて

株式会社テックアイエスは、「全ての人にテクノロジーの力を」というビジョンを掲げ、2019

年から愛媛県を発祥としてプログラミングスクールのサービスを開始いたしました。

現在は、最先端のテクノロジーを学べる教育サービスを全国・海外へと展開するとともに、山陰

エリアでは 6 年間にわたり地域に根ざした人材育成に取り組んでいます。

また、IT 人材育成を通じた地方創生およびデジタル化推進に向け、愛媛新聞社と愛媛県内にて包

括的業務提携を締結。さらに山陰エリアでは、株式会社テクノプロジェクト、協同組合山陰キャリ

ア開発とも連携し、地域課題解決に向けた取り組みを推進しています。

社名 ：株式会社テックアイエス

本社所在地 ：愛媛県松山市湊町４丁目 6 番地 12 池田ビル 1 階 2 階

設立 ：2016 年 7 月

資本金 ：1 億円

代表 ：代表取締役 伊藤太

事業内容 ：プログラミングスクール事業

URL ：コーポレートサイト（https://about.techis.jp/ ）