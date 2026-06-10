【三菱みなとみらい技術館オンラインイベント】6/21(日) MMキッズみらい塾 第27弾 開催のお知らせ
三菱みなとみらい技術館では、オンラインイベント「 MMキッズみらい塾 第27弾！〚ドラえもんを
本気でつくる〛の大澤先生と考える、ロボットに“こころ”はあるの？ ＡＩといっしょに生きる未来」を
6月21日(日)に開催します。
今回のMMキッズみらい塾のテーマは“ＡＩ”！
2023年に開催されたＭＭキッズみらい塾“ＡＩのすごさや人工知能技術の面白さ”のイベントの続編です。
前回からさらに進化したＡＩやロボットの研究の“今”を紹介するとともに、近年急速に身近になった
生成ＡＩをテーマに、ＡＩとともに生きる未来について考えるイベントです。
多くのお申込み、ご参加をお待ちしています。
■イベント概要
1.日時：
2026年6月21日(日) 10：00～11：30（オンライン）
2.出演者：
大澤 正彦 先生（日本大学文理学部情報科学科准教授、次世代社会研究センター長、博士(工学)）
土橋 一斗 先生（科学コミュニケーター、次世代社会研究センタープロボノ、修士(理学)）
＜司会MC＞ 横井 三千 さん（三菱みなとみらい技術館 パーソナリティー）
3.対象者：
小学生におすすめ
※未就学のお子様の場合は、大人の方も一緒に参加をお願いします
4.参加方法：
以下の予約サイトから事前予約ください。
https://mhispmiraijuku20260621.peatix.com/
・参加URLはお申込み完了後、イベント前日までにメールにてお知らせいたします。
・イベントに参加する場合は「参加チケット」をお申込みください。
Zoomで開催されるイベントへご参加いただけます。
(特別講師への質問は、チャット機能を使ってお送りいただけます。)
・視聴のみを希望される場合は「視聴のみチケット」をお申込みください。
YouTubeLiveでLIVE映像をご視聴いただけます。音声やチャットの参加機能はございません。
☆イベント終了後、アンケートにお答えいただいた方の中から
抽選で20名様に大澤先生の著書「ドラえもんを本気でつくる」をプレゼント！
※イベントは自然災害等発生時には安全を重視し、開催時間の変更又は日程を改める可能性が
ございます。また、出演者や内容が変更の可能性もありますので、予めご了承ください。
※イベントの様子は録画を行います。個人が特定できないよう配慮し広報活動他に利用する
可能性がございます。