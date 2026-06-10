スマホ向け本格オンラインRPG『剣と魔法のログレス いにしえの女神』＜「ログレス」×アニメ「ULTRAMAN」コラボ開催！＞

株式会社マーベラス

株式会社マーベラス（代表取締役社長：照井 慎一／所在地：東京都品川区）は、スマートフォン向け本格オンラインRPG『剣と魔法のログレス いにしえの女神』において、2026/6/10(水)に「ログレス」×アニメ「ULTRAMAN」コラボ開催などを含むアップデートを行ったことをお知らせいたします。

■ULTRAMANがログレスに登場！

ULTRAMANたちがログレスにやってくる！

ストーリークエスト1話をクリアすることで、スペシウム光線を撃てる限定武器アバターが手に入ります。

さらにコラボ開催を記念して、ログインで魔晶石100個プレゼント！

ぜひログレス王国に遊びに来てくださいね！

[コラボクエスト 期間] 2026/6/23(火)23:59まで

[魔晶石100個プレゼント 期間] 2026/6/24(水)メンテナンスまで

■スーツを装着せよ！「コラボ限定ガチャ」販売中！

「ULTRAMAN」と「SEVEN」のスーツをモチーフにしたコラボ限定防具＆アクセサリーを手に入れよう！

200回目以降のボーナスプレゼントでは、部位を選択して交換できるコラボ装備チケットが合計5枚もらえる！

期間限定武器「茶々丸」もラインナップしている特別なガチャをお見逃しなく♪

[期間] 2026/6/24(水)10:59まで

コラボ特設サイトはこちら

https://sp.mmo-logres.com/event/2606-ultraman-collabo/

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ウルトラマンシリーズ60周年を記念して、アニメ『ULTRAMAN』とのコラボが決定！

日本のみならず海外のファンからも高い人気を獲得してきた本作は、

特撮テレビ番組「ウルトラマン」で描かれた世界のその後を舞台に、

初代ウルトラマンと同化していた早田進の息子・進次郎が、

等身大のULTRAMAN SUITを纏い戦いに挑む、新時代のウルトラマンを描く作品です。

アニメ「ULTRAMAN 」公式サイトはこちら！

https://anime.heros-ultraman.com/

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『剣と魔法のログレス いにしえの女神』概要

それは剣と魔法の物語。平和だったログレス王国に忍び寄る、異変の足音。

王国を、仲間を守るため、ログレス王国の剣としてハンターは立ち上がる。

そして、物語の舞台は天空の大地・天界へ――

『剣と魔法のログレス いにしえの女神』は、パソコン向けブラウザゲームとして多くのユーザーに愛された『剣と魔法のログレス』をベースとした完全新作のネイティブアプリです。

オンラインRPGとしての楽しさはそのままに、スマートフォン（iOS・Android対応）での操作に最適化し、片手で1日数分から遊べる手軽さを追求しました。

全世界で900万ダウンロードを突破するなど、多くのユーザーに長くご支持いただいています。

好きなジョブを選んでパーティを組み、広大なフィールドでの冒険へ出かけるもよし、アバターでオシャレを楽しむもよし、友だちとのチャットを楽しむもよし、多種多様な遊び方で剣と魔法の世界をお楽しみください。

■App Store

https://itunes.apple.com/jp/app/id700626925

■Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.MarvelousAQL.logres

■AndApp

https://www.andapp.jp/apps/5637604590485504?from=top_new_app_listings

●『剣と魔法のログレス いにしえの女神』公式サイト

https://sp.mmo-logres.com/

＜スペック＞

■タイトル：剣と魔法のログレス いにしえの女神

■ジャンル：本格MMORPG

■対応プラットフォーム：App Store/GooglePlay/AndApp

■コピーライト表記：(C)Marvelous Inc. Aiming Inc.