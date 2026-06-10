【LINEヤフー（金融）】LINE上で保険の加入から保険金請求まで完結する「Yahoo!ほけん」の提供を開始

LINEヤフー株式会社（金融）

「Yahoo!ほけん」サービスページ

https://www.paypay-insurance.co.jp/yahoo-insurance/



LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）とLINEヤフーの100%子会社であるPayPay保険サービス株式会社は、コミュニケーションアプリ「LINE」上で、保険の加入から保険金請求までをシームレスに行える「Yahoo!ほけん」（以下、本サービス）の提供を2026年6月10日より開始しました。本サービスは、専用アプリのダウンロードやID・パスワードの設定を行うことなく、日常的に利用している「LINE」上で簡単に保険手続きを完結できます。まずは、近年社会課題となっている熱中症のリスクに備える「熱中症お見舞い金（月額型・期間選択型）」を含む2商品の提供を開始しました。

PayPay保険サービスは、Yahoo! JAPANのサービス上でのお買い物や旅行予約時にワンストップで加入できる「シナリオ保険」と、キャッシュレス決済サービス「PayPay」内のミニアプリ（※1）「PayPayほけん」（以下、「ミニアプリ保険」）を提供しています。Yahoo! JAPANのサービスやPayPayアプリ上からスムーズに保険サービスを利用できる利便性が多くのユーザーに支持され、PayPay保険サービスが提供する保険商品の累計加入件数が1,000万件（2025年7月時点）を突破しました。

コミュニケーションアプリ「LINE」は、国内月間利用者数（※2）が1億ユーザー（2025年12月末時点）を突破し、幅広い世代に利用されています。

このたびLINEヤフーは、PayPay保険サービスがこれまで「シナリオ保険」と「ミニアプリ保険」で培ったノウハウを生かし、さらに多くのユーザーに使いやすく身近に感じられる保険体験を提供するため、「LINE」上での保険サービス「Yahoo!ほけん」の提供を開始しました。

近年、保険商品の多様化・複雑化に伴い、加入や請求手続きの煩雑さがユーザーにとって大きな心理的ハードルとなっています。特に、万一の際の保険金請求において、「証券の確認」や「手続きの把握」に多くの時間を要することは、保険業界全体として改善が求められている課題です。

本サービスは、日常的に利用する「LINE」を通じて、手続きの煩雑さを軽減し、シームレスな保険体験を提供します。「LINE」の登録情報を活用する(※3)ことで最小限の入力で保険加入が可能なほか、「LINE」のトーク画面からログイン不要で契約内容を確認できます。また、事故やトラブル時にも、使い慣れた「LINE」から迷うことなく保険金請求が可能です。さらに、LINE公式アカウントの特性を活用し、契約情報や重要なお知らせをトーク上で確実に届けることで、メールに埋もれない情報伝達を実現します。

今後、Yahoo!ほけんにおいてはドライバー保険やアウトドア活動の“もしも”に備える保険などのラインナップを拡充していく予定です。また、こうした商品に加えて、さらに幅広いジャンルにおいても商品を展開し、より多くのユーザーニーズにお応えできるようサービスを充実させてまいります。

また、将来的にはAIの導入についても検討を進め、ユーザー体験および利便性の向上を目指します。

LINEヤフーおよびPayPay保険サービスは、本サービスの提供により、ユーザーが保険をより身近に感じられる環境を実現し、人々の可能性を最大化する社会の実現を目指します。

※1：PayPayのパートナー企業が提供するサービスの予約や商品の注文、支払いなどをPayPayアプリからスムーズに行える機能です。

※2：スマートフォンに紐付くLINEアカウントを保有するiOS/Androidのユーザーのうち、1か月の間に一度でも「LINE」を起動したユーザーアカウントの数

※3：「LINE」の登録情報は、事前にユーザーの同意を得た上で活用します。

■「Yahoo!ほけん」の特徴

１.いつもの「LINE」からかんたん加入

専用アプリのダウンロードや面倒なID/PW設定は不要です。「LINE」の登録情報を活用し、お出かけ前など思い立った瞬間に最小限の入力でスムーズに加入できます。

２.クレジットカードとPayPayで決済が可能

保険料のお支払いにおいて、クレジットカードとPayPayを支払い方法として選択できます。

３.ログイン不要で加入内容をすぐ確認

「LINE」のトーク画面から「Yahoo!ほけん」のマイページへアクセスができるので、パスワード忘れなどのストレスなく、いつでもどこでも加入状況をすぐに確認できます。

４.使い慣れたアプリで迷わずお手続き

事故やトラブルなどの「いざという時」でも、毎日使い慣れている「LINE」からお手続きが可能です。契約のキャンセルや解約、保険金請求、登録情報の変更等もアプリ内で完結することができます。

５.メールに埋もれない「確実な情報伝達」

保険のご加入や各種お手続きに関するお知らせなど、メールだと埋もれがちな重要な情報を、日々利用する「LINE」のトーク画面で把握できるため、安心して利用できます。

■操作画面

「LINE」アプリ内の「ホーム」タブ内「サービス」および「Yahoo!ほけん」のLINE公式アカウントから簡単な操作で保険加入・保険金の請求までを完了できます。

■「Yahoo!ほけん」LINE公式アカウントから「熱中症お見舞い金」への加入方法

「Yahoo!ほけん」の詳細については以下のサイトをご確認ください。

https://www.paypay-insurance.co.jp/yahoo-insurance/

今回提供を開始する2商品の詳細については以下のサイトをご確認ください。

熱中症お見舞い金（引受保険会社：アイアル少額短期保険株式会社 ※住友生命グループ）

https://www.paypay-insurance.co.jp/yahoo-insurance/products/heatstroke-month/app/

コロナ治療薬お見舞い金（引受保険会社：アイアル少額短期保険株式会社 ※住友生命グループ）

https://www.paypay-insurance.co.jp/yahoo-insurance/products/covid-care/app/

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