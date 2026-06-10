ユーソナー、「マーケティングWeek夏2026-MaS-」にブース出展～来場者特典、小林涼子さん経営AGRIKO社とのコラボノベルティプレゼント～

ユーソナー株式会社

ユーソナー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：長竹克仁、以下ユーソナー）は、2026年6月24日(水)～ 6月26日(金)に、東京ビッグサイトで開催される日本最大級のマーケティングの総合展示会「第27回マーケティングWeek夏2026-MaS-」、「営業支援 EXPO」に出展いたします。

企業のDX推進に欠かせないツールとしてご評価いただいている「mソナー」「ガイドソナー」「プランソナー」について詳しくご紹介します。

俳優小林涼子さんが代表を務める株式会社AGRIKOとの素敵なコラボノベルティもご用意し、ご来場をお待ちしております。

■展示テーマは「営業DXとAI」

ユーソナー社の展示ブースのイメージ（パース図）

今回のブースでは、「営業DXとAI」をテーマに、当社の3つのソリューション「mソナー」「ガイドソナー」「プランソナー」についてご紹介いたします。 「mソナー」「ガイドソナー」は、名刺がない見込み企業の情報も自由に閲覧できる名刺管理アプリです。独自のAI機能である「u脳」を搭載し、企業データを短時間で把握し、営業・顧客接点で得た知見を“会社の脳”として蓄積して次の提案に活かせます。さらに、進出すべき市場への戦略策定・ターゲティングを支援する経営戦略プラットフォーム「プランソナー」もご紹介いたします。

これら3つのソリューションのデモンストレーションをご覧いただけます。実際の画面をもとに、どのようなことが実現できるツールなのか、直接ご体験いただけます。ぜひお立ち寄りください。

各サービスの紹介はこちらから：https://usonar.co.jp/service/usonar/(https://usonar.co.jp/service/usonar/)

■当社ブース来場者限定！特製ノベルティ ～小林涼子さん経営AGRIKO社とコラボ 「いちご和紅茶」～

当社ブースにお立ち寄りいただいた方には、当社CMの営業部長役でおなじみ、俳優の小林涼子さんが代表を務める農福連携スタートアップ「株式会社AGRIKO」とコラボしたノベルティ「STRAWBERRY JAPANESE BLACK TEA（いちご和紅茶）」を進呈する予定です（数に限りがございます）。

和紅茶の優しい味わいと、いちごのみずみずしい香りがマッチした、飲みやすいタイプのフレーバーティーです。ラベルには、AGRIKOの障がい者スタッフが描いたインクアートを使用しました。

群馬県吾妻郡中之条町産のいちごと、山梨県南部町「まるわ茶園」の和紅茶が織りなす、甘酸っぱさと気品のある香りが特徴です。

AGRIKOとユーソナーのコラボノベルティ「STRAWBERRY JAPANESE BLACK TEA」 AGRIKOサイトはこちら https://www.agriko.net/

■マーケティングWeek夏2026-MaS- 概要

■開催概要

名称：第27回マーケティングWeek夏2026-MaS-

主催：RX Japan合同会社

開催期間：2026年6月24日(水)～26日(金) 10:00～17:00

開催場所：東京ビッグサイト 西展示棟

ブース位置：西2ホール（1F） M11-18

イベントトップページ：https://www.marketing-week.jp/summer/ja-jp.html

■ご来場方法

・来場事前登録（無料）

入場用バッジが必要です。下記よりご登録ください。

https://www.marketing-week.jp/summer/ja-jp/register.html?code=1703773442218771-D0W(https://www.marketing-week.jp/summer/ja-jp/register.html?code=1703773442218771-D0W)

・交通アクセス

https://www.marketing-week.jp/summer/ja-jp/visit/access.html (https://www.marketing-week.jp/summer/ja-jp/visit/access.html)

＜ユーソナー株式会社について＞1990年の設立当初より、法人間取引(ＢtoＢ)データ関連の課題に対応すべく、日本最大級の法人企業データベース「LBC」を独自に構築・維持してきました。

高品質で正確なデータを収集整理する独自の技術と、人工知能など最先端の知見も駆使し、より精確なビジネス戦略の立案を支援するため、顧客データ統合ソリューション「ユーソナー」を提供しています。経営戦略プラットフォーム「プランソナー」や、企業情報＆名刺管理アプリ「ｍソナー」、登記情報ダウンロードツール「登記ソナー」などお客様の課題を解決できる様々なクラウドサービスを展開しています。

サイトURL：https://usonar.co.jp/service/usonar/ (https://usonar.co.jp/service/usonar/)

会社名:ユーソナー株式会社

所在地:東京都新宿区西新宿3丁目20-2 東京オペラシティ15階

代表者:代表取締役会長 福富 七海、代表取締役社長CEO 長竹 克仁

設立:1990年9月10日

株式上場:東京証券取引所グロース市場 証券コード 431A

業務内容:データベースマーケティング支援事業

URL:https://usonar.co.jp/(https://usonar.co.jp/)

本件お問い合わせ先：ユーソナー株式会社広報担当（桧山・高橋） メール：pr@usonar.co.jp