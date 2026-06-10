Schott “Marilyn Monroe” Collectionをリリース！

株式会社TSIホールディングス

（株）TSI（本社：港区赤坂 代表取締役社長 CEO 下地 毅）が展開する、1913年創業の米国を代表するレザーブランド「Schott（ショット）」から、マリリン・モンローの「タフで自立した生き様」と「クラシックな魅力」をオマージュした限定コレクションが、2026年6月12日（金）より、公式オンラインストアおよび直営店舗にて発売になります。

今回のコレクションでは、世界中で愛され続けるマリリン・モンローの単なるフェミニンなイメージにとどまらず、彼女が秘めていた芯の強さ、自立したスピリットそして時代を経ても色褪せないアメリカン・クラシックな魅力に光を当てました。

「Schott」がこれまでの歴史で培ってきたタフでものづくりの精神と、彼女の不変のスタイルを融合させた、特別なラインナップをお届けします。

【RAYON SHIRT】COLOR : PINK/MINT SIZE：M / L / XL /２XL PRICE：\27,500【PHOTO T-SHIRT】 COLOR : WHITE/CHARCOAL SIZE：M / L / XL /２XL PRICE：\13,200【MONOCHROME T-SHIRT】COLOR : BLACK/WHITE SIZE：M / L / XL /２XL PRICE：\13,200【PICTURET-SHIRT】COLOR : BLACK/D・GREEN SIZE：M / L / XL /２XL PRICE：\14,300

【発売日・販売店舗】2026年6月12日(金)

全国のSchott直営店および公式オンラインストア

【オフィシャルHP】https://schott-nyc.jp/

【商品ページ】2026年6月12日(金)午後より発売予定

https://magazine.mix.tokyo/feature-260612-sch-topics

Schott（ショット）

1913年、アーヴィン・ショットとジャック・ショットの兄弟がニューヨークでブランドをスタートする。1928年に世界で初めてフロントジッパーを採用したライダースジャケットを発表。このジッパーを用いたライダースは、後のライダースの仕様に影響を与えた。マーロン・ブランド主演の1953年公開の映画「ザ・ワイルド・ワン」で、マーロン・ブランドがレザーのライダースを着用していたこともあり、ショットが50年代に発表した星形のスタッズをエポーレットにつけたモデル「ワンスター」も人気となる。1970年代のロック・パンクの流行の中、ラモーンズやセックスピストルズなど多くのミュージシャンに愛用される。2013年に創業100周年を迎えた、押しも押されぬレザーブランドの雄である。現在もなお米国生産にこだわり続けるレザージャケットは全世界で愛され、支持されている。 https://schott-nyc.jp/

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