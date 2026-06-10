【天丼・天ぷら本舗 さん天】6/12（金）～店内の定食が150円引き、テイクアウトの天丼・弁当が50円引きになる「おトクにキャンペーン」開催！

SRSホールディングス株式会社おトクにキャンペーン

サトフードサービス株式会社（本社・大阪府大阪市、代表取締役執行役員社長・杉本 貴之）が運営する「天丼・天ぷら本舗 さん天」では、2026年6月12日（金）～2026年6月21日（日）の期間、店内およびテイクアウト商品の割引キャンペーンを実施いたします。店内ではグランドメニューに記載の定食が150円引きに、テイクアウトの天丼・弁当を全て50円引きとなり、いつもよりお得にお召し上がりいただけます。

この機会に、「天丼・天ぷら本舗 さん天」のおいしい天ぷらをぜひお楽しみください。

※価格はいずれも税込みです

＜キャンペーン概要＞

●キャンペーン期間

2026年6月12日（金）～2026年6月21日（日）

●実施店舗

天丼・天ぷら本舗 さん天 全店

※一部店舗では販売内容・販売価格が異なります。

●対象商品・値引き額

＜店内＞

・店内グランドメニューに掲載の「定食」が150円引き

・フェア／イベントなどの期間限定商品は対象外です。

・100円引き券（店内配布・チラシ）はご利用いただけません。

＜テイクアウト＞

・お持ち帰りメニューに掲載の「天丼」「弁当」が50円引き

・フェア／イベントなどの期間限定商品も対象です。

・100円引き券（店内配布・チラシ）もご利用いただけます。

■店内限定！定食150円引き！

グランドメニューに記載の定食を150円引きで販売いたします。

ふだんは天丼派という方も、「天つゆ＆大根おろし」や「お塩」で天ぷらを楽しめる「天ぷら定食」をぜひこの機会にお試しください。天ぷらの美味しさを再発見してみてはいかがでしょうか。

また、定食のご飯は「何度でもおかわり自由」です！

大海老天ぷら定食大海老天ぷら定食 1000円（税込）

食べ応え抜群の大海老天が２本！

150円引きの分、トッピング天ぷらを1品足してさらにボリュームアップしてみてはいかがでしょうか。天ぷらにぴったりの貝汁もご一緒にお楽しみください。

※通常価格は1150円（税込）です。

■テイクアウト限定！天丼・弁当50円引き！

店内グランドメニュー「定食」はこちら :https://sato-res.com/assets/menu/santen/santen-inside-2603.pdf

テイクアウトの天丼・弁当を全て50円引きにて販売いたします。

だんだんと気温が高くなってきた今、お家で揚げ物は大変…という方も多いのではないでしょうか。

ぜひ、天丼・天ぷら本舗 さん天のテイクアウトで、気軽に天ぷらをお楽しみください。

公式アプリのモバイルオーダーや、お電話でもご注文をお受けしています。もちろん、店頭の券売機でもご購入いただけますので、お仕事帰りなどにご利用ください。

海老天丼海老天丼 540円（税込）

1杯590円！人気の海老天丼！

50円引きでさらにお求めやすい価格になっています。貝汁やミニ麺をセットでご注文いただくと、さらに満足度が高くなること間違いなしです。

店頭配布の100円引き券もご利用いただけます。

※通常価格は590円（税込）です。

■テイクアウトは公式アプリのモバイルオーダーがお得！

テイクアウト「天丼」「弁当」はこちら :https://sato-res.com/assets/menu/santen/santen-takeout-2603.pdf

天丼・天ぷら本舗 さん天の公式アプリならお持ち帰りをアプリから予約でき、事前会計も可能です。

事前会計を行えば、お店では並ばずに、商品の受け渡しのみを行います。

（予約のみで店頭での会計も可能です。）

さらに、今ならモバイルオーダー専用30円引きクーポンをプレゼントしております。

モバイルオーダークーポン

※天丼・天ぷら本舗 さん天公式アプリのクーポンご利用には、お客様の会員登録が必要です。

※モバイルオーダーのみご利用の場合は、アプリのダウンロードや会員登録なしてもご利用いただけます。

※モバイルオーダークーポンは、本記事のキャンペーンと併用してご利用いただけます。

天丼・天ぷら本舗 さん天について

アプリダウンロードはこちら :https://sato-res.com/santen/app/

天丼・天ぷら本舗 さん天は「サクッとちゃんとごはん」をキャッチコピーに、早い・お得・熱々をコンセプトとした、天丼・天ぷら専門店です。

いつでも揚げたての天丼をお値打ち価格で提供できるよう、独自開発の粉・タレ・厳選食材に工夫をこらし、味・品質・揚げたてにこだわっています。季節感があり、ボリュームたっぷりでお得なメニューが魅力となっており、揚げたてサクサクの天ぷらは主食としてもおかずとしてもテイクアウトでもご利用いただけます。

「天丼・天ぷら本舗 さん天」公式ホームページ https://sato-res.com/santen/

「天丼・天ぷら本舗 さん天」公式X https://x.com/TendonTempuraST

「天丼・天ぷら本舗 さん天」公式Instagram https://www.instagram.com/tendon_tempura_st/

SRSグループについて

天丼・天ぷら本舗 さん天 外観

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「回転すし北海道」「すし弁慶」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティーの皆様とともに日々取り組んでいます。

企業ホームページ srsholdings.com(https://srsholdings.com/)

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