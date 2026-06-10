6/30（火）開催の『Mobility Transformation 2026』にあいおいニッセイ同和損害保険、理事 商品・CSV×DX企画部長・安本氏が登壇

株式会社スマートドライブ

モビリティデータを活用したサービスを提供する株式会社スマートドライブ（本社所在地：東京都千代田区、代表取締役：北川烈、以下「当社」）は、2026年6月30日（火）に開催する「Mobility Transformation 2026」に、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社（本社所在地:東京都渋谷区、代表取締役社長：新納 啓介、以下「あいおいニッセイ同和損保」）の安本 嘉則氏が登壇することになりましたのでお知らせします。

●セッション内容

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/13779/table/182_1_75fbc3945781446acc84e1d265ec4b49.jpg?v=202606100951 ]

本セッションで登壇するあいおいニッセイ同和損保の安本氏は、1996年入社以降、自動車関連の商品企画をはじめ、モビリティ関連の保険商品・サービス企画や事業企画に従事されました。CSV×DXコンセプトを掲げ、様々なパートナーや最先端の技術等とともに、保険がお客さまに提供できる価値を進化させ、今までにない「新しい安心のカタチ」のご提供および社会課題解決を目指されています。このセッションでは、AI・データが切り拓くモビリティ社会の新たな価値を、保険を起点としたデータ活用とAI時代のリスクマネジメントなどにも触れながら、お話をいただくことになりました。なお、モデレーターは、株式会社zero to one（本社所在地：宮城県仙台市）の代表取締役CEOであり、野村證券での国内外の勤務経験に加え、ハーバードMBA、国内外での起業実績を持つ竹川隆司が務めます。

今回の「Mobility Transformation 2026」は、「AI・データが自動車ビジネスの構造を変える」がテーマです。モビリティ業界が、労働集約型のビジネスモデルからデータとAIを活用した「新収益モデル」への転換期を迎えているなか、従来の「車を売る」「直す」「貸す」「走らせる」と分断されていた自動車業界のビジネスモデルは、人口減少や人手不足などもあり、単一事業での成長が限界に達しつつあります。一方で、車両から生み出される「データ」は、異業種を巻き込み、巨大な経済圏（エコシステム）を形成する資産へと変わり始めています。このような環境の下、当社は単なるコスト削減のためのDXではなく、自社の強みを活かしながら他社と連携し、新たな「稼ぐ仕組み」をどう構築するかという経営決断が重要と考えます。いかにして新しい「顧客体験」と「収益」を生み出すのか。『Mobility Transformation 2026』は、様々な有識者や企業の方々とともに、ビジネスの可能性を最大化する「最も重要な戦略の種」との出会いを提供します。セッションや登壇者の情報は、随時公式HPで発信予定です。

これまでに開催された4回とも大きな反響をいただいたMobility Transformation。7年ぶりのリアル開催となる今回も、多くの方のご参加をお待ちしております。

以上

【イベント概要】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/13779/table/182_2_f3aeb828e9006991d39698e0f6729752.jpg?v=202606100951 ]

【スマートドライブのサービス】

「経営者とドライバーが使いたいNo. 1」※法人向け車両管理システム「SmartDrive Fleet(https://smartdrive.co.jp/fleet/)」

車両に関する書類DXを促進するクラウドサービス 「SmartDrive Box(https://smartdrive.co.jp/fleet/lp/smartdrive-box/)」

ブレーキパッド残量可視化サービス「BRAKEPAD SCAN powered by ADVICS(https://smartdrive.co.jp/special/brakepadscan/)」

走行データの取得・蓄積・活用「Mobility Data Platform(https://smartdrive.co.jp/mobility-data-platform/)」

業界の垣根を超えたコミュニティー「Mobility Transformation(https://www.mobility-transformation.com/)」

※日本マーケティングリサーチ機構調べ 調査概要:2021年5月期_ブランドのイメージ調査

（「SmartDrive」、「SmartDrive Fleet」、「SmartDrive Box」、「BRAKEPAD SCAN」、「Mobility Data Platform」、「Mobility Transformation」、「Vector G」は、株式会社スマートドライブの商標または登録商標です。）



■会社概要 株式会社スマートドライブ

会社名 : 株式会社スマートドライブ （東京証券取引所グロース市場：証券コード5137）

設立 : 2013年 10月

代表取締役 : 北川 烈

所在地 : 〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-6 日比谷パークフロント 19階

URL : https://smartdrive.co.jp/