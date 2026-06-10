【くふう トクバイ】北海道・東北エリアで買い回りで当選確率が上がる「ショッピングリレー」キャンペーンを開催中！

株式会社くふうカンパニーホールディングス

株式会社くふうカンパニー（以下「くふうカンパニー」）が運営するチラシ・買い物情報サービス「くふう トクバイ」は、2026年6月1日より北海道・東北エリアで「くふう トクバイショッピングリレー」キャンペーンを開催中です。

買い回りで当選確率が最高10倍に！「くふう トクバイショッピングリレー」キャンペーン概要

対象店舗で買い物をしたレシートを使って応募すると、抽選で現金、デジタルギフト総額30万円分が当たります。買い物したチェーン数によって当選確率が上がり、最高で当選確率10倍になるお得なキャンペーンです。

キャンペーン期間：2026年6月1日（月）～30日（火）

※レシート対象期間、応募期間ともに

応募方法：キャンペーン期間内に対象店舗で税込2,000円以上買い物したレシートの写真を撮影して「くふう トクバイアプリ」から応募。1チェーン1回まで応募可能で、最大10チェーンまで応募が可能です（異なる店でのレシート10枚まで応募可能）。

買い物したチェーン数（応募回数）によって当選確率が上がり、10チェーン以上で10倍となります。

例）1チェーン：1倍、2チェーン：2倍、3チェーン：3倍、・・・10チェーン以上：10倍 （最高10倍）

対象店舗：「くふう トクバイ」にチラシを掲載している北海道・東北エリアの店舗

※一部対象外の店舗があります

賞品：1等 現金10,000円×10名様

2等 デジタルギフト1,000円×200名様

キャンペーン特設ページ :https://entry.tokubai.co.jp/shopping-relay/area3

●チラシ・買い物情報サービス「くふう トクバイ」について https://tokubai.co.jp/

2013年にスタートした、食品スーパーマーケットをはじめ様々な業態の小売店のチラシ・買い物情報を掲載しているWebサービス・アプリです。パソコン・スマートフォンから無料で情報の閲覧が可能です。掲載店舗は約27万店舗*、30～50代の女性を中心に月間1,700万人以上*にご利用いただいています。 （*=2026年1月時点）

「くふう トクバイアプリ」のダウンロードはこちら(https://tokubai.co.jp/mobile_application_redirections/redirect?event=newsrelease)

「くふう トクバイ」に情報掲載をご希望の企業様はこちら(https://biz-lp.tokubai.co.jp/lp1)

※「トクバイ」は2025年10月に「くふう トクバイ」にサービス名称を変更いたしました

●会社概要 https://kufu.co.jp/company/kufucompany/

[表: https://prtimes.jp/data/corp/46400/table/525_1_d6b44b529d4fe60f9555d5ca6a04ea8f.jpg?v=202606100951 ]