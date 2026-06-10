「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！」Nintendo Switch(TM)、Nintendo Switch(TM) 2 Edition大型無料アップデート「ほよーじょ」配信開始！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、Nintendo Switch(TM)向けソフト「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！」とNintendo Switch(TM) 2 向けソフト「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！ Nintendo Switch 2 Edition」にて、大型無料アップデート「ほよーじょ」を配信したことをお知らせいたします。

配信開始に伴い、新規映像「祝！ほよーじょ お披露目ビデオ」を、公式X(https://x.com/omisetchi_news)・バンダイナムコエンターテインメント公式YouTubeチャンネル(https://youtu.be/osY_RAyxACI)にて公開したことも併せてお知らせいたします。

【各種ダウンロード版購入リンク】

◆Nintendo Switch

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000064035

◆Nintendo Switch 2 Edition

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000096647

◆Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70050000056865

たまひこタウンで働くみんなへの“福利厚生”施設が誕生！

大型無料アップデート「ほよーじょ」でお部屋作りが楽しめるように。

「たまごっちのプチプチおみせっち」シリーズ初となる“ドールハウス遊び”が「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！」と「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！ Nintendo Switch 2 Edition」の大型無料アップデートとして登場！

お部屋に家具やインテリアを自由に並べて、たまひこタウンで働く店長たちの疲れを癒すためのお部屋作りをお楽しみいただけます。

なお、本アップデート内容は、Nintendo Switch向けソフト「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！」と、Nintendo Switch 2 向けソフト「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！ Nintendo Switch 2 Edition」のそれぞれでお楽しみいただけます。

さらに、今後も引き続き「ほよーじょ」の無料アップデートの配信を予定しております。

是非ゲームをプレイしながら続報をお待ちください。

◆祝！「ほよーじょ」お披露目ビデオはこちら

https://youtu.be/osY_RAyxACI

「ほよーじょ」で過ごす たまごっちたちとのほっとひと息つける時間

頑張るたまごっちたちのための“ほよーじょ”「メゾン・ド・ポカ」が登場

毎日たまひこタウンのおみせやさんで働く店長たちが、最近お疲れの様子。そんな店長たちの声を聞いたたまひこ王子が、みんながほっと一息つけるような休憩スペースとして、街の中に“ほよーじょ”「メゾン・ド・ポカ」を建設！

ほよーじょの管理人として、たまひこタウンでお仕事を頑張る10人の店長たちのための居心地の良いお部屋作りがスタートします。

「ドールハウス」感覚で手軽・気軽にお部屋のコーディネートが楽しめる

初めてほよーじょを訪れると、たまひこ王子からのテーブルやベッドなど、家具のプレゼントを受けとります。初めから家具が手に入るため、素材集めや家具作りの手間がなく、すぐにお部屋のコーディネートに取り掛かることができます。

また、家具はパリパリっちが店長をつとめる“かぐやさん”「パリパリ・スタイル」で追加購入も可能。さまざまなテーマの家具を日替わりで販売しています。好きなテーマの家具を揃えたり、テーマに囚われず好きな家具を置いたり、楽しみ方はさまざま！

ほよーじょでしか見られない たまごっちたちの“オフ”の姿も

家具を配置すると、ほよーじょへ休憩をしにきたたまごっちたちが、早速お部屋の中でくつろいでいる姿が見られます。ソファにちょこんと座っていたり、ベッドの上で横になっていたり…おみせやさんでは見られないオフの様子を楽しめるだけでなく、休憩中のちょっとしたたまごっちたちの会話やひとりごとを覗き見れることも！どのたまごっちのくつろぐ姿が見られるかは、ほよーじょを訪れてのお楽しみです！

さらに、家具をたくさん手に入れコーディネートするとほよーじょの建物がアップグレード。最大2部屋のルームコーディネートができるようになります。

◆「ほよーじょ」の詳細はこちら

https://oms.bn-ent.net/hoyo-jo/

【製品情報】[表1: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/2213_1_8b5139034a2fc133fe0bb03c87ec2baa.jpg?v=202606100651 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/2213_2_f5f05157266836223dddeaaef9632a8b.jpg?v=202606100651 ]

※情報はインフォメーション配信日現在のものです。発表後、予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

※画面は開発中のものです。

※Nintendo Switch・Joy-Conは任天堂の商標です。

※YouTubeはGoogle LLCの商標です。