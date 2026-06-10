【三菱みなとみらい技術館オンラインイベント】6/21(日) MMキッズみらい塾 第27弾 開催のお知らせ

三菱重工業株式会社

三菱みなとみらい技術館では、オンラインイベント「 MMキッズみらい塾 第27弾！〚ドラえもんを

本気でつくる〛の大澤先生と考える、ロボットに“こころ”はあるの？ ＡＩといっしょに生きる未来」を

6月21日(日)に開催します。

今回のMMキッズみらい塾のテーマは“ＡＩ”！



2023年に開催されたＭＭキッズみらい塾“ＡＩのすごさや人工知能技術の面白さ”のイベントの続編です。

前回からさらに進化したＡＩやロボットの研究の“今”を紹介するとともに、近年急速に身近になった

生成ＡＩをテーマに、ＡＩとともに生きる未来について考えるイベントです。



多くのお申込み、ご参加をお待ちしています。



■イベント概要

1.日時：

2026年6月21日(日) 10：00～11：30（オンライン）



2.出演者：

大澤 正彦 先生（日本大学文理学部情報科学科准教授、次世代社会研究センター長、博士(工学)）

土橋 一斗 先生（科学コミュニケーター、次世代社会研究センタープロボノ、修士(理学)）

＜司会MC＞ 横井 三千 さん（三菱みなとみらい技術館 パーソナリティー）



3.対象者：

小学生におすすめ

※未就学のお子様の場合は、大人の方も一緒に参加をお願いします



4.参加方法：

以下の予約サイトから事前予約ください。

https://mhispmiraijuku20260621.peatix.com/



・参加URLはお申込み完了後、イベント前日までにメールにてお知らせいたします。

・イベントに参加する場合は「参加チケット」をお申込みください。

Zoomで開催されるイベントへご参加いただけます。

(特別講師への質問は、チャット機能を使ってお送りいただけます。)

・視聴のみを希望される場合は「視聴のみチケット」をお申込みください。

YouTubeLiveでLIVE映像をご視聴いただけます。音声やチャットの参加機能はございません。



☆イベント終了後、アンケートにお答えいただいた方の中から

抽選で20名様に大澤先生の著書「ドラえもんを本気でつくる」をプレゼント！

※イベントは自然災害等発生時には安全を重視し、開催時間の変更又は日程を改める可能性が

ございます。また、出演者や内容が変更の可能性もありますので、予めご了承ください。

※イベントの様子は録画を行います。個人が特定できないよう配慮し広報活動他に利用する

可能性がございます。