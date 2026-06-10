【期間限定キャンペーン】大阪か、博多か、宮崎か。プリンス スマート イン 3施設×グッドトリップエクスプレスの航空券セットが、6/10～7/31の予約でお得に！

日本空輸株式会社

旅行予約サイト『グッドトリップエクスプレス（以下：グットリ）』を運営する日本空輸株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：岡下 敏也）は、プリンスホテルが手掛ける次世代型ホテルブランド「プリンス スマート イン」の3施設（大阪淀屋橋・博多・宮崎）との航空券セット予約について、2026年6月10日（水）から7月31日（金）までの期間限定キャンペーンを実施いたします。ダイナミックパッケージは、予約するタイミングが早いほど航空券の価格が抑えられるしくみです。夏旅の計画がある方は、ぜひこの機会に航空券と宿泊をお得に手配しましょう。

■ なぜ今予約するとお得なのか - ダイナミックパッケージのしくみ

ダイナミックパッケージとは、航空券と宿泊をセットで予約できるサービスです。航空券の価格は需要と残席数によってリアルタイムで変動するため、出発日に近づくほど高くなる傾向があります。逆に言えば、早く予約するほど航空券が安く、トータルの旅費を抑えられる可能性が高くなります。

グッドトリップエクスプレスでは、この「早割効果」を最大限に活かせるよう、今回のキャンペーン期間（6/10～7/31）中に予約した方を対象に、お得なセット価格でご提供します。グットリではスカイマークまたはPeachのご利用であれば21日前までキャンセル無料。

夏旅の計画がある方は、まず予約を押さえるのが賢い選択です。

■ プリンス スマート インとは -「泊まる」に特化した、次世代型ホテルブランド

写真提供：プリンス スマート イン大阪淀屋橋写真提供：プリンス スマート イン博多写真提供：プリンス スマート イン宮崎

プリンス スマート インは、プリンスホテルが展開する宿泊特化型のホテルブランドです。ICT技術を駆使したストレスフリーな滞在を実現。旅の目的を100%楽しむための、合理的で、スマートな選択をすることができるホテルです。

チェックインからチェックアウトまでシームレスに完結するため、到着後すぐに観光やビジネスに動き出せるのが最大の強み。プリンスホテルブランドならではの上質な寝具・設備を備えながら、リーズナブルな価格帯を実現しています。

■ キャンペーン概要

- 【Time】スマートなシステムが実現する、1秒も無駄にしない「タイパ」ロビーの自動チェックイン機により、フロントでの待ち時間を削減します。時間をセーブして、街を楽しむ時間を最大限に。- 【Space】ノイズのない、五感をリセットする洗練空間選び抜かれたアメニティ、心地よいベッド、そして清潔なシャワー。視覚的なノイズを徹底的に削ぎ落としたミニマルな客室は、ビジネスの集中や、1日の旅の記憶を整理するのに最適な「美しい余白」です。- 【Value】賢く予算を使い分ける、スマートな旅の設計過剰なサービスを省くことで、名門プリンスブランドでありながら圧倒的なコストパフォーマンスを実現。ホテルをリーズナブルに抑えた分、現地での特別な体験に、思いきり予算を回せます。[表1: https://prtimes.jp/data/corp/180015/table/66_1_5726930de0ad31c68c71581f115720ea.jpg?v=202606100651 ]プリンス スマート イン 大阪淀屋橋に泊まって大阪観光を満喫しよう

7月には、新たなランドマークとなる「淀屋橋ゲートタワー」が開業！梅田・なんば・心斎橋へも御堂筋線1本でアクセスできる、大阪観光の理想的な拠点です。

(C)(公財)大阪観光局プリンス スマート イン 博多に泊まって福岡観光を満喫しよう

博多駅から徒歩約5分、大型のショッピングモール「キャナルシティ博多」から徒歩約6分

中洲屋台横丁も徒歩圏内で福岡を楽しむには最高の立地です。

(C)福岡県観光連盟プリンス スマート イン 宮崎に泊まって宮崎観光を満喫しよう

空港リムジンバス「橘通2丁目」バス停下車 徒歩2分 地元グルメが集まる人気エリア「ニシタチ」も徒歩圏内にあり、宮崎チキン南蛮や地鶏など名物料理の名店が軒を連ねます。

■グットリの航空券+「プリンス スマート イン」でお得に旅立とう

(C)宮崎県観光協会

JALで行くダイナミックエクスプレス(https://www.good-trip-ex.com/jaldp/?mediacd=106) ※ダイナミックパッケージ

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/180015/table/66_2_f1531971cb4c2c0ba317fbf377a9c181.jpg?v=202606100651 ]

スカイマークで行くダイナミックエクスプレス(https://www.good-trip-ex.com/skymark-dp/?mediacd=106) ※ダイナミックパッケージ

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/180015/table/66_3_9e10fae1927b27975f63153098fd4472.jpg?v=202606100651 ]

FDAで行くダイナミックエクスプレス(https://www.good-trip-ex.com/fdadp/?mediacd=106) ※ダイナミックパッケージ

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/180015/table/66_4_66229975d6a8e8d4b4f0836585eaef5a.jpg?v=202606100651 ]

Peachで行くダイナミックエクスプレス(https://www.good-trip-ex.com/peach_dp/?mediacd=106) ※ダイナミックパッケージ

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/180015/table/66_5_8e0423730da698ede161f92ff3cacfab.jpg?v=202606100651 ]

※対応路線は変更されることがあります。詳細は各航空会社の公式サイトをご確認ください。

■ 「グットリ」ダイナミックパッケージの特長

■「グットリアプリ」で、旅はもっとお得で楽しくなる

- リアルタイムの空席・空室反映：臨時便による「追加枠」も、即座に検索結果に反映。- セット割でお得：航空券とホテルを個別に予約するよりも、セット価格でリーズナブルに。- 24時間いつでも予約完結：スマートフォンから簡単に空席等をチェックし、その場で予約が完了。- 自由に座席も選べる：お好きな座席を自由に選べ、座席の変更も可能です。- 選べるお支払い：カード決済や、ペイ払い(PayPay,Rpay,メルPay,d払い,auPAY)に対応

公式アプリ「グットリアプリ」では、旅行がもっとお得で楽しくなる様々なクーポンをご用意しています。

グットリアプリ

https://yappli.plus/good-trip-exapp_pr

1．アプリ限定クーポン（常時配信） アプリをダウンロードいただいたユーザー様は、いつでもお得な旅行をお申し込みいただけます。

2．バースデークーポン（10％OFF） お誕生月の1日に、特別な割引クーポンをプレゼントします。（※会員情報に生年月日のご登録が必要です）

3．運試しお得くじ1日1回挑戦できるゲーム機能です。くじに当選すると、旅行に使えるお得なクーポン (最大7％OFF)を獲得できます。

【お客様向け・ご予約に関するお問い合わせ先】

グットトリップエクスプレス

電話：050-3538-2605

メールアドレス：gte@good-trip-ex.com

営業時間：10：00～18：00（月～金） / 10：00～15：00（土）

休日：日曜・祝日（12/30-1/3）