【宝酒造インターナショナル】米国最大の酒類コンペティション「SFWSC2026」で寶「NEW MAKE」スピリッツがダブルゴールドを受賞

宝ホールディングス株式会社

宝酒造インターナショナルでは、数量・ルート限定※で販売中の“寶「NEW MAKE」スピリッツ”が、米国で開催された国際的な酒類品評会「サンフランシスコ ワールド スピリッツ コンペティション2026（SFWSC: San Francisco World Spirits Competition）」でダブルゴールドを受賞しました。

「SFWSC」は、2000年の創設以来、毎年サンフランシスコで開催される米国最大かつ国際的な酒類コンペティションです。インターナショナルワインアンドスピリッツコンペティション（IWSC）やインターナショナルスピリッツチャレンジ（ISC）と並んで、世界の酒類業界において、受賞結果には注目が集まっています。

審査では、カテゴリーごとに酒類の専門家による厳正なブラインドテイスティングが行われ、Gold（金賞）、Silver（銀賞）、Bronze（銅賞）が決定されます。さらに、審査員の満場一致で金賞に値する評価を獲得したものは、「Double Gold」（ダブルゴールド）の称号が与えられます。

当社では、今回の受賞を励みに、洋酒事業のグローバルな商品ポートフォリオ拡充に努めてまいります。

※英国でスコッチウイスキーを製造・販売しているトマーチン社のオンラインショップと、日本国内では宝酒造オンラインショップで、数量・ルート限定で販売しています。

■受賞商品の概要

商品名：寶「NEW MAKE」スピリッツ

（国内販売は「寶ウイスキー」〈ニューメイク〉）

アルコール分：63％

容量／容器：200ml／角壜

製造・詰口：宝酒造 黒壁蔵

販売ルート１.（海外）：トマーチン社オンラインショップ＜URL＞https://tomatin.com/shop/

販売ルート２.（日本国内）：宝酒造オンラインショップ＜URL＞https://shop.takara.co.jp/

１.２.ともに数量限定販売のため、なくなり次第終了。

商品特徴：宮崎県高鍋町の「黒壁蔵」で蒸留した、荒々しい力強さがありながら、雑味がなくクリーンな口当たりが特徴のニューメイク。

■参考

・SFWSC公式WEBサイト

SAN FRANCISCO WORLD SPIRITS COMPETITION - The Tasting Alliance(https://thetastingalliance.com/events/san-francisco-world-spirits-competition)