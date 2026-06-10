ヴァニラウェア×マーベラスが贈る絢爛絵巻和風アクションRPG『朧村正怪奇譚』2027年初頭発売

株式会社マーベラス

株式会社マーベラスは、「Nintendo Direct 2026.6.9」にて絢爛絵巻和風アクションRPG『朧村正怪奇譚（おぼろむらまさかいきたん）』を発表しました。Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)/PlayStation(R)5/Steam(R)にて2027年初頭発売予定です。

公開した「発表トレーラー」では、高画質へ磨き上げられた華麗なる和の世界や主人公ごとに戦い方が異なる爽快な剣戟アクションをご紹介しています。ぜひご覧ください。

発表トレーラー :https://youtu.be/DNvU9LEQJic

邪剣朧流、ここに極まれり。『朧村正怪奇譚』とは―

絢爛絵巻和風アクションRPG『朧村正』が、かつてPlayStation(R) Vitaで配信されたDLC『元禄怪奇譚』とひとつになり、さらに磨き上げられて登場します。

高画質で描かれた華麗なる和の世界、リファインされた爽快な剣戟アクション。そして、より深く楽しめる新要素を追加して、『朧村正』はさらなる高みへ―

妖しが蠢く元禄の世で巻き起こる六つの怪奇譚と、多彩な爽快剣戟アクションを心ゆくまでご堪能ください。

個性が光る、爽快剣戟アクション

疾風怒涛な【妖刀村正】の剣戟に、敵を翻弄する【忍具】、さらには、大量の【猫】を呼び出すことも……!?

主人公ごとに異なる多彩なアクションで、魑魅魍魎、悪党外道を斬り伏せろ。

六人の主人公、六つの物語

境遇も、目的も、六者六様。

それぞれ己が因果を断ち切るため、妖しが蠢く元禄の世を駆ける。

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ゲーム内容の詳細は続報をお楽しみに！

Steam :https://store.steampowered.com/app/4253770/PlayStation(TM)Store :https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10018932

続報は公式サイトや公式X（@oboro_pr）にて随時発信していきますのでお見逃しなく！

公式サイト :https://oboromuramasakaikitan.marv.jp/公式X :https://x.com/oboro_pr

＜製品スペック＞

タイトル：朧村正怪奇譚 （おぼろむらまさかいきたん）

ジャンル：絢爛絵巻和風アクションRPG

対応機種：Nintendo Switch(TM) 2／Nintendo Switch(TM)／PlayStation(R) 5／Steam(R)

※Steam版はMarvelous USAより発売

レーティング：審査中

権利表記：(C)2009,2013,2026 Marvelous Inc.

＜スタッフ＞

開発 ヴァニラウェア

原作 神谷 盛治（ヴァニラウェア）

ディレクター 中西 渉（ヴァニラウェア）

サウンドプロデューサー 崎元 仁（ベイシスケイプ）

プロデューサー 塩田 誠（マーベラス）

※Nintendo Switch は任天堂の商標です。

※"PlayStation", "PS5"は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの商標または登録商標です。

※(C)2026 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。

※ゲーム映像や画面写真は全て開発中のものです。

「フォロー&RP」で拡散しよう！『朧村正怪奇譚』発表記念キャンペーン開催中

『朧村正怪奇譚』発表記念キャンペーンをXにて開催中です。

公式X（@oboro_pr）をフォローし、指定のポストをRPした方から抽選で60名様に今作用に描き下ろされたキャラクターアートを使った「朧村正怪奇譚 千社札ステッカー」（6枚1セット）をプレゼントいたします。

フォロー&RPをするだけで応募できますので、今作から初めて知った方もお気軽にご参加ください！

キャンペーン概要

【応募期間】

2026年6月9日（火）～2026年6月15日（月）23:59

【応募方法】

１. 『朧村正怪奇譚』公式X（@oboro_pr）をフォロー

２. キャンペーンポストをRP

【賞品】

「朧村正怪奇譚 千社札ステッカー」（6枚1セット）60名様

※本キャンペーンは、予告なく変更、中止する場合があります。

※その他注意事項はキャンペーンページ(https://oboromuramasakaikitan.marv.jp/news/article/3784)をご覧ください。