『ソニック バースデーパーティー 2026 in JOYPOLIS』詳細情報およびイベント特設サイトを本日公開！

株式会社セガ

株式会社セガは、「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」が2026年6月23日（火）に35周年を迎えることを記念し、国内最大級の屋内型テーマパーク「東京ジョイポリス」で開催されるコラボイベント『ソニック バースデーパーティー 2026 in JOYPOLIS』の詳細情報、およびイベント特設サイトが公開されたことをお知らせいたします。

本イベントでは、特製パスケース付きのコラボチケットや限定コラボメニューの販売、オリジナルグッズがもらえる謎解きラリーに加え、ソニックの誕生日当日である6月23日（火）に開催される限定イベントなど、盛りだくさんの内容でソニックの35周年をお祝いします。みなさまのご来場をお待ちしております。

イベント特設サイト：

https://tokyo-joypolis.com/event/sonic_birthday2026/index.html(https://tokyo-joypolis.com/event/sonic_birthday2026/index.html)

■『ソニック バースデーパーティー 2026 in JOYPOLIS』開催概要

・開催期間：2026年6月22日（月）～6月28日（日）

・開催場所：東京ジョイポリス（東京都港区台場1丁目6番1号 DECKS Tokyo Beach）

■コラボアトラクション

人気アトラクション「ハーフパイプ トーキョー」でソニックの楽曲に合わせて絶叫ライドを体感！

楽曲：

・Sonic Racing - Cross the Worlds -

・I'm Here ("Run Towards the Final Horizon" Remix)

・Undefeatable

・Starlight Carnival - Act 1

※楽曲はお選びいただけません。

■グッズ付きコラボチケット

パスケース付きのチケットを販売！

入場＋アトラクション1日乗り放題＋パスケース（全1種）がセットになります。

■プリントシール機

ソニックの仲間たちと一緒に写真を撮りましょう！

■バースデーメニュー

イベント開催期間中、ソニックをイメージした限定メニューを販売します。

さらに、コラボフードのご注文時には「コラボ限定クリアランチョンマット風ポスター」（全1種）、コラボバースデーアイスのご注文には「コラボ限定ステッカー」をプレゼントします。

ソニック・テイルス・ナックルズのバースデープリンアラモード

エッグマン&セージのパーティーバスケット

ソニック バースデーアイス

■ミニ謎解きラリー

東京ジョイポリス館内に設置されたスタンプ台を探して、スタンプをコンプリートすると、オーロラ缶バッジがもらえます。

■ソニックカーニバル

対象ゲームに挑戦して、大当たり景品をゲットしよう！

大当たり景品：ソニックアクリルキーホルダー（全1種）

■館内アナウンス

イベント開催期間中、東京ジョイポリス館内の各エリアにて、ソニックたちによる特別なアナウンスやキャラクター同士の会話を放送いたします。

ぜひお聴き逃しなく！

◆登場キャラクター：

ソニック、テイルス、ナックルズ、？、？ ほか

※録音・録画は禁止とさせていただきます。

■6月23日（火）ソニックの誕生日当日限定イベントを実施

ソニックの誕生日当日である6月23日（火）には、東京ジョイポリス館内にて事前にファンのみなさまからご応募いただいたソニックへのバースデーメッセージを上映いたします。また、誕生日当日限定でソニックに会えるお部屋が登場！ 今年は「ちぃたん☆」も参加します。

グリーティングルームの各キャラクター登場時間

【ソニック】

・1回目 11:30～15:30

・2回目 17:30～18:30

【ちぃたん☆】

・1回目 12:00～13:00

・2回目 14:00～15:00

・3回目 17:30～18:30

※スケジュールは予告なく変更になる場合がございます。

※待ち時間により、最終受付時刻が早まる場合がございます。ご了承ください。

■「ソニック」シリーズとは

セガを代表する世界的キャラクター、音速のハリネズミ「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」は、2026年6月23日に35周年を迎えます。1991年に発売されたゲームソフト『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』で誕生して以来、様々なゲーム機向けにシリーズ作品が発売され、シリーズ累計本数は17.7億本を超えています（※フルゲーム・F2P合計）。ソニックは、ゲームのみならず、映画シリーズの世界的ヒットやアニメーション、音楽、商品展開など、エンタテインメント全体に活躍の場を広げ、世代を超えて愛されるキャラクターへと成長しています。

35周年を迎える今年、ソニックはこれまで以上に多彩なステージへ音速で駆け抜け、世界中のファンに新たな驚きと体験を届けていきます。

◆ソニック公式X（エックス）アカウント：https://x.com/SonicOfficialJP

◆ポータルサイト「SONIC CHANNEL」：https://sonic.sega.jp/SonicChannel/

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。